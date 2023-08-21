《渴水》芥川賞入圍同名作品 為了孩子她走上援交之路
日本女星門脇麥在白石和彌導演新片「渴水」中飾演單親媽媽「有希」，為了生計，以及兩個女兒的溫飽，不得不下海援交，沒想到因找到新歡，就再也沒回家，外人看來十分殘忍。
門脇麥飾演的角色，經歷丈夫不告而別後，生活陷入困頓，連水費都繳不出來，她坦言：「對於有希這個角色，我直到最後都不明白她，我沒有子女，因此演出母親這個角色對我而言很不真實。」有希不是一個「典型」母親，門脇麥直言很難經由媽媽的樣子去塑造角色，「但儘管如此，我仍希望這個歷經苦難的女性，可以得到她想要的幸福。」
片中門脇麥的兩個女兒山崎七海、柚穗經由層層海選脫穎而出，白石和彌表示，試鏡時對小女孩們提出跳舞的要求，「當時看著兩人一起跳舞，畫面觸動我的內心，於是決定就是她們了！」「渴水」9月1日在台上映。
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