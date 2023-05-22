贈獎公告／誰是你的最佳初戀？「告白,初戀」加碼推出網路人氣獎票選開跑
「告白,初戀」，「琅琅悅讀」與讀創故事、父植萃、時報出版、新經典文化出版，共同聯手策畫的類型小說創作大賽，受到熱烈迴響，收穫各式特色且情感真摯的參賽作品，無論是結合奇幻元素的動人故事、父輩傳承的感情回憶、又或是勾起大眾學生時期回憶的小清新劇情，都令人感同身受，現在琅琅悅讀決定加碼推出「網路票選人氣獎」活動，邀請網友一起感受故事裡美好的青春純愛故事，也替自己的喜歡的作品及作家加油打氣！完整得獎金榜已公布，歡迎細細品讀！
「誰是你的最佳初戀？」
即日起，於下方票選區選出你的心目中的「最佳初戀」故事，每人每日至多3票，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加活動抽獎。參與票選活動者將有機會抽中【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）
得票數奪冠創作者將有機會加碼獨得【編輯選書（實體書）】及【玫瑰柔白保濕面膜】（市值約1,000元），投票時間只到6/10 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！歡迎踴躍投票！
本次獲選作品：
（點取下方標題，即可立刻閱讀！）
首獎：1名
貳獎：1名
參獎：1名
佳作：7名（以下名單皆按投稿順序排列）
石晨曦／雨後虹光
凱菈／心的花季在秋天
歐德曼／來不及聽的話
源飛羽／莫內、葛奴乙與阿多尼斯
南穹／數星星
杜小月／紅線籤
張栩荣／爺爺的初戀故事
獎項：
● 美好小幸運獎：【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）*5組
● 網路人氣票獎：【編輯選書（實體書）】一份、【玫瑰柔白保濕面膜】一盒 *1組
注意事項：
1.票選活動時間：即日起至6/10 23:59，每人每日至多限投3票，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人。
2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
2023/6/13 10:00更新
誰是你的最佳初戀？「告白,初戀」加碼推出網路人氣獎票選
中獎名單：
● 美好小幸運獎：【玫瑰柔白保濕面膜】一盒（市值約680元）*5組
hfc8*****@gmail.com
cat*****@gmail.com
bear7*****@gmail.com
crazycrazya*****@yahoo.com.tw
a09634*****@gmail.com
● 備取名單：
stu*****@gmail.com
nadia*****@gmail.com
jin*****@gmail.com
abc_9*****@yahoo.com.tw
sophin*****@gmail.com
● 網路人氣票獎：【編輯選書（實體書）】一份、【玫瑰柔白保濕面膜】一盒 *1組
佳作：南穹／數星星
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