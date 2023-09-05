泰國恐怖電影《鬼偶》 人氣爆棚小鮮肉「普明」參演

泰國恐怖電影《鬼偶》是《淒利人僧》系列導演彭塔里斯·喬凱撒達杜彭執導，集合泰國當紅青春偶像普明·丹薩優、普姆帕特·伊安查芒、坤纳提帕·平帕拉達布等人共同演出，將於9月15日上映。導演力邀泰國當紅的人氣偶像普明·丹薩優演出主角，他首次登上大銀幕，他透露自己其實很怕鬼也超怕看鬼片，但還是大膽的接下這部電影，當成自我挑戰！

泰國鬼片《鬼偶》由《淒利人僧》系列導演彭塔里斯·喬凱撒達杜彭執導，他除了延續一貫以寺廟中的僧侶為故事為發揮焦點，這回也力邀泰國當紅偶像普明·丹薩優擔任主角，演出一位來自大城市的年輕人，但他全完不相信傳統信仰，還點鐵齒，也意外引發惡鬼作亂的騷動。普明拍攝多部廣告出道，因演出BL劇《戀上天空魚》，青春帥氣的模樣讓他快速人氣爆棚，在台灣也擁有許多支持影迷，他首度上大銀幕的作品即將在台灣上映的消息一出，立刻吸引許多粉絲詢問包場訊息，掀起熱潮。

《鬼偶》劇照 (圖／華映娛樂)

普明透露自己很怕鬼，也怕看恐怖片，但第一時間接到導演的邀請時，他覺得這是一部內容很有趣的電影，雖然是讓他有點害怕的題材，「我知道這部電影沒有任何的喜劇成份，算是一部真正的鬼片，但還是很想嘗試看看。」因為導演是很有名也很成功的恐怖片導演，共同合作的演員也是很棒的演員，所以當機會來到面前時，普明決定要好好把握機會，沒有想太多就一口答應，他透露他接到邀約的電話時，正和爸爸一起坐在車上，聽到他很爽快的回覆「好，我要演。」連爸爸都覺得很驚訝，還問了他知道要演的主題「護身符人偶」是什麼嗎？他直率的說：「我完全不知道耶！但我就是想要演。」

《鬼偶》劇照 (圖／華映娛樂)

《鬼偶》故事描述阿譚（普明·丹薩優 飾）長途跋涉到偏遠小村落中的寺廟，尋找成為僧侶的哥哥阿堤，告訴他父母已經去世的消息。但到了當地，他聽到村民說他的哥哥殺了寺廟的住持後逃走了，他不願相信，想要留在當地找尋真相，更覺得當地村民篤信一個被注入法力的人偶，可以保護他們的想法，實在太過迷信。此時，村中突然開始一連串的可怕怪事，一個乖巧的女孩失了蹤，命案接二連三出現，連寺廟中的僧侶都離奇喪命，而村民膜拜的人偶被毀了，讓眾人非常憤怒及驚慌，準備以一個更大的作法儀式對抗一切怪相，但他們將面對更巨大的恐怖來襲…真相也總是讓人難以承受。

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《鬼偶》海報 (圖／華映娛樂)