贈獎公布／尋找最佳時空之旅？「未來‧旅行」加碼推出網路人氣獎票選開跑

「未來‧旅行」是由「琅琅悅讀」與讀創故事主辦，國立公共資訊圖書館合辦，以及圓神出版以及麥田出版共同協辦，發起的型短篇小說創作大賽「未來‧旅行」，本次徵選評審團隊一致表示，投稿作品水準都不錯，無論是結合感動人心的穿越元素、近期受到高度關注的AI題材、又或是細膩刻畫未來世界的場景，都讓團隊評選過程中難以決斷。決定加碼推出「網路票選人氣獎」活動，邀請網友一起感受字裡行間的驚喜與感動！也替自己喜歡的作品及作家加油打氣！完整得獎金榜已公布，歡迎細細品讀！

「尋找最佳時空之旅？」

即日起，於下方票選區選出你的心目中的「最佳時空之旅」故事，每人每日至多3票，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加活動抽獎。參與票選活動者將有機會抽中【國資圖文創禮包】與【35元咖啡商品卡一張】一組。得票數奪冠創作者將有機會加碼獨得U利點數200點、【編輯選書（電子書）】2本與【國資圖加碼禮包】（市值約1,000元），投票時間只到9/2 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！歡迎踴躍投票！

獎項：

● 無敵小幸運獎：【國資圖文創禮包】與【35元咖啡商品卡一張】*5組

● 網路人氣票獎：U利點數200點、【編輯選書（電子書）】2本與【國資圖加碼禮包】*1組

注意事項：

1.票選活動時間：即日起至9/2 23:59，每人每日至多限投3票，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人。

2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。