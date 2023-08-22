同門玩具不同命！「芭比」狂賣 「太空超人」電影難產
「Barbie芭比」掀起的賣座狂潮，帶動娛樂圈的玩具電影熱，各方已預期會有一堆其他玩具也要變成電影主角，推出芭比娃娃的美泰兒公司更是摩拳擦掌，想好好經營這塊。然而就算是同公司推出的玩具也有不一樣的命運，曾經以卡通節目形式受到歡迎的「太空超人」，真人版電影籌備10多年，從吳宇森、索尼到Netflix，都沒能順利落實。
在1980年代中期曾經在台也頗受兒童歡迎的卡通「太空超人」，之後還有相關姊妹篇「神力女超人」（非DC漫畫的「神力女超人」），據稱都是美泰兒為了賣玩具所推出，隨著孩童之間的人氣暴漲，一度是熱門搶手貨，順勢跳上大銀幕，拍成由動作明星杜夫朗格、當年還沒演出「六人行」的寇特妮考絲等主演的電影「決勝時空戰區」，然而杜夫造型與卡通差異明顯，情節風格過於兒戲、搞笑，口碑和票房都不佳，一直有粉絲希望能有一齣忠實還原卡通內容的電影版。
在21世紀初期，「太空超人」一度傳出吳宇森將要為電影版掌舵，拖了幾年沒下文。之後則轉由索尼影業在推動，還敲定「愛的過去進行式」諾亞森提尼奧主演，同樣不了了之。換Netflix接手後，各方原以為終於能夠正式啟動，不料他們反而先推出了新版本的「太空超人」動畫，真人版電影依舊碰壁，今年7月宣告他們雖已砸了3000萬美元來進行這個案子但確定不拍了，美泰兒只能再找下一家感興趣的單位。
其實「Barbie芭比」一開始也不是那麼順利，也經過索尼籌拍、安海瑟薇主演，最後整個計畫搬家到華納後又換女主角的波折，所幸結局是非常讓美泰兒開心的，他們也希望「太空超人」真人電影也有類似「Barbie芭比」的完美收場。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言