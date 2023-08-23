《公主與青蛙》動畫真人版 女主角是最美「黑豹女星」

華特迪士尼公司近幾年在電影院面臨不小挑戰，有幾部動畫及真人版電影票房遠低於原本預期，比如今年 6 月底首播的《印第安納瓊斯：命運輪盤》還有 7 月底《幽靈公館》（Haunted Mansion），去年的《巴斯光年》也是大雷包，2 億美元的預算僅換來 2.26 億美元票房，讓公司損失數百萬美元。

然而並非所有迪士尼進來的電影票房都是悲劇，比如皮克斯的《元素方城市》拿下全球票房營收 5 億美元，真人版《小美人魚》也透過不同面貌的重新詮釋，創下全球 6 億美元票房收入，讓迪士尼延續真人改編的趨勢，推出更多類似作品。

綜合外媒《Disney+Informer》報導，迪士尼打算將 2009 年發行的動畫長片《公主與青蛙》（The Princess and the Frog）翻拍成真人版電影，而選角也逐漸浮出水面。

圖／迪士尼

迪士尼動畫《公主與青蛙》改編自 E·D·貝克 改編格林童話的《青蛙王子》的小說《青蛙公主》，背景在 1912 年的美國紐奧良，講述非裔美國少女蒂安娜（Tiana）遇上想重新變回人類的青蛙王子，一個命運之吻帶他們走上穿越神秘河灣的冒險。

業內人士 Daniel RPK 透露，主角蒂安娜的考慮人選是好萊塢女星露琵塔·尼詠歐（Lupita Nyong'o），她曾以 2013 年《自由之心》拿下第 20 屆美國演員工會獎最佳女配角獎和第 86 屆奧斯卡金像獎最佳女配角，成為全世界第一位獲得金像獎的肯亞人。

露琵塔·尼詠歐也曾飾演《黑豹》帝查拉愛慕對象娜奇雅，以及《星際大戰》系列《原力覺醒》和《最後的絕地武士》星際休息站老闆瑪茲·卡娜塔（Maz Kanata）。

但有鑑於目前編劇和演員罷工罷工潮，以及迪士尼大幅削減預算，真人版《公主與青蛙》電影上映日期不確定，然而考量到自 2010 年《愛麗絲夢遊仙境》以來，迪士尼真人電影在全球票房累計超過 95 億美元，該工作室未來仍將熱衷於製作更多真人改編電影。

圖／迪士尼

即將上映的部分包括《白雪公主》（2024 年）、《星際寶貝》(2024 年)、歌舞劇《獅子王：木法沙》（2024 年） 和《海洋奇緣》（2025 年）。

除了本文《公主與青蛙》和先前傳聞的《魔髮奇緣》之外，迪士尼還在摸索《貓兒歷險記》、《大力士》、《石中劍》、《小鹿斑比》和《羅賓漢》等經典動畫的真人版。