「你好，我是接體員」PTT爆紅小說影集開鏡 「大師兄」讚團隊ㄎ一ㄤ

由高捷、胡瑋杰主演，影集「你好，我是接體員」日前於台南舉行開鏡儀式，2人繼金鐘戲劇「危險心靈」後，暌違17年再度合作演父子，為了演出「接體員」，2人除了了解殯葬業，更實際搬運超過80公斤由工作人員假扮的「遺體」，只為更如實呈現接體程序與方法。

書名：《你好，我是接體員》 作者：大師兄 出版社：寶瓶文化 出版時間：2018年12月12日

改編自PTT 媽佛版爆紅「接體員的大小事」系列文章，由寶瓶文化集結出版，影集版「你好，我是接體員」從胡瑋杰飾演的殯葬業「接體員」視角，以黑色喜劇方式，理解每一段分離背後，不為人知的人情世故。故事講述，負責管理殯儀館「冰庫」的小胖（胡瑋杰飾演），因急需用錢而擔任接體員，殊不知這份工作最大的挑戰，其實不是那些各種奇形怪狀死法的屍體，而是應付殯儀館裡更加光怪陸離的事件。

高捷、胡瑋杰首度挑戰殯葬業與接體員題材，胡瑋杰坦言接戲時很緊張，因為對「接體員」行業相當陌生，但是一切的擔憂都在見到原著作者「大師兄」那一刻消失，對方以幽默口吻分享親身經歷，「能感受到他對接體遺體的尊敬與尊重，在生離死別一刻見到的各種情感，讓我們感同身受。」高捷也認為以不同角度看待生死議題是很棒的嘗試。

該劇籌備4年開拍，提到改編影集的起點，原著作者大師兄自爆，其實接到不少希望將小說改編影集的邀約，但他最後選擇導演林立書、鄒奕笙團隊的原因，是這個團隊「最ㄎ一ㄤ」，大師兄感性吐露有種將創作出的孩子交給另一個人的感覺，希望這部戲是以黑色幽默方式呈現，談及改編成影集的心情，大師兄表示：「能夠拍成電視劇，這對我來說不是夢想，因為我連作夢都不敢想。」感謝有優秀團隊讓他圓夢。

「你好，我是接體員」由曼尼娛樂投資股份有限公司、影一製作所股份有限公司、艾慕影藝股份有限公司投資出品。

「你好，我是接體員」劇組在台南舉辦開鏡儀式。圖／草舍文化提供

胡瑋杰(左)、高捷(右)暌違17年再度合作。圖／草舍文化提供

胡瑋杰(左起)、原著作者大師兄、高捷出席「你好，我是接體員」影集版開鏡儀式。圖／草舍文化提供