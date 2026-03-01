回顧海軍營區開放參觀之心情

聽聞海軍營區及艦艇開放參觀，在新濱碼頭舉行，許多軍事迷及喜愛海軍、支持海軍的民眾，莫不磨拳擦掌，蓄勢待發，期待這場由玉山、大武軍艦及海軍新型武器所組成的展示陣容早日出現國人眼前。

原本是冷空氣來襲的季節，營區開放這天，天氣卻變得異常溫暖，我和民眾們在場外排隊等待進入營區時，由於每個人對海軍都有不同程度的喜愛，因此，排隊時，在陽光溫煦的照耀與交談的暖言溫語中，讓我感受到一股人與人之間的溫情正在延續與發生。

進入營區後的民眾，拿起專業相機與手機，自由地拍起屬於海軍才有的鐵灰色大型軍艦，還魚貫有序排隊，不怕逐漸升高的氣溫，等待登艦參訪，一解心中對於各型軍艦內裝及所賦予戰備責任的疑惑。

所有工作人員都鎮守各責任區域，不敢懈怠，招募單位也展現高度的親和力，對於來訪民眾的疑問都一一解答，專業介紹服役海軍權利義務不遺餘力。而陸戰隊及海鋒單位先進武器展示區，也引來許多好奇民眾前往詢問及拍照，他們看到穿著軍服雄糾糾氣昂昂的官兵，都把握機會合影，留下軍民一家親的畫面。

軍艦泊港的寬大艦身，是民眾們爭相拍照的夯點，我也不免俗地請朋友幫我在大武軍艦前留影，為自己熱血愛海軍的言行做見證。

接著是開放參觀的重頭戲，也是我最喜歡的演出，那就是海軍官校鼓號樂隊及陸戰樂儀隊的演出，雖然這些演出，我已看過不下數十遍，但每次觀看，都有不同的感受，也在觀看中感受到人員因為長時間的扎實教育訓練，今日的精彩演出，才能博得所有觀眾歡聲如雷的掌聲。

參觀各項裝備與艦艇期間，遇到許多熟識的朋友，他們對於「熱血參訪海軍」的我，依然感到不可思議，但我只給他們一個我覺得意義非凡的答案：「只要認同海軍，喜愛海軍，海軍的活動就會像磁鐵，很自然地把你吸引過來。」。

是的，就如主持長官所言，希望藉由這樣的活動，讓全國民眾認識海軍、瞭解海軍，進而支持海軍，在場的我聽著聽著，也覺得獲得全國民眾「支持」這兩字的言行，就是所有海軍官兵乘風破浪、巡弋海疆，勇往直前，無怨無悔的來源與力量了。

