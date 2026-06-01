28年前我看走眼的韓國文化 如今被全世界打臉

電視上看著Beef第二季裡的韓國元素，聽著荷蘭朋友圈討論起了魷魚遊戲，韓國文化可以走進全球，打破語言種族隔閡，這是小學生時的我無法想像的，我不但多次看走眼，也打臉自己非常多次。

印象中第一次接觸到韓國文化是在1998年12歲的時候，我在電視節目上看到H.O.T.表演，當時被嚇到了，無法理解他們誇張的造型及髮色，還非常中分。在那時期日本流行文化非常盛行，J-Pop，日劇及日綜等是最主流的，我也深陷其中，非常哈日。

對於韓國文化則是莫名排斥，甚至有點嗤之以鼻，不懂喜歡他們的人。雖然我對當時的韓國偶像文化沒興趣，卻有個東西讓我很動心，那就是泡麵。某個週末午後肚子餓，便翻找了泡麵來吃，我們家中常備品是一些台灣及日本泡麵。當時泡麵櫃中只剩下姨丈因為好奇心買了卻沒人要吃的韓國泡麵，沒其他選擇的我只好煮了它，一吃後驚為天人，有嚼勁的麵感，爽口勁辣的湯頭，吃了我直流汗，有夠爽！

當時我很常說一句話「韓流我真的不懂，但韓國泡麵真的很好吃！」

但我卻在2003年夏天買了第一張韓文專輯。那年我17歲，在猝不及防下韓流在我心中刮起了狂風暴雨，始料未及。

青春期時我最常看的電視頻道就是MTV及Channel V，追著我喜歡的J-pop以及歐美流行音樂。有天電視上播放著在監獄裡俐落跳舞的單眼皮男孩，他還帶著低沈嗓音的唱腔，一秒帥到我心裡。起初我還不承認，裝不在意，但每當音樂頻道播到那MV時我就會停下來，把整首看完，重複聽著聽著，像被催眠般到了光南唱片行，買下Rain的專輯First Drop。

壞男人Rain打破了我與韓國的藩籬，開始聽些韓國音樂，偶爾看看韓劇。2009年我去日本留學了，三年留學時間我意外地與韓國更靠近。第一年的語言學校認識了很多韓國同學，和他們很容易相處，尤其當他們認定是親近的朋友時非常講義氣，我很常和他們一起鬼混，透過他們才知道原來東京有個韓國城-新大久保，幾乎每個星期五下課後都會去那喝酒吃燒肉。

透過他們認識了一些韓國年紀輩份等社會文化以及各種喝酒遊戲。某天下課時同學分享了韓國音樂，並說了這是現在韓國最紅的歌，走到哪都聽得到，他邊分享還搭配了搓手的手勢，那是Super Junior的Sorry Sorry。我並不喜歡那首歌，但每週五到新大久保時到處都在放，幾乎每間韓式餐廳都會播放他們的MV，聽久了也習慣了。

Sorry Sorry以及少女時代的Gee對我來說就是在新大久保吃喝玩樂的主題曲，聽了就會想起當時。雖然在新大久保這些韓樂非常流行，但我認為在日本只會是小眾市場，不會走到主流，一方面也有著日本對於其他亞洲文化接受度沒這麼高的印象，但我又看走眼了。

印象深刻，那畫面我記得很清楚。2010年在涉谷八公口等待朋友時，眼前開過了少女時代的宣傳車，後面大樓是東方神起的海報。那一瞬間我想著韓流居然拿下日本了，韓國音樂不再只流竄在新大久保的大街小巷，整個東京的鬧區都聽得到，甚至還不是短時間的風潮。

2016年我又來到日本涉谷，看著眼前大樓的巨型海報上幾個生面孔男孩，標題寫著「防彈少年團」，邊想著好詭異的名字，這會紅嗎？我想後面的事我就不用再說了，事後察覺到他們在世界走紅的程度，這巴掌打在我臉上響得不得了。

2017年開始也實際感受到了韓國文化在歐美國家漸漸產生了影響力。2017年在西班牙走朝聖之路時，一個月的時間去過不少小鎮，走在路上，停留的酒吧或民宿最常聽到的音樂是despacito，但偶爾也會聽到K-pop，在小鎮巷內看到幾個西班牙女孩邊聽邊練舞。

2018年葡萄牙旅行時，時不時聽到擦肩而過的白人對我說「Anyohaseyo」，不再是以往的「konichiwa」或是「nihao」。

近年旅行紐約，墨爾本以及阿姆斯特丹也越來越容易在街上看到成群的小朋友們聽K-pop練舞。

28年前看不懂H.O.T.聽不懂K-pop的我，不會想到現在韓國變成世界流行文化來源之一，簡直看走眼。

但我感謝這變化，韓流在西方國家的能見度有間接影響其他亞洲文化被接受的程度，2003年第一次去西班牙留學時，買個泡麵還必須找到亞洲超市才有。現居荷蘭，住家附近任一間荷蘭連鎖超市都買得到辛拉麵及亞洲調味料，這在20年前可不是這麼垂手可得的啊！

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