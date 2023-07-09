史詩復仇大戰邁入最高潮 「沙丘：第二部」曝全新預告
法蘭克赫伯特暢銷小說改編，導演丹尼維勒納夫回歸執導的史詩新篇章「沙丘：第二部」，今天曝光全新預告，預告中「甜茶」提摩西查勒梅飾演的保羅亞崔迪聯手弗瑞曼人，展開一場史詩級的復仇，戰爭場面磅礡浩大，引起不少影迷熱烈討論和期待。
在上集中，亞崔迪家族被哈肯能家族殘忍殺害，保羅與母親潔西嘉女士在險惡的厄拉科斯星球，遇見了先前在夢中出現的荃妮，加入弗瑞曼人的生活。第二部承接首集故事，保羅逐漸適應弗瑞曼人的生活，並與荃妮、弗瑞曼人並肩作戰，更必須在他畢生摯愛與已知宇宙命運之間做抉擇，並且努力阻止只有他能預見的可怕未來。
「沙丘：第二部」卡司同樣眾星雲集，除了上集要角提摩西查勒梅、辛蒂亞、蕾貝卡弗格森、喬許布洛林、哈維爾巴登等人，本集還加入「貓王艾維斯」影帝入圍者奧斯汀巴特勒、「二代黑寡婦」佛蘿倫絲佩治、克里斯多夫華肯、蕾雅瑟杜等演技派同台飆戲。電影預計11月1日在台上映。
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