贈獎公布／尋找最佳時空之旅？「未來‧旅行」加碼推出網路人氣獎票選開跑
「未來‧旅行」是由「琅琅悅讀」與讀創故事主辦，國立公共資訊圖書館合辦，以及圓神出版以及麥田出版共同協辦，發起的型短篇小說創作大賽「未來‧旅行」，本次徵選評審團隊一致表示，投稿作品水準都不錯，無論是結合感動人心的穿越元素、近期受到高度關注的AI題材、又或是細膩刻畫未來世界的場景，都讓團隊評選過程中難以決斷。決定加碼推出「網路票選人氣獎」活動，邀請網友一起感受字裡行間的驚喜與感動！也替自己喜歡的作品及作家加油打氣！完整得獎金榜已公布，歡迎細細品讀！
「尋找最佳時空之旅？」
即日起，於下方票選區選出你的心目中的「最佳時空之旅」故事，每人每日至多3票，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加活動抽獎。參與票選活動者將有機會抽中【國資圖文創禮包】與【35元咖啡商品卡一張】一組。得票數奪冠創作者將有機會加碼獨得U利點數200點、【編輯選書（電子書）】2本與【國資圖加碼禮包】（市值約1,000元），投票時間只到9/2 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！歡迎踴躍投票！
本次得獎名單：
（點取下方作者與作品名，得獎小說立即看！）
首獎：
貳獎：
參獎：
佳作：
（以下名單皆按投稿順序排列）
獎項：
● 無敵小幸運獎：【國資圖文創禮包】與【35元咖啡商品卡一張】*5組
● 網路人氣票獎：U利點數200點、【編輯選書（電子書）】2本與【國資圖加碼禮包】*1組
注意事項：
1.票選活動時間：即日起至9/2 23:59，每人每日至多限投3票，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人。
2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
尋找最佳時空之旅？「未來‧旅行」加碼推出網路人氣獎票選
中獎名單：（2023.09.12更新）
一、無敵小幸運獎：【國資圖文創禮包】與【35元咖啡商品卡一張】*5組
su****@gmail.com
pu****wong0214@yahoo.com.hk
mi****n0524@gmail.com
ju****660222@gmail.com
st****it@gmail.com
備取名單：
ja****652@gmail.com
hw****sl@msa.hinet.net
em****5.944003@gmail.com
we****un@hotmail.com
aa****2206557@gmail.com
二、網路人氣票獎：U利點數200點、【編輯選書（電子書）】2本與【國資圖加碼禮包】*1組
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言