贈獎公告／誰是你的最佳初戀？「告白,初戀」加碼推出網路人氣獎票選開跑

聯合新聞網／ 讀創故事
圖／琅琅悅讀
圖／琅琅悅讀

」，「琅琅悅讀」與、父植萃、時報出版、新經典文化出版，共同聯手策畫的類型小說創作大賽，受到熱烈迴響，收穫各式特色且情感真摯的參賽作品，無論是結合奇幻元素的動人故事、父輩傳承的感情回憶、又或是勾起大眾學生時期回憶的小清新劇情，都令人感同身受，現在琅琅悅讀決定加碼推出「網路票選人氣獎」活動，邀請網友一起感受故事裡美好的青春純愛故事，也替自己的喜歡的作品及作家加油打氣！完整得獎金榜已公布，歡迎細細品讀！

「誰是你的最佳初戀？」

即日起，於下方票選區選出你的心目中的「最佳初戀」故事，每人每日至多3票，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加活動抽獎。參與票選活動者將有機會抽中【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）

得票數奪冠創作者將有機會加碼獨得【編輯選書（實體書）】及【玫瑰柔白保濕面膜】（市值約1,000元），投票時間只到6/10 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！歡迎踴躍投票！

本次獲選作品：

（點取下方標題，即可立刻閱讀！）

首獎：1名

黠月／魔法失效

貳獎：1名

墨豚／老爸的十元硬幣

參獎：1名

金大佛／冰淇淋和紅茶

佳作：7名（以下名單皆按投稿順序排列）

石晨曦／雨後虹光
凱菈／心的花季在秋天
歐德曼／來不及聽的話
源飛羽／莫內、葛奴乙與阿多尼斯
南穹／數星星
杜小月／紅線籤
張栩荣／爺爺的初戀故事

獎項：

●　美好小幸運獎：【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）*5組
●　網路人氣票獎：【編輯選書（實體書）】一份、【玫瑰柔白保濕面膜】一盒 *1組

注意事項：

1.票選活動時間：即日起至6/10 23:59，每人每日至多限投3票，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人。

2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

2023/6/13 10:00更新

誰是你的最佳初戀？「告白,初戀」加碼推出網路人氣獎票選

中獎名單：

●　美好小幸運獎：【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）*5組

hfc8*****@gmail.com

cat*****@gmail.com

bear7*****@gmail.com

crazycrazya*****@yahoo.com.tw

a09634*****@gmail.com

●　備取名單：

stu*****@gmail.com

nadia*****@gmail.com

jin*****@gmail.com

abc_9*****@yahoo.com.tw

sophin*****@gmail.com

●　網路人氣票獎：【編輯選書（實體書）】一份、【玫瑰柔白保濕面膜】一盒 *1組

佳作：南穹／數星星

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