「七時吉祥」九鷺非香小說改編劇 楊超越上演祖宗戀

由楊超越、丁禹兮攜手主演仙俠甜虐輕喜劇「七時吉祥」，該劇描述姻緣閣小仙祥雲(楊超越 飾) 偶遇戰神初空仙君(丁禹兮 飾)，在意外下被上古紅線牽引，從而展開了一段令人動容的歷劫仙侶之緣，整部劇集透過七世情緣，開啟七段「戀愛副本」形式，呈現出一場甜虐交織的愛情盛宴。

預告片段中，劇組呈現東方美學影視作品的專業與突破，從每一世不同人物造型、服裝場景到細緻的道具，無不營造出濃厚的東方奇幻氛圍，要帶領觀眾沉浸式談一場東方愛戀。

「七時吉祥」改編自九鷺非香的小說「一時衝動，七世不祥」，由去年打造出現象級戲劇「蒼蘭訣》」的團隊恒心引力公司傾力打造，楊超越、丁禹兮詮釋歡喜冤家，預告中，女方嫌棄男方老，直嗆：「我才3千歲，他都5萬歲了，這不是爺孫戀也得是老祖宗戀了吧！」，該劇在愛奇藝站內突破200萬預約人數，顯現兩位主演的強大人氣和觀眾對於劇集的熱切期待。

另外，「七時吉祥」釋出的主題曲有豪華陣容加持，包括詹雯婷、A-Lin、徐佳瑩、八三夭等攜手獻聲，將呈現不同風格的音樂作品，為劇集增色不少。「七時吉祥」8月10日在愛奇藝國際版 (app &iq.com) 獨播。

楊超越(左)、丁禹兮在「七時吉祥」詮釋七世情緣。圖／iQIYI國際站提供

楊超越在「七時吉祥」中飾演姻緣閣小仙祥雲。圖／iQIYI國際站提供

丁禹兮在「七時吉祥」中飾演戰神初空仙君。圖／iQIYI國際站提供