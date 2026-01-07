我在考場的稿紙上，開了一家尋謐小館

水泥高柱林立，小小的窗透不進光，無形的威壓拴緊了生活步調，一層又一層圈住所剩無幾的藍。在城市裡隨處仰頭，見到的都是這般景致。我低下頭，本想輕輕歎口氣，誰知一個深呼吸就把自己嗆著了。

附帶懸浮微粒的空氣，汽油還未完全燃燒的味道，給予訪客更沉浸式的體驗。小小吐槽幾句。順便在內心教訓為了貪圖方便，所以出門買菜不帶口罩的某人。

拐過前方的彎道走進巷子，在雜物與遮雨棚後是僅容一人通過的小徑，石板步道的縫隙補滿小碎石，旁邊墊高的花圃種上一排茂密的箭竹，恰好遮去外頭令人心塞的灰黑色調。

雖然昂貴的地價留給綠意的生存空間就此一點點，但我也滿足了。木地板上隨意擺著幾個盆栽，吊蘭生出幾叢新芽，黃金葛軟軟的枝條攀著圍欄，流水沖轉了木輪，紅藍交錯的蓋斑鬥魚在睡蓮下嬉戲。

我勾起嘴角，推開玻璃門，銅管敲出高低不一的清脆聲響：歡迎光臨，尋謐小館。

以米色為主調的砌牆，方形木板拼接成牆墩，燈罩灑下的光是暖暖的淺黃，櫻紅、寶藍、翠綠，齊齊拉低彩度後裹上奶油質感，繽紛的沙發隔出一個個獨立的小包廂。

挑高的設計硬是把狹小的空間營造出寬敞感，店內僅有的三兩位客人都靜靜窩在那個最舒適且屬於自己的角落。每次進來這裡，都會被它療癒。我彎了一雙眉眼，緊抿著唇，笑容依舊不自覺溢出嘴角。

「小謐，你要提著菜站到什麼時候？」坐在圓桌旁的李大哥晃晃手中已然見底的咖啡杯，暗示我剛剛發生的事，「我已經把這本書翻到最後一頁了喔。」

「啊，對不起對不起！」我悚然一驚，想起因為食材不夠而出門採購的事，「我現在馬上幫你準備！」

「別那麼著急嘛，這樣可是會破壞這兒獨有的慢步調生活喔。」看著我匆忙跑向廚房，他無奈地笑道，「我再續一杯咖啡吧。」

「好呀！」多謝體諒這種話或許過於客套，所以我改成一個真誠的微笑。

「啊對了，那個義大利麵......」

「不加橄欖。」我順口地接出下一句，李大哥微微一愣，隨後會心一笑。

「小謐啊，剛剛又多加幾個菜單了，都放在這。」在流理台忙碌的我抬起頭，坐在吧台的徐姨把彩繪石紙鎮推向我。開放式廚房的設計，我與客人的距離不過是一座矮牆。

「謝謝。」我接過那疊紙，與先前的加起來不過五張，還忙得過來。

「徐姨今天也是一個人來嗎？還需不需要再一壺花茶？」

「不用不用，小謐你忙，我去自助吧盛就好。」

不遠處的沙發座上，一名七旬老人正吃力地看著報紙上的文字。我走近收起桌上的杯盤，「陳伯伯，老花眼鏡在櫃台有喔。」

「唉呦，這裡真好啊，竟然連眼鏡都有！」陳伯伯在口中不住誇讚，放下手中的報紙走向櫃台。

我微微一笑，陳伯伯真可愛。他每天早上散步都會經過箭竹小徑前，每次經過都會進來尋謐小館，每次進來都會誇獎一次設計......也每次都需要別人告訴他老花眼鏡的位置。希望他能一直開開心心的。

「那個......」忽然有個聲音叫住了我，「店主現在有空嗎？」

「怎麼了嗎？」我回頭一看，是個二十歲上下的女生，看穿著打扮，應該是上班族。

「我看外面有貼諮商服務的告示，」她說著說著便垂下下頭，「但我不知道會不會打擾到店主......所以想說來問看看。」

「其實也不算諮商，我沒有像專業的心理師那麼厲害，只是單純聊聊天而已。」望向窗外，風景依然是那片灰藍的天空，可是搭上木質窗框，就平添了一抹古韻，「算是多給我一次了解自己的機會。或許，我給你不同的想法也說不定。」她怔怔地望著我，像一瞬間失了神。可能也是被窗外的風景吸引了吧。

「對了，小姐是新客人吧。冒昧詢問一下您貴姓？」我朝她眨了眨眼。「啊，」她愣了一下才回覆我，「敝姓秦。」

「那請秦小姐稍候，我先去處理這些碗盤一下。」我指了指手中的托盤。

「店主先忙沒關係！」對她抱歉一笑，我轉身走向流理台。「店主稍等一下！」她突然又叫住我。

「還有什麼事嗎？」

「其實......你可以叫我小秦沒關係。」她露出靦腆的笑容，「聽店裡的顧客都叫店主小謐，我也可以嗎？」

「當然啦，小秦。」

我將青綠雲紋玻璃杯推向秦小姐，淡紫色的茶湯晃出一圈圈漣漪。「薰衣草茶，可以接受嗎？」

「謝謝你。」她抿起唇，「小謐。」

握拳擋在嘴前，恰好遮去那一笑，「你想和我聊些什麼？」

「我最近在工作上總是常常出錯。」低聲的訴說像是呢喃，「像是開會的資料臨時少一份、團定的午餐收完錢到繳交時卻出現誤差、總機傳達的事忘記通知老闆......我到底怎麼了？」

「會不會，」我攪著杯中的咖啡，「是你把自己繃得太緊了？精神上的。」

「我連精神緊繃都會出錯了，更何況放鬆！」

我一愣，看著她突然的激動情緒，偏頭再攪兩下咖啡，「可是......一直緊繃著，久了就會鬆弛，屆時的狀況可能比放鬆更糟糕。像是一個彈簧一直維持在拉長的狀態，它會彈性疲乏，往後就只剩變形後的模樣。」

「這我知道。」她垂下眼，「我也想過在家試試放鬆的方法，像精油冥想那些都有嘗試過，但，都沒什麼效果。」

「嗯......我需要一點時間想想。我們能先聊聊別的嗎？」看向秦小姐，我眼眸閃閃發亮，隨著動作攪拌棒被豎直，幾滴褐色液體落在我手上。我似乎忘記了那東西沾著咖啡。「例如......你會不會蠻在意別人對你的看法？」

「有點。」她眨了眨眼，有點驚訝，「你怎麼知道？」

「大概能看得出來。」我將攪拌棒放回咖啡中，躺上沙發靠墊，「能和我說說你還記得的例子嗎？」

「其實我以前不會那麼緊繃。」她思索著，「因為原本待的公司倒閉了，所以我才來應徵現在的公司，規模蠻大的。但是他們步調就很快，要求也比較高。」

「我已經很努力做得很好，但還是會被挑出毛病、還是會有人在旁邊說閒話......可是我真的很努力了！」

我沉吟片刻，「到目前為止，我覺得你的困擾大致可分為兩個面向：一是別人與環境的壓力，二是自己給自己的壓力。」「那先說說我自己。我曾經也很在意別人的批評，像是有人說這間店賺不到錢、出餐速度很慢、老闆常常消失、服務品質不好、什麼聊天只是打著正經名號的攬客噱頭......因為這些事情吧，我也想過要照著他們的意見改變，但是越改越累，改了依舊有批評。」

「那段日子，我就覺得精力好像被抽乾一樣。」微微一笑，神情悵惘，「我這麼問自己：我當初為什麼要開這家店？」聲音收在一個問句，我頓了頓，抬眸看向秦小姐，「我想要打造我喜歡的地方。讓每個疲憊的心靈，都有一隅休憩之所。」眼中那個漂泊不定的旅人，終於找到指引歸航的明燈。

「從那之後，我的目標就是打造我喜歡的地方。一步一步朝著它前進，成功就給自己小獎勵，失敗就告訴自己要改進。優與劣、成與敗、鼓勵與批評，都是我自己給予。」

「像是你覺得你已經很努力了，那就嘉獎一下自己。你可以試試看這個方法，你的成就由你自己來定義。」秦小姐點了點頭。「同時也可以先加上另一個東西作為輔助。因為一開始就把所有的精神支持都綁到自己身上會有點困難。」我摩挲著下顎，「你可以找你要好或者跟你性格比較相似的朋友，約定好每過一段時間，就找出一個對方做得不錯的地方，給予回饋。或許是鼓勵，或許是改進。也能在心情不好時依靠他一下。」

「至於公司給你的環境壓力，可以透過以上兩項轉移注意力以達到減緩，然後視可承受度調整。有一點壓力是好事，畢竟適度壓力可以幫助成長，而你也要繼續待在那個公司。」

「這些是我列出的方案。你可以選著用，看看哪個有效。」我抿一口咖啡，「對了，跟你分享個東西，你聽過吸引力法則嗎？」她搖了搖頭。

「簡單來說，就是人的意念是有能量的。你想什麼，就會吸引來什麼，正向思維會吸引正向思維，生活就會有越來越多正向能量，反之亦然。」我壓低聲音，悄悄比個讚，「我試過，蠻有用的！」她眼眸迸出亮光，像是發現新大陸。

「謝謝你！願意陪我聊這麼多！你的意見真的很有幫助！」對上她感激的眼神，我頓時有些難為情，「沒有這麼誇張啦，這只是我的一些經驗分享。而且有沒有用要看實際效果，不是現在說了就算。」突然想到自己似乎又給她太負面的想法，「但是你也要相信自己，你是可以做得到的！」

「嗯！」她點頭如搗蒜。

「姐姐！」隔簾唰地一聲被拉開，戴著棒球帽的男孩怒氣衝衝地站在那兒，「我又輸了！」我歛起眼神剜向他，「阿遠，跟你說過多少次了，不能就這樣直接跑進來。」

阿遠被我一兇瞬間噤聲，隨後小小聲地抱怨，「可是、可是他們很卑鄙！」

「啊，小謐有客人嗎？」秦小姐從沙發站起身，拿上隨身包包，「那我先走了。」

「他不是......」

「真的很感謝你！」她朝我深深一鞠躬，爾後快步離開。

「阿遠。」我冷聲叫他的名字，但他在看到秦小姐離開後，完全無視我的怒氣，小跑步把手機舉到我面前。

螢幕裡回放的畫面中，阿遠的虛擬角色正好從牆垣後走出，一顆手榴彈不偏不倚砸在他頭上，而好死不死，它又在那瞬間爆炸。「對手......算好的啊？」這樣的話那人還真厲害，我佩服。

「不是！」阿遠鼓著腮幫子，「手榴彈從扔出到爆炸的時間是四秒，然後那個人丟超遠的，它落地時剛好過完四秒就爆炸。」

「喔......」所以他走出來就剛好被炸死了？「那你衰啊。」

「姐姐！」阿遠氣沖沖地跳腳。我推開張牙舞爪想朝我撲來的小老虎，「你可以拿槍去蹲在人家復活點前面啊。」我手指滑著地圖，「等到他十秒的無敵時間過了之後，就可以拿狙擊槍把他秒了。」阿遠的眼睛瞪地發亮。

「我記得好像連殺多少就有自動機關槍。」手指敲著茶几，「你也可以把它架在復活點前面，就不用自己蹲了。」語畢，我轉頭看向阿遠，他笑彎的眼睛頓時瞇起，「姐姐，你好壞喔。」我微微一笑，傾身向前，「如果你想繼續憋屈著，你可以選擇善良。」阿遠愣在那。

一句揶揄，並沒有讓他佔上風。

「阿遠，要吃飯了！」我探頭一看，徐姨站在門口大喊。「你看，你媽媽都來喊你了，快回家。」我輕輕推了一下他的肩膀。

「我......」看著他的表情，想說的話彷彿全被我封在喉嚨裡，「姐姐，如果方法行不通我要來找你算帳喔！」

「行行行，你高興就好。」我揮手向他們道別。館內客人早已離去，偌大的空間只剩輕柔的樂音飄蕩。微醺夕暉灑滿窗，替溫馨的裝潢染上了幾分橘紅的醉意。掐指一算，今天應該到那個書架了。

偏頭望向紅櫸木書架和堆在地上的兩三只大紙箱，嘴角勾起淺淺的笑。不知是工作量增加的無奈，還是尋謐小館增添新書的欣喜。跨坐在梯子頂端的我忽然發現不對勁，左瞧右瞧後得出一個結論：這座書架是歪的。

奇怪？剛買回來的時候明明還好好的啊......我爬下梯子，繞一圈後發現是底部邊角的卡榫錯位了，然後書的重量往下一壓，它就偏得更嚴重了。

我看著已經放好八成的書，決定先嘗試用推的：稍微抬起一側再往後用力敲，看能不能把它弄回原先的位置。「呼......」一抹額頭並不存在的汗水，「敲回去了。」但手有點痛就是了。

仰起頭的瞬間，我的笑容又消失了。它怎麼還是歪的！而且明顯往前傾斜......霎時間，我意識到不對，立馬往後退，但事情卻比我預想還要早一步發生。

「小心！」整個書架轟然倒塌。書本與塵埃一齊落定，我拿下護在頭頂的手，卻沒有什麼被砸到的痛感。剛剛好像有個聲音......方抬頭，一張眉目清秀的面容赫然闖入我的視線。

「你沒事吧？」他開口了。明明素未謀面，卻衝出來替陌生的我擋下危險。

眼神飄忽著，我不知所措，腦中的詞庫亂成一團......「對不起。」他看向我的神情愣住了，「啊？」「你......」終於，一句正常的話被組織完畢，「你還好嗎？」

「還行......嘶！」他抽回手，卻不小心碰到傷口，痛得倒吸一口氣。

「我先幫你處理傷口！」我從他身下鑽出來，捧著他從裂口不斷滲出血珠的手臂跑向吧台。水聲淅瀝，入窗的晚霞卻不昏暗，淺金的光暈更添明媚的色彩。

「會痛嗎？」生理食鹽水沖去傷口表面的灰塵與血痕，棉花棒輕輕抹著周圍。

「......有點冰。」

「等一下要消毒，可能會比較痛。」扭開優碘的蓋子，紅褐色的液體沾上棉棒，碰上傷口的瞬間，我感覺到他手臂的緊繃，「你是劃到梯子嗎？」他聽聞後不禁一笑，「我怎麼可能知道？」

我微蹙眉，「那保險起見，還是去打破傷風針。」再來回擦幾次確認完全消毒後才貼上紗布，「我只是初步包紮，傷口回去後還是要再處理。」少年舉起手臂瞧了瞧，「謝謝你啊。」看著他毫不在意的模樣，愧疚再次湧上。

「對不起。」垂下頭，我輕輕咬著唇，「我會賠你醫療費的，還有破傷風針的錢。」

「唉不用啦，我只是想進來吃點東西。」輕鬆的語調中，對我執著的無奈若隱若現。

接著他左右張望，「有什麼推薦的嗎？」我眨了眨眼，「可是，這裡已經打烊了。」

「啊？」他嘴和眼一起張大，「那門怎麼還開著？」

「嗯？」我愣了一秒，嘆口氣，「徐姨又忘記關門了。」

他喃喃重複了徐姨兩字，「客人嗎？」

「也算鄰居。」隨後，我堆起歉意的笑顏，「我烤箱裡還有一份焗烤海鮮燉飯，你不嫌棄的話，就當我請你。」他突然睜圓了眼睛，黑眸清澈潤澤，「真的嗎？」繼而輕哼兩聲，「那我就恭敬不如從命了。」

墨藍的夜色籠罩四方，頭頂的吊燈落下一片光明。「你的手藝真不賴！」他抬起埋在美食裡的頭，抽空對我豎起大拇指。我才剛要向他道謝，他下一句話堵了我的嘴，「但你也別一直盯著我，好尷尬。」

「......抱歉，習慣了。」我轉過身去斟了杯茶，望著落地窗外的點點燈火，啜飲幾口，「畢竟觀察別人表情，是最快知曉他們對餐點的評價的方法。」幾聲傳來的輕哼，似表示了解。

「不是都打烊了嗎？怎麼還有餐點？」好像我不看著他，他便能自然地與我聊天。「這本來是當晚餐的。」那廂頓時寂了聲。我回頭看去，他咀嚼的動作凝固在臉上，「......對不起。」

「沒事啦。」我擺擺手，「因為食材剛好多一份，想說扔掉可惜。現在時間還早，我等一下上樓再煮就好了。」

「所以你住樓上啊。」我點頭，「嗯，方便。」

「對了，你這間店叫什麼？我去留個好評。」

「尋謐小館。」我微微一笑，「但在Google地圖上應該找不到，網頁大概只剩部落客的評價。」

「為什麼啊？」他挑眉，拿出手機翻看著。爾後，張嘴深吸一口氣，「還蠻......兩極的。」他自言自語著，念著論壇的評論，「老闆自以為是、我行我素，出餐速度慢......菜很難吃？」

「出餐速度慢，這我承認。但菜難吃......恕我無法苟同。」我冷眼白了那不存在的奧客。

「哈哈，認同。」他暢快笑了幾聲，「但我覺得你個性蠻好相處的，他們為什麼這麼說？」

我聳聳肩，「可能是我不怎麼搭理他們的評論吧。」抬眼看向他，目光裡是不曾動搖的信念，「我只做我喜歡的事。」他若有所思地點點頭。

我瞇起眼，「你在認同什麼？」

「哦......」他拖著尾音，眼神瞟向一旁的置物架，「我覺得你說的很好。」抿一口茶，我似笑非笑望向他，「是嗎？」

「真的！」那真摯的眼神，就差沒有對天發誓了。

「行吧，我信你。」莫名的，我覺得逗逗眼前這人還蠻好玩的。

「其實......」把手肘撐上桌，他輕輕一哂，垂下眼簾，「我也很希望能像你一樣，無所顧忌地追求自己的夢想。」

我靜靜地望著他半晌，隨後把頭轉回落地窗的方向。

「如果，」小小的杯盞在我手中輕晃，「你能確定自己餓不死就去追吧。」

他聽聞後噗哧一笑，「也是，命最重要。」

「那我以後還能來這裡蹭飯嗎？」

「我是很歡迎啦。不過，」笑意凝滯在嘴角，緩緩回歸平衡線，「應該沒機會了。」

他愣了下，繼而打趣地笑道，「你幹嘛這樣詛咒自己的店？」

「沒有詛咒，這是必然的結果。」

他皺著眉頭，眼神在明瞭與不解的邊緣打轉。

我輕笑出聲，展露最自然的笑靨，執起茶盞，「敬我們最後的晚餐，不醉不歸。那雙眉眼笑成彎月，最終在了然於心的那側站定。他拿起檸檬水與我碰杯，「不醉不歸。」

深夜的風帶著絲絲涼意，吹響了橫樑上的風鈴，清脆的聲音落入潺潺水聲與夏夜蟬鳴，在落幕前夕，奏響了最華麗而絢爛的樂章。

我戀戀不捨地抽離筆尖，圓潤的墨跡在紙面停留須臾，頃刻間就被纖維的細縫吸吮殆盡。翻到稿紙的正面，視線落在題目上：我想開一間○○店。題目的格子依然空著，還未被文字填入。

我看著那兩個斗大的圓圈，思考究竟該放什麼詞。療癒？恬靜？悠然？閑靜？形容詞一個個竄入腦海，又一個個被我剔除。黑筆在我手中旋轉......

對！沙沙幾聲，空白的首行終於填入文字：我想開一間我喜歡的店。

很白話，但讓內容完美地扣題。我思忖地點著頭，看著自己那像極小說的文體，閉上眼嘆口氣。肯定要被扣分。不過沒關係，我寫出了我喜歡的東西。

那是靈魂的歸宿。彎起嘴角，翻回稿紙背面，手指撫摩力透紙背的壓痕，渴望再多沉湎一下那夜的歡愉。「叮鈴鈴！」急促的鈴聲響起，昭示考試時間的結束。

數著朝我走來的腳步聲，心如擂鼓，像是倒數中的秒針，手指卻不願離開紙面。唰地一聲，桌面的作文紙被抽走，靈魂也彷彿被人硬生生扯下一塊，心口空落落地。它不會回來了，它會永遠留在大考中心。

沒有疼痛、沒有哭喊，就眼睜睜望著它與其他稿紙疊在一塊。哀悼無聲低吟，在窟窿中迴盪。

我乏力地趴上桌，旋轉九十度的視線裡，監考老師漸行漸遠，那行雲流水的背影，動作不帶一絲猶豫。

腦海中循環播放剛才驚悚的響鈴，透過桌子的共振，我清晰地聽見鼓噪的心跳聲。