臺灣沉浸式內容獲國際肯定 導演陳芯宜任評審團主席

「義大利威尼斯國際影展」被視為國際影視與沉浸式內容產業的殿堂，在今年影展中，來自臺灣的影人與作品也展現了豐沛的創作能量。《無法離開的人》導演陳芯宜受邀擔任「沉浸式競賽」單元（Venice Immersive Competition）評審團主席，以及河床劇團的 VR 新作《彩虹彼端》入選「沉浸式年度精選」單元（Best of Venice Immersive）。文化內容策進院（文策院）持續深化臺灣沉浸式內容的產業實力，促進國際連結，讓臺灣沉浸式內容在國際舞台發光。

Taiwan Pavilion 線上臺灣館。（文策院／提供）

與影展同時舉辦的「威尼斯市場展」（Venice Production Bridge）中，《雲在兩千米》和文策院支持的《放開你的頭腦》等兩部臺灣VR新作參與「合資市場展」沉浸式內容項目（Venice Gap-Financing Immersive）。文策院也在「沉浸式內容市場展」（Venice Immersive Market）設立實體和線上臺灣館，完整展現臺灣在沉浸式內容創作的產業優勢。

文策院表示，去年臺灣獲邀成為「威尼斯市場展」主題國，顯示臺灣影視創作的敘事能量與技術實力受國際肯定。今年期望延續好口碑，積極推廣臺灣近年在沉浸式內容創作領域的豐碩成果，期待未來能加深與國際在產業層面的連結，展現臺灣內容的品牌特色。

第80屆威尼斯國際影展於 8 月 30 日至 9 月 9 日舉行，其中的「沉浸式單元」（Venice Immersive）自 2017 年創立以來，不僅是重要的產業趨勢指標，也是發掘新銳創作者的重要國際年度盛事，年年吸引各國優秀團隊爭取世界首映，在國際舞台曝光。

今年威尼斯影展「沉浸式單元」包含「競賽」、「年度精選」與「VRChat 世界藝廊」（VRChat Worlds Gallery）三個單元。去年以《無法離開的人》在競賽單元獲得最大獎「最佳體驗」（Best Experience）的導演陳芯宜，今年應邀擔任該單元評審團主席，是「沉浸式單元」在影展成立以來首次由臺灣創作者擔任評審，帶領評審團從來自世界各地的 28 部競賽作品中選出今年大獎得主。今年 6 月甫於紐約翠貝卡電影節「新銳競賽」單元進行世界首映的河床劇團作品《彩虹彼端》，也成為「年度精選」單元 9 部入選的非世界首映作品之一，在影展中放映。

在市場展方面，「合資市場展」沉浸式內容項目今年有兩部臺灣入選作品，包含導演陳芯宜的 VR 新作《雲在兩千米》，改編作家吳明益同名短篇小說，以及獲得文策院 2022 年「未來內容製作支持計畫」的《放開你的頭腦》，為導演周東彥 VR 新作，積極尋找國際合作夥伴。

文策院今年也參與「沉浸式內容市場展」，除了設立臺灣館，更公開徵集優秀的沉浸式內容、製作案、場館與技術服務業者，打造不受地域限制的「Taiwan Pavilion」線上臺灣館，完整呈現臺灣在沈浸式內容創作的產業優勢，展示豐沛的創作力、展演場域的實績與技術實力。文策院也將在威尼斯當地時間 9 月 4 號舉辦「臺灣文化科技論壇」，以「臺灣未來內容產業的驅動與跨域」為主題，除了讓國際進一步認識臺灣產業，看見與臺灣共製、合作的可能性，也展現過去幾年跨域共創的成果。

在沉浸式內容相關類別之外，臺灣電影今年在威尼斯影展的競賽單元與市場展也有所斬獲。在平行競賽單元「威尼斯日」（Venice Days）單元，有金馬獎最佳新導演張吉安的新作《五月雪》入選，為文策院「國際合作投資專案計畫」支持的臺灣、新加坡及馬來西亞合製作品。

以發掘電影新秀著名的「國際影評人週（Venice International Critics’ Week）」單元，則有演員李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》入選。曾入圍金馬獎最佳新導演的黃熙，這次則以新作《Daughter's Daughter》入選「合資市場展」（Venice Gap-Financing）劇情長片項目，尋求國際合資的機會。金馬影后舒淇也在今年威尼斯影展中獲邀擔任主競賽單元評審，成為臺灣首位完成歐洲三大影展評審滿貫的影人。

第80屆義大利威尼斯國際影展及市場展臺灣相關入選作品。（文策院／製表）

◎Taiwan Pavilion 線上臺灣館：https://pavilion.taicca.tw/2023-venice/

相關名稱中英對照：

◎威尼斯國際影展（Venice Film Festival）

•威尼斯沉浸式單元（Venice Immersive）

•威尼斯沉浸式競賽單元（Venice Immersive Competition）

•威尼斯沉浸式年度精選單元（Best of Venice Immersive）

◎威尼斯市場展（Venice Production Bridge）

•威尼斯合資市場展（Venice Gap-Financing）

•威尼斯合資市場展沉浸式內容項目（Venice Gap-Financing Immersive）

◎威尼斯沉浸式內容市場展（Venice Immersive Market）：包含影展與市場展所有沉浸式內容相關活動，集結在 Lazzaretto Vecchio 島上呈現