「王室緋聞守則」小說改編電影 當美國第一公子愛上英國王子

BL的熱潮席捲全球！上周末歐美幾大重量級影音平台都推出強打新片，包括在台灣熱賣3.6億元的「關於我和鬼變成家人的那件事」與「神力女超人」蓋兒加朵的最新諜報動作大片「攻心諜戰」登上Netflix、根據小說「台北愛之船」搬上銀幕的「愛在台北」上架Paramount+等，但最引起話題的竟是亞馬遜Prime Video的BL新片「王室緋聞守則」，兩位帥氣英俊的男主角更成為觀眾矚目的焦點。

「王室緋聞守則」也是小說改編，描述美國女總統的愛子，和英國二王子原先互相看不順眼，又不小心一起在大王子也就是王位繼承人的婚禮上將蛋糕砸翻、成了國際笑柄，為了止血，只好假裝和好，並拍了一堆親切相處的照片，想不到愛情火燄竟在兩人之間燃燒，但為了彼此不平凡的身份，他們又想放手去愛又被責任、義務、甚至政治殺傷力的考量而陷入苦惱，兩位主角的人設堪稱BL劇的天花板，讓情節更加吸引。根據統計，片子推出後在全球87個地區包括台灣，成為Prime Video收視冠軍影片，比起在Netflix上架後登上8國收視排行榜的「關於我和鬼變成家人的那件事」更加出風頭。

飾演美國「第一公子」的泰勒札哈培瑞茲，有中東、地中海與墨西哥血統，是個黝黑的帥哥，因為曾是游泳隊，身材高大、胸肌健碩，「王室緋聞守則」中還有裸露床戲，甚至背面全裸的鏡頭，過去曾在Netflix「親親小站2、3」演出。這次劇組找來重量級的鄔瑪舒嫚扮演他的母親—美國總統，母子間也有動人的親情戲。

至於扮演英國王子的尼可拉斯葛拉辛，確實是英國出生，卻真的有俄國貴族血統，白皙俊秀，宛如童話王子活生生出現在真人世界，過去在和流行樂小公主卡蜜拉合演的「灰姑娘」中就扮過王子，當時已有很熱烈的迴響，之後在Netflix影片「紫心愛戀」演深情軍人，隨著片子大受歡迎，人氣飆得更高。這次的「王室緋聞守則」又是一推出就開出紅盤，他的「吉祥物」地位，當之無愧。

兩位主角都是天菜小生，對手戲火花十足，又有養眼裸露的激情戲，還得到鄔瑪舒嫚、史蒂芬佛萊、莎拉夏希等資深名演員的助陣，無怪乎「王室緋聞守則」能在全世界引爆新的BL話題。

鄔瑪舒嫚（右）和泰勒札哈培瑞茲在「王室緋聞守則」有溫馨的母子對手戲。圖／摘自imdb

尼可拉斯葛拉辛有貴族血統，氣質不凡。（路透資料照片）

泰勒札哈培瑞茲飾演美國總統的兒子。（美聯社資料照片）

「王室緋聞守則」在全球締造亮眼的收視，成為話題焦點。圖／摘自imdb