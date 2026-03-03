「紅包拿來，放進口袋...」當年消失的紅包，成了今日最棒的親子課！

「恭喜發財，紅包拿來，放進口袋，拿不出來！」

近日，孩子們回家後，迫不及待地分享他們在學校聽見的順口溜。

雖然只是趣味順口溜，卻訴盡許多人童年的過年記憶。記得兒時拿到紅包時，總是興奮又歡喜，但是下一秒，紅包就被收到母親的口袋裡，以「保管」為由再也拿不出來。

孩童時的我時常好奇地問媽媽：「紅包被收到哪裡了呢？可以給我看看嗎？」在缺少財商教育的年代，我得到的答案總是：「媽媽保管就好，你不用知道。」

今年過年，唸幼稚園的孩子也問了我類似的問題，我開始體諒母親當年將我的紅包「放進口袋，拿不出來」的心情，不僅是父母對兒女的保護，更要有面對孩子失望與信任的考驗。

雖然我沒有把錢給孩子，但是我給他看他的存摺，教導他那些數字的意思，告訴他幾歲開始，會教他如何管理。在那之後，孩子再也沒有提想要拿錢，去逛年貨大街時，他還計劃了要花多少零用錢，要存多少錢。

雖然紅包沒有從口袋拿出來，卻成為親子間最好的財商教育材料，更是一份彼此間的信任關係。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡