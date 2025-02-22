《美國隊長：無畏新世界》影評：儘管力不從心，仍要盡力而為

如果說 2024 年是漫威「讓子彈飛一會兒」的一年，那 2025 年絕對是見證漫威一鼓作氣的一年。至少以目前開春《蜘蛛人》動畫影集到這次《美國隊長：無畏新世界》來看，漫威已經慢慢調整回穩紮穩打的步調了。

《無畏新世界》嚴格意義上是個《美國隊長》+《無敵浩克》+《永恆族》的續集，同時正式介紹亞德曼合金這個重要元素，比任何第四階段後的作品還具有重要性。作為一個共同宇宙，豈不就該展現出這般格局？不同作品之間的事件相互影響，再藉此引出一個新的大事件，很高興不論是《蜘蛛人》動畫還是《美國隊長 4》都找到了各自和 MCU 系列之間無縫接軌的橋樑。

延續《美隊》系列的政治諜報風格，照理說該有一個逼近第三次世界大戰的國際政治衝突，在印度洋周邊展開一場復仇者等級的大戰絕對是有可能的，但迫於本片面臨大量重拍，難以在各方面盡善盡美。撇除場面來說，《無畏新世界》仍是一個相當完整的冒險故事。

山姆是否夠格擔任新一任的「美國隊長」？連他自己也經歷了一段躊躇不定的心路歷程。然而不論是繼承遺志，亦或是超級士兵血清的資格，從來都不在於個人的力量，而在於內在的責任感。就如同史蒂夫甚至是雷神索爾，也都花了大把年紀的時光，來探索自己在力量之餘，身為英雄或一國之君的責任與意義。

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

哈里遜福特絕對是電影的一大亮點之一，儘管在宣傳時開玩笑說自己是來漫威玩的，但他重新詮釋「雷霆羅斯」的態度卻一點也不開玩笑。過去10多年，我們從未在威廉赫特版羅斯上看到這樣的角色深度，《無畏新世界》相當難得用心刻劃了羅斯剛柔並濟的不同面相，也給了他合理的理由化身為紅浩克。麗芙泰勒的久違登場，也為這條支線帶來一些畫龍點睛的作用。

順帶一提，電影上映同一周《蜘蛛人》動畫影集也出現了羅斯將軍，諾曼也在劇中說了「能力越大，越受人敬重」的台詞，兩部作品儘管設定在不同宇宙，在「後天型英雄」能力的議題上也產生有趣的相呼應。

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業