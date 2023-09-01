《贖命救援》真實事件改編 河正宇x朱智勛飛車激戰惡徒

真實事件改編的年度動作鉅獻《贖命救援》由《與神同行》河正宇、朱智勛二度精彩共演，斥資200億韓元打造，由《屍戰朝鮮》金成勳導演執導，刺激驚險的浩大動作場面讓韓媒激讚猶如《終極殺陣》融合《瘋狂麥斯》！

《贖命救援》在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分8.15分，CGV電影院觀眾滿意度更高達95%，口碑持續沸騰！《贖命救援》以不拖泥帶水的刺激故事節奏，結合新穎不落俗套的豐富動作場面，以及最後令人揪心的情節，讓許多觀眾意猶未盡，許多媒體也都認為《贖命救援》是今年最值得一看的動作巨片，紛紛掛名推薦，「iMBC演藝」金慶熙記者：「韓國電影中飛車動作戲的TOP1！」、「bridge經濟」李熙昇記者：「韓國竟有辦法展現這種飛車動作戲？超值回票價！」、「體育電視新聞」劉恩菲記者：「有別於其他人質題材作品，完全不落俗套！」、「JOY24」朴真英記者：「幽默與動作都痛快到爆！」、「Newsen」裴孝珠記者：「河正宇X朱智勛辛苦到炸裂的不可能的任務！」

《贖命救援》是河正宇、朱智勛以《與神同行》締造「雙千萬觀影人次」的驚人成績後，睽違5年再次合作的電影，河正宇透露他與朱智勛這次在本作中默契更勝前作的祕訣，就是在國外拍攝時一起生活所得到的成果，河正宇表示：「大家在國外集體住宿、一起生活的話，比起拍攝其他作品時，能聊天的時間變更多了，大家也都一起度過下戲後的時間，所以拍攝時就更有默契了！」朱智勛則透露沒有拍攝行程時，他們會一起去用餐、散步，他還說：「也會和導演一起去喝咖啡，雖然這些算是私下的交流時間，但我認為是能互相了解彼此的時光！」朱智勛還說雖然拍攝過程很辛苦，但有一種和朋友一起去野餐、玩耍的感覺！

《贖命救援》故事敘述外交官敏俊（河正宇 飾），為拯救失蹤的同事而前往黎巴嫩，並在當地遇見一名韓籍計程車司機判秀（朱智勛 飾），展開驚心動魄的救援行動！年度動作鉅獻《贖命救援》本週五9月1日在臺上映！

《贖命救援》40場動作戲讓河正宇上陣前猛祈禱？！即興吐出：真的太累了！(圖/車庫娛樂)

《贖命救援》韓媒激讚猶如《終極殺陣》X《瘋狂麥斯》！河正宇累到拍攝時吐露真心話

《贖命救援》中出現多場豐富刺激的動作場面，從運用電線的吊鋼絲戲、刺激槍戰戲、飛車追逐戲等，金成勳導演表示共拍攝了40場動作戲，光是飛車追逐戲就占了一半！河正宇就透露：「電影後半所展開的飛車動作戲總共花了4個月的時間拍攝，每當移動時總要再次調動好車輛的動線，以適當的距離進行拍攝。」河正宇還因為動作戲的拍攝時程太長，而忘記之前所拍攝的狀況，因此他很感謝工作人員所製作的分鏡表，讓他得以連戲地完成拍攝。此外，對於頂樓墜落的吊鋼絲場面，河正宇笑說：「在準備拍攝那場戲前我只能祈禱，然後努力伸展，接下來就依照動作團隊的指示去拍攝！」

另外，在《贖命救援》中有出現一幕是河正宇在被野狗追擊後說「真的太累了」的場景，據說這是河正宇當天從早拍到晚後累到脫口而出的即興臺詞，金成勳導演透露：「當時我心想：『有這句臺詞嗎？』還查看了劇本呢。那個場面還有爆破畫面，如果有失誤就要重拍，我想『真的太累了』這句即興臺詞應該蘊含了河正宇和『敏俊』的心情吧，如果當時沒繼續拍攝的話，應該就捕捉不到角色那真實的迫切感吧！」

《贖命救援》朱智勛飾演一名計程車司機，必須在沒鋪柏油的路上拍攝飛車追逐戲！(圖/車庫娛樂)

朱智勛《贖命救援》挑戰甩尾飛車動作戲！讓河正宇瞬間安靜？！

朱智勛在《贖命救援》中飾演一名計程車司機，必須在沒有鋪柏油的路上拍攝飛車追逐戲，他坦言壓力非常大，他還透露：「而且有時還必須載著正宇哥等演員、攝影導演等人，不論再怎麼小心仍會害怕是否會失誤，讓我十分擔心！」但金成勳導演稱讚朱智勛真的很會開車，觀眾可在本作中一睹他厲害的開車技術！

朱智勛表示和以前相比，現在的製作團隊都很注重安全，現場也有專業人員待命，而且導演當時還準備了6臺一樣的車款，讓他能放心地親自上陣，順利完成高難度的動作場面。朱智勛還透露在拍攝某場飛車動作戲時，坐在副駕駛座的河正宇變得安靜，他說：「拍攝飛車場面真的很不容易，且車子還甩尾了，當時的正宇哥應該嚇到了吧！而且車子甩尾場面也是我親自挑戰的，起初覺得應該會失敗，結果竟然成功了！我真的是用靈魂在拍飛車動作戲呢！」年度動作鉅獻《贖命救援》本週五9月1日在臺上映！

《贖命救援》9月1日出生入死(圖/車庫娛樂)

《贖命救援》9月1日出生入死(圖/車庫娛樂)