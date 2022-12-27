破萬首獎歷年來價值最高！讀創徵文「舊地嶼遊」金榜揭曉

主辦單位：琅琅悅讀、讀創故事

協辦單位：報時光、承億文旅

塵封在照片的心情，穿越時空說給你聽！

以傳遞閱讀熱情與開展創作航道的聯合新聞網子網站「琅琅悅讀」，與讀創故事、報時光以及承億文旅行共同協力舉辦的限時主題徵文活動「舊地嶼遊」，得獎名單揭曉！本次活動首獎將可獲得獎金6,000元，以及最吸睛的贈獎免費住宿兌換券與最實用贈品老派旅行手帳、udn讀書吧電子書，首獎總價值合計超過1萬3千元，不只獎品豐富，也是琅琅悅讀歷年來舉辦徵文活動當中價值最高的一次。

疫情解封至今，致力透過發展多元趣味主題徵集活動，陪伴讀者也挖掘潛力作家的迷創作‧徵文活動小組，在歷時短短六週左右的時限內，收到廣大讀者投稿迴響，參賽作品中有著重文字詩化呈現、書信體投射對象脈脈含情敘述；亦有帶點省思，令人回味再三的作品，徵文活動小組團隊以「主題切題度」、「文章結構與文筆流暢性」、「創意與動人度」、以及「搭配懷舊照」四大評選標準，遴選出不只是聊表對故地思念情懷、感慨飛梭光陰，同時具備差異顯著搭配照片以及完整故事性，例如：地景變遷、人物變化或姿態轉換間富趣味，讓人印象深刻的作品，如同真的能與作家們一起來場穿越時空隧道，感受「旅遊」與「時間」交織的日常點滴，意義珍貴。

值得一提，重遊地選擇似乎也與交通便利性息息相關。根據投稿概況資料，投稿作品中最多人選擇重遊臺灣本島地點，以選擇「南部地區（高雄、臺南、嘉義、嘉義、屏東）」佔整體投稿數28%，其次是選擇「中部地區（臺中、苗栗、彰化、南投及雲林）」佔25.3%左右，最少的則是「東部地區（花蓮、台東）」僅佔5.3%，雖僅微幅差距，尤其境外旅遊逐漸盛行，相較之下似乎投稿者選擇出境再訪「其他國家」8% 更具吸引力，這個發現也格外地令徵選團隊感到意外。

本次所有入選10篇入選作品，將於12月30日起將陸續於聯合新聞網的琅琅悅讀率先刊出，近期也會發送通知聯繫以下得獎人確認後續獲獎事宜，歷年徵文獲選作品均已同步其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

首獎：1名

黃郁文／少女與少婦

●首獎將可獲得稿酬 6,000元(含稅) ，以及「舊地暢遊禮組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（舊地暢遊禮組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、老派旅行手帳1本，市價 NT1,180、承億文旅3館【淡水/台中/花蓮】聯合住宿兌換券乙張，市值NT6,100起）

貳獎：1名

洪金鳳／風櫃玄武岩下的歡喜

●貳獎將可獲得稿酬 4,000元(含稅) ，以及「舊地樂遊禮組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（舊地樂遊禮組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、老派旅行手帳1本，市價 NT1,180、承億文旅契作茶園茶組，市值NT$850起）

參獎：1名

蔡富澧／彷彿塵埃

●參獎將可獲得稿酬 2,000元(含稅) ，以及「舊地一遊禮組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（舊地一遊禮組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、老派旅行手帳1本，市價 NT1,180、承億文旅夢獸抱枕，市值NT$350起）

佳作：7名

林宜蓁／台中尋根散策

天朗／台北植物園裡的「堡壘」

Patty／在街角遇見革命運動

徐正雄／八卦力村的往事

徐尹／遙寄祝福

高琬婷／走過風雨的桶後

董玉琴／半屏傳說

●以上入選佳作獎將可獲得稿酬 1,000元(含稅) 之外，以及「舊地再遊禮組」一份。

（舊地再遊禮組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、老派旅行手帳1本，市價 NT1,180）

本次主辦及協辦單位：

◆「讀創故事」華文小說創作首選！共創內容一元多用的無限價值

聯合線上以成為華文市場頂尖全面內容服務提供者為目標，旗下網路小說閱讀及創作服務「讀創故事」扮演原創內容ＩＰ的孵化基地，讀創故事自2018年上線以來，已累積超過3,000位作家駐站寫作，發表超過5,000部原創小說，其中擇優簽約的「創, 作家」作品也已達數百部。

◆「報時光」旅行手帳 帶你展開一場紙上讀旅！

報時光攜手「兩個八月 biaugust」工作室以創新設計及採集概念，悉心打造「老派旅行手帳」。秉持「放慢腳步，用心生活」老派精神，外型設計融入報版元素，詮釋經典刊頭與復古邊框。手帳內頁共分八大主題，每個主題都會放入老報照片與文章，不僅增添閱讀性也獨具收藏價值，是本溫馨的時光採集小書！

想一窺舊時代的旅遊趣聞？讓報時光伴您的生活日常，用旅行的心情過日子，點入看更多報時光產品。

（組圖／報時光 提供）

◆「承億文旅」6大結合城市文化特色館 邀旅人領略土地之美

以打造各城市文化特色縮影為主題的承億文旅，讓每位旅客來到每一座城市旅遊時，除了感受到暖心款待，亦是旅者的他方歸屬。承億文旅亦主打全台6館環島島鏈計畫，包含位於北部休閒勝地的「淡水吹風」；城市旅人風格感十足的「台中鳥日子」；以阿里山高山茶為主題的「桃城茶樣子」；擁有東部純淨山海的「花蓮山知道」；墾丁國家風景區內的「墾丁雅客小半島」，以及日月潭風景區臨潭第一景的「潭日月」，每間文旅深耕在地，更期盼成為旅人探索城市的最佳入口，領略這塊土地的美好。

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承億文旅以打造城市文化特色縮影為主題旅店，於本次活動中提供3館聯合住宿券。(左)「淡水吹風」房型風格，以及(中、右)「花蓮山知道」的飯店設施與衛浴設備。（圖／承億文旅 提供）