《捍衛任務：復仇芭蕾》影評：打破規則就要接受代價

琅琅悅讀／ 影劇好有梗 FILMemes
《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供
《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

在看完《捍衛任務：芭蕾》後的第一個想法是，他們最好在「John Wick」之外再找一個更適合的宇宙名稱，因為它證明了即便沒有基努李維（儘管他出現了一兩場戲）、即便沒有史塔赫斯基的掌舵，「殺神宇宙」依然能夠痛快地帶來一場大殺特殺的暴力交響樂。

在我來看《復仇芭蕾》就是一個成功版的《黑寡婦》，儘管劇情一如印象中《捍衛任務》系列支離破碎，但毫不間斷的動作場面和安娜德哈瑪斯的演技，都大大補足了一切缺失。

儘管基哥客串了兩場戲來吸引票房，但安娜證明了她完全能夠獨當一面撐起一片天。她散發出一種 John Wick 所沒有的魅力，眼神裡隨時帶著優雅、致命的殺氣：從初出茅廬的生疏，到成為穩紮穩打的殺神，都在她渾然天成的演出下展現的鉅細靡遺。

我始終很欣賞《捍衛任務》如何在動作上玩出更具突破的挑戰，不光是肢體或調度上的設計，而是他們如何擅用身邊唾手可得的物件：當然，比如說鉛筆，設計出一場快、狠、準的打戲。《復仇芭蕾》有這個系列迄今最大膽、最具創意的動作設計，那些迅雷不及掩耳的暴力，即便喊一聲「你後面有車」都來不及阻止。

導演連恩懷斯曼完美延續了「殺神宇宙」的美學語言，無論是打光、運鏡還是場景選擇，都精準掌握了熟悉的《捍衛任務》世界的風景。這絕對是今年為止看過最爽的，也或許是某些空有「女力」空殼的商業垃圾該學習的典範。

本文為影劇好有梗 FILMemes授權刊登於聯合新聞網琅琅悅讀。原文為「《捍衛任務：復仇芭蕾》無雷：打破規則就要接受代價」未經同意，請勿轉載。

《捍衛任務：復仇芭蕾》。圖/車庫娛樂提供

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