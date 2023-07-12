感情傷痛不是終點 我用這些方法療癒自己，活出更精彩的人生

感情的創痛後座力都很深長，即使以分手或離婚做收，傷害並未因此結束，尤其若是遭遇劈腿、肢體暴力或不當對待，嚴重的話將失去對人的信任，被痛苦忌恨撕裂平靜的生活。如果沒有處理好，表面的無事可能隱藏內心的質變，影響後續人生的能量。

一對夫妻離婚將近10年，他們一直因孩子保持聯繫。男方近期再婚，想讓孩子跟新妻子見面，女方得知後勃然大怒，堅決阻止，聲稱：「除非我也再婚，否則休想讓我的孩子去討好你太太。」她才發現，這麼多年過去，居然仍無法原諒對方的出軌，見不得對方過得比自己好。

雖說時間是醫治的良藥，但如何在狂風暴雨中站立，不被扭曲的怨念纏裹，縮減被悔、怒、恨、惡嚙噬的時間與程度，回復寶貴的自信與探索未來的能力，是受傷的人必須正視的課題。

我曾經以為分手或離婚是解決問題的句點，沒想到那是痛苦燒灼的開始，因為思想與情緒不可能因一個決定迅即切斷。

儘管知道事情已經過去，但就是忍不住低落，腦子一得空，就不自覺地回想那些不堪記憶，被遺憾、否定、挫敗、無力感充塞，無法把自己情緒拉升到正常的水平。白天因工作不能犯錯，加倍激起的腎上腺素到晚上讓人睡不著，看著窗外的萬家燈火，份外覺得孤獨冷清。那種幸福被剝奪、不知何去何從的惶然，想要好好過日子卻不得的恐懼，讓我很長一段時間下班後在人群中晃蕩，不敢回家面對自己。

但我知道必須好起來，捅你一刀的人已經遠離，不能拿別人的錯誤來懲罰自己，一定要活得高貴輕鬆有自信。

那是一個面對、理解然後放下的過程。

重生像換血，必須注入新事物，才能讓過往的恩怨情仇以及不原諒的苦毒離開。

除了固定運動增強腦內啡之外，我嘗試過多種活動，讓自己能轉移注意力，不去思想不愉快的事。

最初，我選擇下班後趕6點半去補習班上課，教室裡學員對未來充滿希望的眼睛，激勵我認真作筆記寫考古題；半年後，我通過記帳士考試，也讓最痛苦的時間過得有代價。

然後，我開始為自己尋找新生的動力，喜歡什麼就去學，去嘗試。我去師大推廣部學油畫，不但圓了年輕時的夢想，也讓腦子沉浸在不同的領域中。在學習和創作過程，大面積的塗抹，或細部的堆疊，用色彩揮灑心情，畫不好可以反覆修正，像人生可以重來一樣。

每周四，我參加宇宙光百人大合唱，隱身在團體中放聲，讓心中的怨懟與壓力釋放，音樂持續洗滌心靈。20年來，團員像家人般一起老去，他們的人生故事也讓我安全穩妥地被接住。不知不覺的，我被完整的療癒，成為一個新造的人。

感謝宇宙光百人大合唱，讓我感受安全與被接納。（照片／毓航提供）

人生難免遭遇曲折不公的悲痛，如果那只是短暫的一道傷痕，好好治癒，它會是你光榮的印記。請選擇適合自己的療傷方式，接納自己，看重自己，打斷手骨顛倒勇。

讓傷痛只是溪水中的石頭，生活在撞擊後依然奔流，選擇不同的軌道，通往更精彩的人生。

選擇不同的人生軌道，通往不同的風景。（圖／毓航提供，油畫）

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，離婚單親中年女子。與你分享離婚後的心境，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。