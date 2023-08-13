醫護人員收到的禮物有玄機 鳳梨酥嚇壞醫院

路過某層樓的護理站，被護理師叫到休息室內，學妹往我手上塞了好幾根昂貴的日本某知名品牌雪茄蛋捲。本還疑惑著，會是誰出國遊玩後帶回來的丹露(註)。

學妹似乎讀出我眼神中的疑惑，於是公開謎底說道：｢學姊，這是上個月出院那位病人拿來送我們的禮物，昨天回診還特地提上來給我們。｣

上個月？其實每天要經手許多病人，如果沒個記憶點我還真記不住這位是那位，後來學妹報上床號與姓名後，才想起原來是那位。

工作這些年不乏病人熱情贈與禮品，小至飲料餅乾，大至整箱櫻桃、水蜜桃，病人總是想以實質的禮品表達深切的感謝之情。後來我才知道，原來送禮品的背後，還有令人意想不到的涵義。

某天主治醫師提著兩顆大大的水梨給我，並告知是某位病人趁著回診特地提來的禮品。我望著水梨有點悵然，嘴中喃喃自語說道：｢怎麼又是梨子？送來送去不是蘋果就是梨子。｣

此番話逗得主治醫師哈哈大笑，｢搞半天，你吃了病人那麼多梨子，卻不知道送梨子的涵義？｣

這話堵得我語塞，涵義？不就一顆水梨，清香甘甜以外還能有什麼重大涵義嗎？

主治醫師氣定神閒地望著我，｢水梨水梨，分離分離，病人治好病了，要和我們永遠分開離別，再也不相見囉。｣

這話令我茅塞頓開，這話說的也對。聽說情侶之間不能分梨子吃，不然便會分離。但是對病人來說，生病是件綿延不絕的苦痛，所以把疾病醫治好以後，當然有多遠便跑多遠，最好與醫護人員永世不要相見。

不過，有時候會收到蘋果又是何解？

我故意考考主治醫師，｢那蘋果呢？總不會是祈求平安吧？｣

主治醫師點點頭，｢早年因為蘋果價格昂貴，所以以前的人生病了，能吃上一口蘋果，可是不得了的事情，早年一顆蘋果可得要全家人分食，一人只能分到小小一瓣。而現在則是因為諧音，探病的同時帶上一籃蘋果，除了表達關懷之意，同時也祈求病人平安出院。｣

想不到小小的梨子與蘋果，其中的意涵卻如此深遠。因為對於疾病治療帶有深切的盼望，所以致贈蘋果祈求病人平安出院，而透過水梨來與醫護人員永遠分離。

蘋果紅艷欲滴，一口咬下甜蜜在心頭，而蘊含其中的期盼平安也是我們對於每位病人的期待。(圖/unsplash)

醫護的送禮禁忌

醫院口耳相傳，醫護人員要避忌幾種食物，其中最毒的就是鳳梨跟芒果，因為鳳梨等於旺而芒果音近似忙，吃了恐怕會又旺又忙。還有鴨胸音似壓胸，令人聯想到CPR中的壓胸。每日C寓意CPR而養樂多與多力多滋寓意病人會很多，醫護人員們會刻意避開這些食物。另外還有旺旺仙貝，便是擔憂被旺到厭世，導致工作時又忙又亂，事情永遠都做不完。

曾經於疫情期間，民眾為了給前線醫護人員加油打氣，紛紛送上食物。但某位民眾送500顆鳳梨酥到醫院，卻嚇壞醫護團隊，原來是因為鳳梨「旺來」是醫院的禁忌食物，因為醫院要是生意很旺，恐怕大事不妙。

有時候也會收到一些意想不到的禮品，其中的濃厚情意令人莞爾一笑。前段時間，台灣受禽流感之苦，原本垂手可得的雞蛋，一夕之間變成嬌貴的食物，甚而有了一蛋難求的情況。民眾為了雞蛋，清晨早起到商店前排隊苦候，即便價格上揚卻不得不咬牙購入。畢竟缺了蛋，許多料理就似乎不對味了。

而那天，護理站休息室內卻出現了一袋土雞蛋，上面註明是要留給某位主治醫師。土雞蛋的袋子裡放著小紙片，只見上面這麼寫著：『醫師您好，這是我們家裡養的土雞所生的蛋，送給您一起分享。』

雖然一袋土雞蛋不值幾個錢，但是在此缺蛋時刻，想要買蛋必須早起排隊才能入手，病人致贈的土雞蛋其中隱藏的情意遠大於它的價格。對病人來說，要好好感謝醫師的幫忙，讓疾病得以痊癒。加上缺蛋引發的危機，恰好家中有餘裕可以與醫師分享雞蛋。這顆蛋中的蘊含不止是一顆簡單的雞蛋而已，而是病人對醫師的濃厚謝意。

送禮送到心坎裡，誰能料得到一顆不起眼的雞蛋，卻蘊含著病人濃厚的謝意，也是一份即時又實用的禮物。(圖/unsplash)

除了雞蛋以外，我們也曾經獲贈病人自家產的生鮮蔬果。一位年近八旬的婆婆，因為骨盆腫瘤從南部轉到北部來醫治。經過一連串的檢查過後，動了手術把病灶摘除。出院那天婆婆滿面笑容離去，還說醫師護理師是他的大恩人。當時北上求醫本以為自己沒救了，可能離家後便沒機會再平安返回。幸好於醫師的妙手之下，得以恢復健康。而婆婆回診那日專程帶了自己養的雞與種植的青菜等，裝滿整整兩大袋。雖然她嘴上說都是些不值錢的土產，但是我們感受到其中承載著婆婆的熱情與滿滿感謝。

看著病人恢復健康比什麼都還重要。畢竟健康是無價的，也比任何昂貴的禮品重要許多。那日某位已治癒卵巢癌的病人，帶著咖啡與餅乾跑到病房探望我。閒聊幾句後知道她目前已回歸正常生活，一切平安順遂。看著她神色康健，我也同感歡欣。病人脫離一切苦痛恢復健康，即便過程艱辛但享受豐碩成果，那些苦痛也能進拋諸腦後。當喝下一口溫暖咖啡的同時，也期盼所有的病人都能遠離病痛，身心健康事事順利。

註：「丹露」、「等路」(以閩南語發音)意指孩子「等」待大人自遠「路」親友家帶回來的禮物，演變成今日拜訪親友時所帶去贈人的禮品之意思。有時亦可稱為丹露，因為禮物不是隨手買來，而是平時省吃儉用存下來的錢用心準備，如同煉丹般辛苦提煉出來的情意，所以伴手禮亦可稱為丹露，比喻禮輕情意重。

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。