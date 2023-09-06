「在旅途中：方濟各的朝聖之旅」紀錄片 教宗嚴譴普廷是「該隱」

描述教宗方濟各任職9年間、出行37次、造訪53國「繞著地球跑」的紀錄電影「在旅途中：方濟各的朝聖之旅」，是曾獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西的最新力作。這次將教宗於2013到2021年間，超過600小時參訪影片剪輯精華，再搭配他兩部前作的精彩畫面，以及他近距離觀察教宗、拍攝而得的影像，在時事與歷史之間，建立了一番獨有且感人的對話。

「在旅途中：方濟各的朝聖之旅」不僅獲選去年威尼斯影展，更獲國際影媒「The Film Stage」讚賞「深入梵蒂岡現今截然不同的轉變」，稱之為「偉大的藝術傑作！」值得一提的是，這位紀錄片大師，毫不掩飾自己對教宗方濟各的崇敬，不僅將其仁慈偉大比擬「聖雄甘地」，更直言作為一個非教徒，「教宗所言所行，令我十分感動」。

教宗方濟各任職9年間、出行37次、造訪53國，圖為造訪東非。圖／海鵬提供

義大利導演吉安弗蘭科羅西在2021年某天，突然接到梵蒂岡官媒「羅馬觀察報」的記者來電，原來當時已84歲高齡的教宗方濟各要去伊拉克參訪，想邀請他一起出行。由於與教宗交談移民問題頗有共識，羅西欣然答應前往。在路上，他隨口問記者究竟教宗上任後出訪過多少次？他們回答「過去9年就有 37 次」，簡直讓他驚呆。羅西於是決定拍攝這部關於教宗「繞著地球跑」的旅行電影，並獲得梵蒂岡大力支持。

電影描述教宗方濟各在就任9年間，共進行37次旅行，走訪巴西、古巴、墨西哥、美國、加拿大、亞洲、非洲大陸等53個國家，呼籲世人正視貧困、自然、移民與人權等問題，以及化解仇恨、創造世界和平。他更在戰火與疫情危險交鋒下，馬不停蹄奔赴中東、伊拉克、東歐及烏克蘭等地，除呼籲教宗方濟各嚴厲譴責俄國總統普丁等所有戰爭發動者，將之比喻為「該隱」（聖經中的弒親者）。

他曾於2019年在梵蒂岡第三次接見前來訪問的俄羅斯總統普丁基督徒與穆斯林應視彼此為一家人；更成功促使天主教會與東正教會歷史大和解，為一千年來的衝突紛爭、畫上休止符。驚人的是，片中他更嚴厲譴責俄國總統普丁等所有戰爭發動者，認為他們「以意識形態作為藉口」，並將之比喻為「該隱」（聖經中的弒親者），表示「所有戰爭，永遠都是不正當的」。

導演羅西跟拍教宗「繞著地球跑」持續一年，讓他感受到「十字架的謙卑」，對不是教徒的他來說，意外讓他很感動，並直言「我對他的感覺就像『甘地』」。電影將於9月28日全台上映。

教宗出訪53國盛況。圖／海鵬提供

疫情肆虐全球，教宗獨自走在羅馬無人的廣場上，憂慮著人類與世界的未來。圖／海鵬提供