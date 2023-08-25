《我想成為影之強者！Master of Garden》小說、漫畫、動畫大熱！遊戲版中文化確定

大宇資訊旗下星宇互娛今（1）日正式對外宣布與日商艾鳴網路遊戲攜手合作！取得在全球激起熱烈討論的日本高人氣動漫遊戲《陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン》台港澳繁中版代理權，中文命名為《我想成為影之強者！Master of Garden》，《陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン》於日本上市首月下載量已突破 100 萬次，此年度遊戲大作將預計於10月火熱上市。

《我想成為影之強者！Master of Garden》原作為逢澤大介所著的日本小説以及根據小說改編的漫畫、動畫，其深度的故事設定和人物性格深受粉絲的喜愛。故事描述男主角席德憧憬著以路人身分隱藏自身力量，在暗中發揮自己的力量成為影響力的「影之強者」。在轉生到異世界後，他欣然接受這種設定，以擊潰妄想中的敵人「黑暗教團」為目標，暗中大顯身手。同時，他意外收攬一群對他有所崇拜的少女們作為部下，在他們眼中，席德真正地成為了「影之強者」。他們一同打造的「闇影庭園」，將要殲滅這個世界的黑暗。

《我想成為影之強者！Master of Garden》遊戲的開發過程中，原作者親自參與並擔任監督，確保了遊戲的內容與原作保持一致。而除了原作中的經典故事，遊戲還將加入一些未提及的細節、世界觀、故事背景，如「七影列傳」等，這些獨家內容將在遊戲內一併揭曉！玩家將可以體驗動畫劇情內沒有的「七影列傳」，一窺七影成長的過程軌跡！遊戲主打的還有獨特約會系統，可跟角色互動交流培養好感度！以及獨特的Combo系統，簡單好上手的戰鬥，輕鬆玩無負擔享受Combo快感！另外，星宇互娛將在遊戲上市前，與知名領域的七位女性合作，一同為「七影列傳」揭開序幕。