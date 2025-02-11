2025台灣影評人協會獎入圍名單：《小雁與吳愛麗》5項提名居冠，張艾嘉、楊貴媚爭影后，許光漢、喜翔搶影帝

第六屆（2025）台灣影評人協會獎入圍名單正式公布，林書宇編導的描繪母女關係愛恨交織的家庭劇情片《小雁與吳愛麗》入圍五項大獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳劇本，片中兩位女演員夏于喬與楊貴媚也雙雙入圍。電影特地選了黑白片的呈現方式，刻意取視覺上、敘事上的純粹，賦予電影灰色苦悶壓抑的慘淡氣息。女主角夏于喬幾乎全情投入，與楊貴媚的母女吵架對手戲精彩，尤其楊貴媚詮釋的情勒寂寞母親，在草根氣息中流露母性的溫暖，表演豐厚強大。

《小雁與吳愛麗》。圖/牽猴子

徐漢強執導的奇幻恐怖喜劇《鬼才之道》，入圍最佳影片、導演、劇本，以及片中的鬼后張榕容的最佳女演員等四項。電影有強大的世界觀設定，陰間就是陽間的延續，階級壓迫、績效考核、明爭暗鬥。電影把陰間拍成演藝圈，人不人鬼不鬼，極度諷刺。入圍影后的張榕容飾演頭牌女鬼，外表霸氣，內在暖煦，氣場逼人，演繹收放自如，眼神流轉的不甘不捨更是入木三分。

《鬼才之道》。圖/牽猴子

而王品文與彭紫惠雙導演刻畫中老年夫妻暮年之愛的劇情片《春行》，也入圍最佳影片、最佳導演、最佳劇本以及喜翔的最佳男演員四項。影片餘韻綿延，沈靜平實。喜翔於片中表演爐火純青，那幕與前媳婦在咖啡廳碰面的對手戲，強忍不捨的眼眶泛淚，已臻化境，比較可惜的是楊貴媚沒能以此片雙料提名。

《春行》。圖/《春行》提供

黃熙導演的第二部劇情片《女兒的女兒》入圍最佳導演、最佳劇本、女主角林嘉欣與張艾嘉也順利入圍最佳女演員，電影細膩溫煦，平實動人。該片堪稱台灣三代女演員的演技修鍊場，林嘉欣意外得很放鬆，跟張艾嘉的對手戲，過招毫不含糊。張艾嘉交出近十年來最好的表演之一，她將片中角色集女兒、母親、婆婆三種身分為一體，把悲痛層次演繹到出神入化。

《女兒的女兒》圖／東昊影業

楊修華編導的《默視錄》則入圍最佳劇本、最佳男演員（李康生），影片以監視與窺視，凝望與鏡射的概念呈現，父權監控可以延伸從國家體制到尋常家庭，李康生與巫建和兩代父親都是對照，互為指涉。李康生有獨特的冷鍊演繹風格，順利入圍男演員五強。

新加坡導演楊修華作品「默視錄」獲選為2024金馬影展開幕片，圖為本片主演之一的金馬影帝李康生。圖／金馬執委會提供

今年的最佳影片有兩部紀錄片，吳璠導演的女性議題紀錄片《曦曦》入圍最佳影片、最佳導演，電影從創作者個視角去看中國女子曦曦，電影講主角在歐洲與中國不同處境面對的生存(命)議題，講的是自由其實是在每個做決定的過程，都能夠有可以負責任的方式，每個人都有權利做任何選擇。另一部入圍最佳影片的是羅苡珊導演的《雪水消融的季節》，作品本身情深意長，幽微私密，電影不僅是對於未知自然的探索，亦是對於性別認同的探索。

投票範圍為2024年上映的台灣院線電影，我也有參與投票，最後的入圍名單跟我投的大致上很接近，我自己覺得是符合期待的結果，雖還是有些遺珠但是投票就是這樣。

入圍名單：（以下順序依片名首字數與人名首字筆畫數排序）

【最佳影片】

《小雁與吳愛麗》

《鬼才之道》

《春行》

《雪水消融的季節》

《曦曦》



【最佳導演】

林書宇《小雁與吳愛麗》

黃熙《女兒的女兒》

徐漢強《鬼才之道》

王品文＆彭紫惠《春行》

吳璠《曦曦》

【最佳劇本】

林書宇《小雁與吳愛麗》

黃熙《女兒的女兒》

徐漢強＆蔡坤霖《鬼才之道》

余易勳《春行》

楊修華《默視錄》

【最佳女演員】(因同票提六位)

夏于喬《小雁與吳愛麗》

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

林嘉欣《女兒的女兒》

張艾嘉《女兒的女兒》

張榕容《鬼才之道》

劉主平《破浪男女》



【最佳男演員】

施名帥《角頭—大橋頭》

許光漢《青春18x2 通往有你的旅程》

喜翔《春行》

李康生《默視錄》

林政勳《優雅的相遇》

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《曦曦》。圖/台北金馬影展

《雪水消融的季節》。圖/希望影視行銷

《青春18x2 通往有你的旅程》男主角許光漢。圖/翻滾吧男孩電影有限公司