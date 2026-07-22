前夫高利貸陰影籠罩，勇敢女性毅然選擇自我救贖

前夫欠下鉅額高利貸時，婆婆曾用一種近乎詼諧的口氣問他：

「連路邊的乞丐都不會去借高利貸，你怎麼會去借？」

她說得像在笑一個人沒常識。

我站在旁邊，卻在那一刻突然清醒。

不是因為她說得多有道理，而是我終於明白，眼前這個男人不可能再拿一毛錢回家了。他不是暫時周轉 不靈，也不是熬過這一關就會變好──他的薪水永遠到不了我手上，甚至還沒領到，就已經被債主排隊等著拿走。

我不能再等。

那天之後，我打開小雞上工，一個職缺一個職缺地看，最後去了一家火鍋店。店長對我很好，知道我有孩子，也沒有故意刁難。我重新開始工作，重新計算時薪、車錢和一天能留下多少，像把一個被打爛的人生，一塊一塊撿回來。

真正讓我離婚的，也和錢有關。

那天是星期日，我休假 。婆婆和前夫把我堵在家裡，要我去辦信用貸款 。

婆婆說：「只是簽個名而已。」

她說得很輕。

好像簽名 不算什麼，好像銀行借出來的錢不需要還，好像我只要拿起筆、在紙上落下一個名字，所有人的麻煩就會暫時消失。

可是我知道，消失的只會是他們眼前的麻煩。

債務會轉到我身上。

我換好衣服，想直接衝出門。前夫在後面威脅要賣掉我的機車。我又急又怕，下樓時摔了下去。

母親知道後震怒，逼他簽字離婚。

前夫以前不是沒有對我動過手，只是婚姻裡很多事，落在外人眼裡總能被縮小。夫妻吵架、脾氣不好、一時失控……再忍一下，也許他就會改。直到那次，他們為了債務把我堵在家裡，逼我拿自己的信用和往後的人生去填他的洞，母親終於有了不能再退的理由。

我也終於沒有再回頭。

後來，我在火鍋店工作時，聽一位同事提起自己的事。

他原本住在天母，十五歲那年，家裡讓他簽下保證，而真正開始承擔債務是成年以後。他一路還了十六年。

他說得很平靜。

沒有控訴，沒有咬牙切齒，甚至沒有刻意強調自己多苦。只是淡淡地說，因為信用壞掉，很多事情不能做──不能貸款，不能正常規劃，也不敢停下來。白天上班，晚上兼差，能多賺一點是一點，能多還一點是一點。

我站在工作檯前聽著，手上還在做事，心裡卻一陣發冷。

十六年。

不是一筆帳上的數字，

是一個人最年輕的十六年。

別人在戀愛、結婚、換工作、旅行、存第一桶金……慢慢決定自己想過什麼樣的生活；他在同樣的時間裡，只能一直還錢。

還一筆不是自己花掉的錢。

還一個不是自己挖出來的洞。

他原本住在哪裡、後來做過什麼工作，我已經記不清楚了。我只記得他說起那十六年時的神情。

太平靜了。

那種平靜不是事情不嚴重，而是人已經被磨過一輪。痛苦拖得太久，久到沒有力氣每天去恨，只能把它收進生活裡──照常上班，照常吃飯，照常還錢。

我那時才真正懂得，作保不是一張紙。

它會變成一個人的工時、睡眠、信用和自由。

一開始，別人只會告訴你：「只是簽個名而已。」

等名字落下去，才會發現那一筆可能是五年、十年，甚至一整段再也回不來的青春。

前夫的債沒有落到我身上，不是因為他忽然良心發現，也不是因為婆婆最後放過我……

是因為我逃了出去。

是因為母親震怒。

是因為在那張紙真正放到我面前時，我沒有簽。

後來我常想，真正愛你的人，不會要求你用信用證明感情；真正負責的人，也不會把自己的失敗推到你名下。

再親都不要。

再可憐都不要。

再像只是幫一次忙，也不要。

有些人開口借的不是名字，

是你往後的人生。

而有些簽名，看起來只是一筆──

落下去，就是十六年。

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