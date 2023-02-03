【舊地嶼遊‧首獎‧臺南】黃郁文／少女與少婦

文／黃郁文

彼時，你是少女，屬意郎君，約定婚期，於深秋成婚。畫作裡布蘭濟夫人的優雅，也許是每個女孩嚮往的婚後生活。

後來，你是少婦，身懷六甲，計算產期，於溽暑臨盆。畫作裡布蘭濟夫人的從容，也許是每個孕妻期待的孕後生活。

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旅行大抵是類似的。來到台南，除了牛肉湯羊肉湯冬瓜茶，必然還有臺灣文學館歷史博物館與奇美博物館。

特展的主題一變再變，促使人們像是集點般一去再去，只為收集策展人的所有奇思妙想。而美食的口味不曾改變，人們追求的不過就是唇齒眷戀的一口老味道，吃的是食物還是時光呢？

常設展則是特別的存在，如果凝神細看，也許耗時一個下午，卻多半不會再訪，畢竟旅行還是追求著一些不同的新鮮感，所以我們才會踏出家門，到異地展開同樣的生活脈絡：吃、玩、睡。

然而不變的常設展，卻也是生命舉足輕重的標的物，短則三五載，人生階段切分，心境已經大有不同。過去有所觸動的畫作，轉眼又是嶄新的視野。

奇美博物館裡的布蘭濟夫人，禮服大方、髮式簡單、神情淡然，素淨而高貴地側坐在綠皮椅上，除了所見即所得，我們其實不知道更多關於她的故事。

彼時我是個少女，輕便的夏裝，與未婚夫一同來觀畫，在畫裡看到的是嫁作人婦的備受珍惜。未婚夫眼裡的紅牆與妻子，定格成手機裡的畫面，是喜慶的大紅吧。

2021年12月再訪奇美博物館，身披冬衣的孕妻、微隆孕肚與布蘭濟夫人畫像合影。（圖／黃郁文 提供）

後來我是個孕妻，厚重的冬裝與漸沉的身子，與閨蜜相約出遊賞畫，在畫外腦補的卻是相夫教子的舉重若輕。同行閨蜜眼裡的紅牆與摯友，定格成手機裡的畫面，是生命的血紅吧。

此時我是個人母，選搭的服裝以哺乳為第一要件，髮髻常是被嫩嬰抓握得不成樣子，外出行囊必定涵蓋了孩子的吃喝拉撒，過去揣想的優雅從容全是美夢一場。

也斷不可能冒著孩啼的風險，懷抱嫩嬰舊地重遊，再看一眼布蘭濟夫人的優雅，以對比自己的狼狽。

但是有什麼關係呢？幸福在於彼時的掌鏡人還在你身後，從舉著手機到扛著嫩嬰，從相片百張到尿布千片，最溫馨的不是拍照倒數的三二一，而是半夜一二三點被嬰兒啼哭驚醒後的那一句：「我來。」

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