全台唯一針對移民工舉行的文學獎 《第十一屆移民工文學獎》正式起跑

全台唯一針對移民工所舉辦的《移民工文學獎》今日(4/14)舉行徵件開跑記者會，累積十屆、超過三千件徵件稿量的深厚底蘊，更以十本作品集、超過兩百件文學創作的出版，將移民工的生命印記轉化為台灣珍貴的文化資產。

移民工文學獎創辦人張正。(圖/瀚草文創)

創辦人張正表示：「《移民工文學獎》一路走來遇到很多挫折，更獲得各界的幫忙協助，才能順利走到第十一屆，已經成為移民工圈的文學盛事，今年更來到原本是東南亞戲院的CLASSROOM舉行記者會，這裡所在的汀州路是台灣最早的東南亞街區，在這裡宣布起跑，更具有代表意義」。《移民工文學獎》今年擴增「島嶼共聲全家特別獎」鼓勵移民工朋友寫下在台灣的觀察，以及與台灣人的互動。

徵件時間從四月十四日起到五月二十日，選出首獎一名獎金十五萬元、評審獎一名獎金八萬元、優選獎三名獎金兩萬元、青少年評審推薦獎三名獎金兩萬元、島嶼共聲全家特別獎兩名獎金兩萬元，總獎金高達三十九萬元。

自二〇一四年創辦以來，《移民工文學獎》已成為東南亞移民工族群在台群體發聲的重要平台。過去十屆累積的豐富成果，見證了這座島嶼上的多元共生，這些遠從他方來的移民工充滿故事與文采，更有細膩的思索與文學的靈魂，透過《移民工文學獎》這個平台讓他們被看到。

移民工文學獎大合照。(圖/瀚草文創)

瀚草文創事業股份有限公司董事長湯昇榮表示，「目前台灣已有超過兩百萬的移民工朋友與新住民二代，已經成為台灣社會不可忽視的一部分，去年瀚草以越南地下黑醫作為主角的影集「化外之醫The Outlaw Doctor」，讓越南演員連炳發拿下金鐘獎最佳男主角，成為台灣第一個越南籍的金鐘影帝，影集也在世界各地獲獎連連，這不僅證明了台灣影視產業具備跨越國界的敘事能力，更展現了移民工故事轉化為影視IP的巨大潛力。透過《移民工文學獎》所累積的深厚文本，我們期待未來能發掘更多動人的故事，將這些扎根於台灣土壤的異鄉故事，轉化為具國際共鳴的影視作品，讓世界看見台灣多元包容的創作能量。」

野草創作家協會理事長 何昕明。(圖/瀚草文創)

為進一步探討移民工與這片土地的關聯與互動，《移民工文學獎》今年邀請全家便利商店成為共同倡議夥伴，特別新增「島嶼共聲全家特別獎」。此獎項鼓勵創作者在原有的勞動紀實、故鄉思念等主題之外，進一步分享他們在台灣生活的觀察、與在地人的互動，以及對這座島嶼的情感連結，透過「共生·共聲」的核心價值，強調移民工不再只是過客，而是共同編織台灣未來的夥伴。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室品牌溝通資深經理黃敏淳表示：「便利商店是移民工除了工作場所、居住場所之外的『第三生活空間』，移民工朋友們每週都會頻繁地來到店裡，不只是購物，更是跨境匯款、繳費、寄取包裹的重要場所。非常榮幸今年能與《移民工文學獎》合作，並特別增設了島嶼共聲全家特別獎，希望鼓勵所有參賽者，用筆記錄下他們在台灣這片土地上的日常點滴，那些在巷口店舖裡的簡單問候、跨越國界的理解與交流，都是人與人之間最珍貴的連結。」

本屆徵件記者會由來自泰國的演員黃可欣擔任主持人。黃可欣以移工身分來台，憑藉著專業表現與勤奮努力榮獲金鐘獎肯定，她代表著移民工在台灣社會所能展現的無限潛能與文化貢獻。開幕表演則邀請到「珈斑樂舞團」擔綱演出，該團以緬甸傳統宮廷與民俗樂團編制「塞恩（Saing Waing）」為核心，結合鼓組、鑼、鈸與吹奏樂器，呈現濃厚的南洋藝術氛圍。由在台緬甸人與華人等不同族裔組成的樂舞團，不僅展現了緬甸宮廷女子舞蹈與民俗風貌，更體現了文化在台灣土地上的深耕與交融。

移民工文學獎歷屆得獎作品。(圖/瀚草文創)

「第十一屆移民工文學獎」徵件自四月十四日起到五月二十日止，徵文對象開放給全球移工、新住民及新二代，創作形式不拘（包含詩、散文、小說等），字數限3,000字以內。參賽作品將經由母語評審初審後翻譯為中文，再由文學、影視與社會議題領域的專家進行決選。張正表示，持續辦理文學獎的初衷，是為了肯定每一位異鄉人的聲音，透過書寫的力量，讓主流社會學習傾聽與理解，進而豐富台灣文化的厚度。這不僅是台灣的文學盛事，更是一場關於尊重、包容與共生的社會運動。