「車頂上的玄天上帝」林依晨陪伴父親 與周渝民、阮經天飆戲

林依晨、阮經天、周渝民合演的新作「車頂上的玄天上帝」，該片由名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首執導演筒。今（24）日首發前導預告，畫面中林依晨似乎有許多內心戲發揮，兩位男神周渝民和阮經天也帥氣登場，阮經天更在片中瘋狂追求林依晨，令人看的心跳加速。

前導預告片頭，便是林依晨虔誠向玄天上帝拜拜祈福的畫面，阮經天對她說：「大部分的時間不是拿來陪家人，就是忙工作，妳還有自己嗎？」令現代女性心有戚戚焉；周渝民則問她：「為什麼要抗拒自己的熱情呢？」林依晨回：「我從來都沒有抗拒，只是我不知道這樣好不好？」更有林依晨從後擁抱周渝民的深情場面，留給觀眾無限想像空間。

林依晨在片中飾演女強人「芙月」，是一名有主見的電影美術指導，劇情透過描述芙月在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，帶出一段橫跨大時代的思念與記憶的故事，呼應電影所要傳達的概念主軸「你愛的和愛你的，造就現在的你」。周渝民為了「車頂上的玄天上帝」再次挑戰演技，以不同造型穿梭在黑白與彩色畫面之間，分飾兩角，長髮蓄鬍與平頭造型，刻劃大時代動亂下的人生境遇，並與林依晨有著宿命般的羈絆。而飾演富商的阮經天對獨立自主的林依晨情有獨鍾，預告裡阮經天則倚坐在跑車前，若有所思。

「車頂上的玄天上帝」劇情描述，電影美術指導芙月（林依晨 飾）為了返家照顧病重的父親，不得不中途離開劇組，放下正在改建的台北古宅，陪著家人回到家鄉嘉義，在這段回到故鄉陪伴父親的日子裡，芙月踏遍了阿公生前的足跡，回想起阿公的信念和傳承的信仰，找回自己新生的力量。該片將於11月17日全台上映。

林依晨（左）在「車頂上的玄天上帝」與周渝民有著宿命般的羈絆。圖／甲上提供