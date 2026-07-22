《欠妳的那場婚禮》年輕的我們對現在的自己說：「你怎麼把人生，過成這樣？」

最近，台劇《欠妳的那場婚禮》掀起了一陣迴響。因為該劇描述的是青春熱血年華的自己穿越時空，與面臨中年危機的自己面對面對話的省思。鏡頭裡的碰撞，不僅是年華的對峙，更是理想與現實碎裂後的重組。看著劇中那對曾那麼相配相愛的戀人、最終卻被柴米油鹽與財務瑣事磨蝕成陌生怨偶，觀眾無不感到一陣唏噓。

究竟是哪一步錯了？一個又一個的選擇，堆疊成我們名為「人生 」的巨塔。我們時常在深夜回望，懷疑當時那個篤定的自己，是否早已在命運的岔路口迷失。現實總愛以殘酷的姿態回覆，它給出的劇本，往往與我們少年時許下的宏願南轅北轍。

生命走過二十、三十年後，社交媒體上流行著各種名目的「重聚」。那些聚會多半是人生勝利組的慶功宴，言談間閃耀著光鮮亮麗的成就；而那些消失在名單外的人，或許正躲在往事不堪回首的角落，感嘆著「相識何必重相見」的頹然。

在我的小說《白晝之月》中，我也曾安排過這樣的相遇：二十年前的筱月，遇見了二十年後的自己。她們像兩條不同維度的線，卻都深陷於失戀的苦果，緊抓著不適合的浮木不放。年老的筱月帶著滿身傷痕，驚恐地攔阻年輕的自己，警告她不要在那場閃婚的火坑中焚毀；而年輕的筱月，在得知年長後的自己竟回到了劈腿的前男友懷抱，甚至淪為破壞他婚姻 的第三者時，憤怒得近乎絕望，她大喊：「我離開他，正是因為無法容忍不忠誠，妳怎麼可以把我的人生過成那樣？」

這聲吶喊，是許多人內心深處最深沉的恐懼。

如果真的與那個懷抱夢想、眼中閃爍著光的自己相遇，我們是否都能坦然面對？也許，年輕的我們會對現在的自己說：「你怎麼把我的人生，過成這樣？」

面對這樣的質問，我們該如何回覆？是歸咎於時運不濟，還是坦承自己選擇錯誤？「世事難料」，這四個字，道盡了人生這盤神仙棋局的無奈。我們以為自己是執棋者，最終卻發現自己也不過是棋盤上的一顆棋子，身不由己。

但我漸漸明白，如果將人生比喻為鑽石，那麼它絕非只有一個切面。悲戚的另一面，也許映照出的是百折不撓的堅韌；失望的另一面，或許正是洗盡鉛華後的通透與成熟。我們不需要執著於打造一個「完美」的人生，而是要學會去接納每一個階段的殘缺與波折。

那些跌倒的瞬間、那些以為過不去的低谷，其實都是歲月贈予我們的試煉。最重要的是，在陷入深淵時，我們是否擁有召喚「智慧」的能力？當外在的橫逆像高牆般擋在眼前，我們不必非得用頭破血流的方式去硬撼，而是要懂得「山不轉路轉」。那種在無路可走時，依然能為自己開闢出一條小徑的勇氣，才是人生中最珍貴的資產。

或許，現在的我們，真的不再是年輕時幻想的模樣。我們變得世故、變得精打細算、變得學會了妥協，但這難道就是「過壞了」嗎？不，這只是我們為了生存與愛，所繳納的學費。

我想對未來的自己說：謝謝妳沒有在某個想放棄的夜晚真正放棄。謝謝妳在經歷過風雨後，依然能用溫暖的眼神看著這個不完美的世界。

人生這盤棋，結局或許早已寫好，但過程的每一個落子，都是妳的獨特印記。不必懊悔將人生過成了現在這般模樣，因為正是那些曲折、那些錯付、那些掙扎，才成就了眼前這個獨一無二的妳。只要心裡還有一盞燈，不管走到哪裡，路，總會在腳下綻放。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。

書名：《白晝之月》

作者：毓航

潛藏在心裡的傷痛，就像白晝之月，看不到，不代表不存在。 離婚的中年曉勒成為初戀男友大白的小三，在平行時空遇見年輕即將閃電結婚的筱月。她們能否影響另一個「自己」，自我救贖，重新抉擇呢？看更多











