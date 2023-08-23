不只山道猴子 這些經典華語「重機電影」值得一看

近期「山道猴子的一生」在網路上口耳相傳，甚至可說是今年暑假討論度相當高的影片，雖然製作不算精緻，但由於內容太貼近於現實生活，引起大批人共鳴，2部影片至今已經超過400萬人次觀看。但除了山道猴外，應該有不少90年代觀眾更熟悉的香港幾部重機競速作為主題的電影，甚至可說是不少重機騎士的啟蒙原點，沒看過的年輕人絕對不要錯過。

再見阿郎／周潤發

劇情敘述在1980年代的香港，而主人翁阿郎過去本來是個出色的機車賽車手，但因為參加非法賽車，結果因撞向路障後翻車而被捕入獄，出獄後獨自照顧兒子，當孩子失聯已久的媽媽想帶走他時，這段父子之情隨即面臨嚴峻的考驗，而阿郎也在此時決定重新參加機車大賽，希望找回過去的榮光。

又見阿郎片段。 摘自網路

由於劇情感人，加上有當年的大咖如周潤發、張艾嘉及天才童星黃坤玄演出，在台灣有線電視至今仍是常常重播，國語版片尾曲則是羅大佑的「你的樣子」，同樣是膾炙人口。

如果要說重機電影中的代表作，《天若有情》絕對榜上有名，這部1990年上映的一部香港愛情電影，為大導演陳木勝的電影處女作，由劉德華、吳倩蓮、吳孟達和黃光亮主演。劇情講述一名古惑仔非法賽車手與千金小姐之間的愛情故事。

天若有情片段。 摘自網路

劉德華飾演的「華Dee」流著鼻血騎機車及砸婚紗店偷新娘服裝的一幕成為香港電影經典場面。甚至成為不少重機或電影愛好者拍婚紗的參考樣本，片中劉德華穿淺色牛仔外套，騎重機載著吳倩蓮的經典畫面，更是很多人的回憶，並成為一種模仿風潮。而片中出現的重機SUZUKI RG500，也成為當時年輕族群想要入手的夢幻車款。

天若有情II之天長地久/郭富城

90年代香港重機電影的套路就是帥哥美女愛情戲加上激烈刺激的競速場面。在天若有情取得亮眼票房後，導演陳木勝再於1993年推出《天若有情三部曲系列》中的第二部《天若有情II之天長地久》，並由郭富城及吳倩蓮主演。劇情依然不脫感情戲、黑幫及賽車。雖然整體熱度及平價遠不如《天若有情》，但飛車追逐場面還是讓人印象深刻，郭富城騎上重機也同樣帥氣。

天若有情II之天長地久片段。 摘自網路

烈火戰車／劉德華

又是劉德華！對於很多過去熱愛重機的男性族群而言，劉德華的這兩部電影絕對都是影響甚深。《烈火戰車》是1995年上映的一部香港賽車電影，由爾冬陞編導，劉德華、梁詠琪與吳大維主演。雖然表現出賽車運動的熱血、刺激及帥氣之處，但電影過程中，不論是劉德華飾演的男主角阿祖因為非法賽車受到重傷的復健過程、或是好友嘉樂因為在街道賽車發生事故身亡的片段，也頗有警世意味。

烈火戰車片段。 摘自網路

片中更是有許多經典台詞，例如「我最怕就是老的時候坐在那邊一點回憶都沒有」、「給我一台跟他一樣快的車！」、「我比風還快」（超中二）。同時劉德華與梁詠琪的感情戲也是劇中讓人印象深刻的片段。

烈火戰車片段。 摘自網路

劇中主角騎乘車款，也從一開始的YAMAHA TZR250R、一路到最後與David比賽騎乘的HONDA NSR250R。這部片所提供的賽車視角同樣讓人印象深刻，以一部將近30年前的重機電影而言，確實讓人印象深刻。