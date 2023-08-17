「山道猴子的一生」網友二創追星 超商妹粉絲暴增

由 YouTube 頻道「Eric Duan」創作的國產動畫「山道猴子的一生」，下集自 8 月 13 日推出至今已經突破百萬觀看，社群上也出現各種影片分析以及討論，許多人將此片封為 2023 最強神片，並紛紛敲碗跪求作者將影片真人化。

隨著「山道猴子的一生」影片爆紅，網路上開始出現各種二創，有愛粉絲還為角色開 IG 發動態，角色之間還會進行互動。其中超商妹的 IG 就如同劇情發展一般，漲粉速度飛快，才不到三天就已經累積了 2.6 萬追蹤數，在貼文留言處甚至還有一堆網友約她外拍跟跑山，人氣之高就連作者 Eric Duan 也忍不住轉發分享。

圖／IG@nanshe_______88

不只超商妹，山道猴、一號女友粉妹、A哥等角色群都有粉絲開設 IG 互動。

圖／IG@zx10r_boy_1997

圖／IG@ducati_.7777

圖／IG@pink_apat

由於二創的作品實在多到超乎預期，作者 Eric Duan 也發布聲明，表示他只有經營 YouTube 平台，其它像是 IG、FB、X (Twitter)等山道猴子相關的角色帳號，都是粉絲或路人自行建置，他沒有介入也沒有提供任何圖片素材。同時作者也呼籲大家「在娛樂的同時注意自己的言行舉止，若產生糾紛本人一概不負責」。

圖／Eric Duan YouTube