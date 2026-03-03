2026金馬海外工作坊3/3起開放報名 金馬得主謝盈萱、陳雪甄帶隊前進好萊塢！瑪格羅比等「巨星御用」表演教練親授課

由金馬執委會規劃執行、備受業界好評的「金馬電影大師課」，繼策畫攝影、視效和美術海外工作坊後，今年再度與文化部影視及流行音樂產業局合作，在「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持下，推出「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」，邀請金馬影后謝盈萱、新科金馬最佳女配角陳雪甄擔任課程顧問，率領學員一同前往電影殿堂美國好萊塢取經。夢幻講師更邀集襄助克里斯汀貝爾金球獎封帝的傳奇表演教練尚路易羅德里格、艾美亞當斯金球獎封后的幕後推手華納洛夫林，以及輔佐珍妮佛安妮斯頓榮獲艾美獎多項提名的南希班克斯，引領學員探索影像創作的無限可能。

金馬電影大師課去年邀來好萊塢表演和選角指導開設工作坊，成功將表演訓練現場搬到台灣，獲得業界高度肯定之餘，也顯示台灣影視產業對國際交流的殷切需求。因此特別規劃以「表演與創作」為核心的海外工作坊，帶領演員、導演、編劇等相關電影工作者，前往全球電影重鎮美國加州，拜師好萊塢頂尖表演教練，研習劇本分析、角色塑造及鏡頭表演等實務技巧。

多次參與金馬電影大師課的謝盈萱和陳雪甄，這回欣然接下課程顧問和帶隊任務。謝盈萱表示：「一直以來，我很喜歡參加各樣不同的表演課程。即使有時候就是會緊張，但我又如此著迷，在課堂裡努力去理解、去挖掘，遇見自己的盲區，或是在過程中學習放鬆。」她也期待不同職位的電影人一起來報名探索，透過彼此的專業一同豐富鏡頭前的創作，以滿載而歸解鎖這趟旅程。陳雪甄也深感表演像是無窮無盡的未知探險，每年的金馬大師課都讓她宛如被充電、被再次啟發，她更驚喜「金馬海外工作坊」今年計劃的夢幻旅程，興奮地表示：「期待結伴台灣的優秀演員們，我們一起前往LA尋寶！」

「2026金馬海外工作坊」重磅邀來尚路易羅德里格、華納洛夫林與南希班克斯三位頂尖表演教練。瑪格羅比、克里斯汀貝爾、關繼威等好萊塢巨星御用的傳奇名師尚路易羅德里格，他將教授如何以著名的「亞歷山大技巧」運用於特寫鏡頭拍攝，融合呼吸藝術與身體覺察，讓豐沛情感躍然銀幕上。被譽為「表演治療師」的華納洛夫林，不僅是萊恩雷諾斯、柔伊黛絲香奈、葛倫鮑威爾等演員的指定教練，並助《異星入境》艾美亞當斯囊括英國金像獎等多項提名，更以《大眼睛》摘下金球獎影后桂冠。她將透過獨創的「情感細節技巧」，帶領學員運用感官回溯角色生命歷程，釋放最真摯的創作潛能。而被多位頂尖演員視為「祕密武器」的南希班克斯，不僅是《藥命俱樂部》傑瑞德雷托贏得奧斯卡最佳男配的幕後推手，淬鍊《魔法壞女巫》亞莉安娜格蘭德風靡全球的精彩演出，更輔佐《晨間直播秀》珍妮佛安妮斯頓獲得艾美獎、金球獎多項提名。她將引導學員深入拆解劇本核心，將文本深意轉化為具備獨特靈光的表演。

「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」將於5月30日至6月8日在美國洛杉磯舉辦，即日起至3月7日於金馬官網頁面（https://bit.ly/4aMB5L9）開放報名，歡迎演員、導演、編劇等相關電影工作者參與。更多消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram，敬請期待。

「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」講師簡介

尚路易羅德里格 Jean-Louis RODRIGUE

表演教練、肢體動作教練。六○年代末期拜師傳奇表演教練Herbert Berghof與Sonia Moore，後於美國經典劇目劇團深造。逾四十五年來，潛心鑽研並教授亞歷山大技巧，更深究其於電影表演的實踐，融合呼吸藝術與身體覺察，引領表演能量穿透鏡頭，讓飽滿的情感與靈魂躍然銀幕上。曾與瑪格羅比、李奧納多狄卡皮歐、茱麗葉畢諾許等頂尖演員合作，幫助克里斯汀貝爾以《為副不仁》勇奪金球獎影帝，更襄助關繼威以《媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡等七十多座演員獎項。

華納洛夫林 Warner LOUGHLIN

表演教練。於北卡羅來納大學教堂山分校主修電影，早年曾師從方法演技大師Lee Strasberg，其後獨創為角色賦予情感細節記憶的技巧，運用感官回溯角色生命歷程，進而釋放真摯且獨特的創作潛能。深諳影視表演及片場指導方法，迄今參與逾兩百部多元類型作品，為萊恩雷諾斯、柔伊黛絲香奈、葛倫鮑威爾等好萊塢演員的指定教練，更被艾美亞當斯喻為「表演治療師」，助其以《異星入境》囊括英國金像獎等多項提名，並以《大眼睛》摘下金球獎影后桂冠。

南希班克斯 Nancy Banks

表演教練。於加拿大約克大學主修戲劇與英國文學，承襲Stella Adler及Sanford Meisner表演系統，並跟隨著名表演教練Larry Moss鑽研文本分析之道。善於引導演員探尋劇本深層意涵，轉化為極具感染力的獨特詮釋，受眾多演員視為建構角色的「祕密武器」。輔佐珍妮佛安妮斯頓以《晨間直播秀》二度問鼎艾美獎，助力亞莉安娜格蘭德憑《魔法壞女巫》躋身奧斯卡最佳女配提名之列，更為《藥命俱樂部》傑瑞德雷托席捲奧斯卡等多座最佳男配角獎的關鍵推手。