迪士尼遊樂設施《幽靈公館》成電影 豪宅藏999隻鬼

迪士尼驚嚇喜劇新片「幽靈公館」，靈感來自於1969年首次對外開放的迪士尼主題樂園知名遊樂景點「幽靈公館」（Haunted Mansion），同時這也是華特迪士尼親自設計的最後一個遊樂設施。雖然不是首度改編成電影，但新版處處充滿驚喜特效、被喻為「會讓觀眾嚇到又大笑」的電影。

該片由好萊塢新銳導演賈斯汀西米昂執導，不僅找來「神鬼奇航」團隊製作滿滿的驚嚇特效，還網羅包括「萬惡城市」羅莎瑞道森、「逃出絕命鎮」拉基斯史坦費爾德、「博物館驚魂夜」歐文威爾森、今年以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡女配角的潔美李寇蒂斯、「小飛象」丹尼德維托、「魔比斯」傑瑞德雷托等堅強陣容，一字排開氣勢相當驚人。

電影敘述一位單親媽媽帶著兒子搬進具有古老歷史的紐奧良豪宅，但很快她便發現，豪宅裡不是只有人而已，還有多達999個鬼魂。為了擺脫這些超自然靈體，她開始求助各種專家，有牧師、通靈者、超自然專家、甚至是歷史學家，於是由各路人馬組成驅魔大隊，就在鬧鬼豪宅裡展開人鬼對決。

而在迪士尼樂園裡的「幽靈公館」，雖不用讓遊客在豪宅裡打鬼，卻是樂園裡54年屹立不搖的遊樂設施。遊客只需乘坐遊園車，就可見到各種古怪、甚至會盯著你不放的壁畫，還有在餐廳裡翩翩起舞的各類鬼魂、以及有著許多會歌唱幽靈的墓地，當然宅邸裡各式復古的擺設，也讓這趟旅程驚喜不斷。

在片中扮演靈媒里歐塔夫人的潔美李蒄蒂斯日前受訪就表示，她至今為止造訪迪士尼樂園多達3、40次，「我小時候就常去『幽靈公館』，人們會排隊進入等著被嚇，這就是一種懷舊之情，你看，我已經65歲了，我卻依舊記得第一次坐上遊園車的興奮感，迪士尼就是有這種魔力，而能夠改編成電影，也表示這些情感是特別的」。「幽靈公館」將於8月10日在台上映。

「幽靈公館」靈感來自迪士尼樂園裡的著名鬼屋，並由「神鬼奇航」製作團隊打造。圖／迪士尼提供