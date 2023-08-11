古老且孤獨，無尾熊的最愛──尤加利

在精油的世界中，尤加利有「澳洲三寶」之一的美譽，不是因為無尾熊只吃尤加利的葉子，而讓尤加利出名，而是清香的尤加利，本身就像是一個親切的戰士，在對抗生活週遭的敵人時，又不失和善。

如果把茶樹跟尤加利擬人化，並加以比較，我覺得尤加利比茶樹親切多了，清新的味道讓人想主動親近。它的氣味也算強烈，但並不像茶樹帶點刺鼻、甚至是嗆鼻的感受，尤加利的清新是具貫穿鼻腔，直達大腦的勁道，在提神的時候，我也很常用到尤加利呢！

尤加利樹學名Eucalyptus，又稱桉樹，具有強大的生命力，是很古老的樹種，在已知的多種尤加利樹中，絕大多數生長在澳洲，它的生長速度很快，譯名藍桉或藍膠的品種（Eucalyptus globulus）是提煉尤加利樹精油的主要來源。其它還有檸檬尤加利、澳洲尤加利等，亦是精油的來源。

尤加利的精油是蒸餾樹枝、葉子，所萃取出來的。精油看起來透明而清澈，沉澱後可能略見淡黃色。它的化學成份有桉樹腦、α-萜品醇、1,8-桉油醇等等。而在常應用的尤加利精油當中，藍膠尤加利的1,8-桉油醇含量高達80%。

在《中醫芳療診察室》一書中，有提到關於1,8-桉油醇的各種精油，亦提到1,8-桉油醇對於呼吸道黏液的作用，由於在中醫方面，感冒有不同的屬性，所使用的精油也就不同了。但若在呼吸道疾病好發的季節，利用尤加利來保養肺部，是最適合也不過了。若鼻塞、鼻水不止時，利用薰香，讓尤加利的清新注入鼻腔，是不是感覺好多了呢？

譯名藍桉或藍膠的品種（Eucalyptus globulus）是提煉尤加利樹精油的主要來源。(圖/shutterstock)

尤加利樹又叫作「孤獨樹」，這是因為它的葉子會分泌有毒的物質，防止其它昆蟲吃它，加上它還會釋出一些物質，會抑制週遭植物的生長，沒有昆蟲，也沒有植物親近，所以它又被叫作「孤獨樹」。將尤加利視若珍寶的，除了人類，就是無尾熊了吧？無尾熊獨特的基因，能夠讓他們大快朵頤尤加利葉，仍平安無事。

尤加利樹其實很早就被廣泛使用，生活在當地的原住民，採擷大自然的恩賜，將尤加利應用在他們的生活上，不只將尤加利的葉子煮成茶來喝，也會燃燒尤加利的枝葉進行淨化。航海時代開始，可以說是一個重大的改變，探險家們來到了澳洲，發現了使用尤加利的毛利人，遂將尤加利樹帶到其它國家。

十九世紀，植物學家穆勒（Ferdinand von Mueller）寫了關於尤加利的書。從尤加利廣為人知，一直到現在，都有科學家不斷去研究它，發現它的價值，讓它應用越來越廣泛。

我在工作的時候，除了迷迭香，也很常將迷迭香和尤加利一起置入薰香器中，不只讓工作的氛圍具有清新的氣息，也利用它來提振自己的精神。尤加利不只照料健康，還具有清潔的特性，在家用精油的選擇上，尤加利始終在排行榜上居高不下。

僅管尤加利有許多好處，但尤加利葉仍具有毒性，由於精油是高濃縮的產物，所以在使用上需注意。即便如此，只要了解精油的特性，並且遵守使用說明，仍可安心使用。即便是早期的毛利人在煮尤加利葉時，也不會一下子熬煮到高劑量的尤加利茶。我們不是無尾熊，不會短時間大量攝取尤加利的葉子，但卻可以利用萃取出來的精華，讓它在空中擴香，為自己帶來好心情。

炎炎夏日，感到昏昏沉沉時，除了薄荷，不妨換個氣味，來幾滴尤加利精油吧！讓其清香改善空氣品質，以及工作環境，用更愉悅的心情，面對大大小小的事情。

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

●專欄「氣味呢喃」：梅洛琳，讀創故事駐站原創作家。創作二十餘年，曾任採訪編輯。著有《我的鬼妻．們》、電影小說《心靈時鐘》等，作品累積達上百部。喜愛寫作，也沉迷於香味，考有初級精油證照，因此希望將各種氣味，以專欄文章的形式分享給大家。每月一篇，敬請期待。