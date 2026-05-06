亞洲年度內容盛事「2026 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 6 日至 9 日在南港展覽館盛大登場，核心單元「PITCHING 提案大會」於5 月 4 日正式開放全球徵件。大會深耕多年的媒合能量已轉化為亮眼的國際實績，最受矚目的案例莫過於曾入選 2023 年長片專場的《Nagi Notes》，該片近期正式入圍 2026 年第 79 屆坎城影展主競賽單元，展現從 TCCF 媒合出發並進軍國際殿堂的契機 。2025 年大會亦成功孵化出橫掃五項大獎的《分手擂台-你還愛我嗎?》、大會首獎紀錄片《My Camera, My Gun》，以及首屆「林志玲未來力量獎」得主等多部亮眼作品，充分展現其作為亞洲內容對接全球資源的首選平台 。

最佳市場助攻!「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（圖/文策院提供）

文策院董事長王時思表示，《Nagi Notes》入圍坎城主競賽，再證 TCCF 頂尖媒合實力，而這樣的成果絕非偶然。TCCF PITCHING 已不僅是內容展示平台，更是全球產業觀察亞洲商業動能與原創實力的關鍵指標，是創作者進軍國際市場最佳的助攻平台。2026 年大會將採取更具策略性的行動，致力於推動產業的實戰化與策略化，協助臺灣創作者在排除單一市場限制的國際局勢中，以專業實力站穩全球舞臺。透過論壇與培訓的雙向交流，建構出具備韌性的商業體系，協助臺灣團隊在變動的市場環境中找到精準定位，為亞洲故事搭建通往全球的堅實橋樑，發揮深遠的國際影響力。

《Nagi Notes》走向坎城的精彩歷程，展現了跨國創作連結的誕生。該片導演深田晃司在 2023 TCCF PITCHING 結識「光在影像」的臺灣製片吳蕙君，促成後續多項臺灣創作元素的加入與製作；這份連結更延伸至聲音與語言，由鄭宜農演唱，導演親自填詞的主題曲，為作品注入專屬臺灣的情感。

最佳市場助攻!「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（圖/文策院提供）

2025 年，TCCF PITCHING 成果同樣豐碩且具備高度國際化，吸引來自全球 44 國、近 700 件企畫案報名，總獎金規模突破新台幣 1,000 萬元 。最具指標性的案例為影集企畫《分手擂台 - 你還愛我嗎？》，該作一舉橫掃「東森原創 IP 潛力獎」與「MyVideo 內容力量獎」等五項大獎，成為年度最大贏家 。同年，大會首獎「TAICCA X CNC Award」由紀錄片《My Camera, My Gun》奪得 ；藝人林志玲首度設立的「林志玲未來力量獎」亦成功扶持多部優秀作品，漫畫作品《流氓書店》則摘下故事專場首獎，展現 TCCF 作為 IP 搖籃的強大實力 。

最佳市場助攻!「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（圖/文策院提供）

今年「PITCHING 提案大會」依據徵件性質精準區分單元，「Project 企畫系列專場」向全球徵集深具潛力的影視企畫，吸引國際買家與影視專業人士齊聚，促進臺灣與國際間的合作開發。值得關注的是，今年起獎項結構全面升級，過去由長片、影集、動畫、紀錄片四大類別共同角逐單一企畫大獎的模式，調整為各類別分別設置由大會與冠名單位共同頒發的專屬大獎，不僅反映越來越多國內外贊助者積極加入，更彰顯 TCCF PITCHING 持續擴大的國際影響力。連續四年攜手合作設立獎項的法國 CNC，今年再度助陣，並將獎項聚焦於優良長片企畫的獎勵。為因應市場趨勢，本屆特別規劃「長片主題場：如果 IP 可以去任何地方（Feature Film: From IP to Cinema）」，隨著近年 IP 改編企畫報名數量持續攀升，此主題場將專注徵求由小說、漫畫、遊戲或舞台劇等多元形式 IP 改編之優秀長片企畫，強化作品從原始 IP 到影視化的轉譯動能。

最佳市場助攻!「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（圖/文策院提供）

「Story 故事系列專場」則致力展示深具影視改編潛力的出版作品，促進跨域授權合作。2026年為因應國內外市場需求，「出版文本」及「漫畫」兩專場至多將選出26件臺灣原創出版 IP 作品參與 TCCF，其中16件作品將可獲得公開提案機會，藉此對接國內外買家，攜手打造更多熱門 IP 改編作品。反映出版及漫畫業者提案質量的穩定提升，今年上台提案名額較去年共增加 4 個，鼓勵更多擁有優質 IP 的業者站上舞台。

大會亦辦理國際規格的提案培訓工作坊，如2025年特邀之重量級導師，包含《鬼才之道》導演徐漢強、以及《花邊教主》製作人 Joanna KLEIN 與《機智住院醫生生活》製作人 Yohan JANG 等知名業師。2026年將延續此一國際化師資標準，持續邀請各國影視產業專家來台，提供導師級的專業指導與建議。

最佳市場助攻!「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（圖/文策院提供）

文策院致力於扮演臺灣內容產業的加速器，透過 TCCF 構建完整的產業鏈對接機制，不僅提供開發資金支持，更持續深化國際資源的引進與跨國人才的交流，期待透過不斷優化的媒合機制，發掘更多具備國際商業潛力的臺灣原創內容，讓更多優秀企畫躍上世界舞台發光發熱。

【 2026「TCCF PITCHING 提案大會 」】

徵件期間： 即日起至 7 月 6 日中午 12:00 止

報名費用：即日起至 6 月 14 日報名「Project 企畫」系列專場者，可享每件新台幣 1,200 元優惠價，6 月 15 日起恢復為原價新台幣 1,500 元。「Story 故事」系列專場報名時無需繳費，惟若勾選「參與公開提案」，並於後續入選者，將收取每件作品新台幣 1,200 元整之提案費用。



報名網站：（5 月 4 日中午 12:00 開放）

Project 企畫徵件入口：https://dash.taicca.tw/brd/tccf-pm-2026/apply

Story 故事徵件入口：https://dash.taicca.tw/brd/tccf-sm-2026/apply