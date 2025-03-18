《米奇17號》影評：誰才是真正的「外來者」？好萊塢資本侵蝕了奉俊昊？

《米奇17號》是一部充滿矛盾的作品，它在注入好萊塢式爆米花娛樂的同時，仍保有奉俊昊一貫對貧富階級、極權統治的批判精神。然而，這些並非完全來自奉俊昊的創作，而是原著《米奇7號》本身的概念。與其說這部電影承襲了《寄生上流》或《末日列車》的精神，不如說它是在現有的框架內「利用」奉俊昊的招牌，來強化這部電影的看頭。

《米奇17號》延期許久，有一說是奉俊昊和華納兄弟對於定剪的決定權存在分歧。而看完電影之後，仍然讓人好奇究竟誰勝誰負。相較往年奉俊昊拍攝的韓片，《米奇17號》不論在故事或角色的深度，都顯得更加非黑即白，少了過去那種模糊灰色地帶的層次感。

《米奇17號》。圖/華納兄弟

羅伯派汀森無疑是本片最大的亮點。他一人分飾多角，展現出截然不同的個性，使觀眾能夠輕易區分這兩個複製人，即便他們擁有相同的外表。然而這不能在劇情上說服觀眾，為什麼他們共享同樣的記憶，卻會複製出截然不同的性格？

馬克魯法洛的表現則顯得有些極端。他所飾演的獨裁領袖宛如一位邪教教主，與其說他投入角色，我更相信他只是享受於藉由這個角色去放大川普負面的形象。儘管這種「黑色幽默」需要強烈的諷刺意味，但角色本身缺乏足夠的深度，使其淪為一種刻板的反派形象。

我想《米奇17號》不得不讓我們質疑，電影是不是為了某些政治目的，而犧牲了能夠更好地塑造整體故事的可能？這部披著「奉俊昊」外皮的好萊塢電影，為何讓人徹頭徹尾感覺不到從前「奉俊昊 作品」的靈魂？回到片中原本想傳達的命題：誰才是真正的「外來者」？《米奇17號》究竟是「奉俊昊再度成功打入好萊塢」還是「好萊塢資本侵蝕了奉俊昊」？

《米奇17號》。圖/華納兄弟