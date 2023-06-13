重新出發的勇氣 我徒步隨香的第十年

徒步隨香第十年，我常想我到底在這條路上找尋些什麼，又學習些什麼，走了十年漸漸發現，或許人生就是個面對「生老病死、喜怒哀樂、悲歡離合、愛恨情仇」的過程。

2012年，是我開始走大甲媽祖遶境的第一年，那一年的我，年少輕狂，認為天下無難事，只怕有心人，只要我願意做，就沒有完成不了的事情，所以我扛著一個大背包，踏上了大甲媽祖遶境這段路，結果第一天在彰化，我的狂妄與熱血就在傾盆大雨之下冷卻，然後上了香客車，打道回府。

2022年，是自打新冠肺炎在台灣爆發以來最嚴重的一年，因為女兒剛剛出生，妻子還在月中休養，我也因此暫停了跟隨大甲媽祖徒步隨香的計畫，十年來第一次沒有參與大甲媽祖遶境的我，沉澱思考了許多，媽祖信仰到底是什麼？

就像這段路一樣，當你步行了很長一段路以後，要停下來休息很簡單，但是要再次上路就很難，畢竟徒步走了九年，不論是有形的、無形的，絕大部分都體驗過了，如果要再次上路，我需要一個理由，一個支持我繼續走下去的理由。

然而，在我找了兩年之後，我卻赫然發現，原來重新上路根本不用理由。信仰本身不是一種等價交換，又或者說，信仰本身可以是等價交換。有人許了一個願，只要母親的身體能好，他要徒步隨香走到不能走。有人許了一個願，只要孩子能養大，孩子成年時要來徒步隨香。這些都是跟媽祖婆許的願，也或許是跟自己許的願，而能不能成則是另外一回事，有人的願成了，跟媽祖婆一走走了一輩子，走著走著，成了信仰。

有人的願不成。願不成，就成不了信仰嗎？如果信仰是靠願成與不成，那信仰豈非成了等價交換？我認為信仰不該是等價交換，故此，苦思良久。第一年上路，我本沒有信仰，然而因為一個又一個的願，我走了一年又一年，走得越久，得到的越多。得到的越多，在乎的越多，在乎的越多，越放不下。

「等價交換，為什麼不能是信仰？」突然，湯圓媽很直白的問我。這句話，直白又世俗，簡單粗暴的彷彿當頭棒喝，當場將我從苦思不解的迴圈中敲醒。是阿，信仰本身就是關乎於每一個人的，而不是一個能放諸四海皆準的規則，我在無規則的人生中想尋找規則，豈不是緣木求魚。

有人就是覺得信仰要等價交換，有人就是覺得信仰不需要等價交換，我只需要問自己，我的媽祖信仰是什麼就好，何必強求於找到一個通則，人無常態、水無常形，本來就是信則有、不信則無。

左1宴平樂、左2湯圓、左三樂爸、左四湯圓媽。圖／宴平樂

2023年，我再次上路，踏上九天八夜徒步隨香的第十年。

我的媽祖信仰，走的是「正心」。

正己心，省己身

台語有一句話說「仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無」，對於有些人來說，殺人放火是過錯，對有些人來說，說謊貪杯是過錯，我認為每個人都有屬於自己的人生，自己要面對的課題。

所以我再次出發踏上這段路，在這段路上，我藉由九天八夜的沉澱與步行，去聽聽別人的故事，去檢視自己過去這一年來的行為，然後保持好自己的步伐與節奏。

十年前，隨著媽祖的路線轉進雲林縣二崙鄉的協天宮。夜幕壟罩著大地，星空下，遠處的吳厝媽已經在恭迎媽祖大轎，煙火燦爛，我低著頭拼命趕往協天宮，在凌晨三點就怕被大轎追過，而越放越近的煙火，宛如趕牛的農夫，在我已經精疲力盡的時候，媽祖婆嚴厲的鞭子揚起，落在我傷痕累累的身上。

十年後，依然是從協天宮離開，依然是夜幕低垂，依然是煙火燦爛，我與樂爸啃著澤元堂的饅頭，看了看時間，在報馬仔對龍安宮的太子爺行禮完畢後，我們抓緊空檔洗了個澡，然後看著遠處大轎在人潮中緩緩靠近時，我們對媽祖婆行了禮，接著拿上行李，推著推車繼續前進。

徒步遶境和人生的路其實很像，一樣的二崙鄉，一樣的凌晨三點半，一樣的煙火與一樣的路程，我們一樣的被大轎押著往前，差別只在十年後我們多了一絲從容，然後如果見到有需要的人，有餘裕時隨手幫扶一把，量力而為，如此而已。

「善惡不爽錙銖，爾欲欺心神未許，吉凶豈饒分寸，汝能昧己我難瞞」大屯城隍廟的城隍爺座前，我匍匐跪下。

佛法無情，道濟眾生

信仰這兩個字越往深處想越覺得，某種程度，我的媽祖信仰，或許相當程度的貼近城隍爺吧，走在這段路上，正心自省，只希望當面對「生老病死、喜怒哀樂、悲歡離合、愛恨情仇」這十六個字時，我能像在龍安宮時一樣，從容的洗個澡，然後不慌不忙，保持自己的步調，繼續出發。

有人用照片記錄故事，現在更多的人用影片紀錄故事，而我想用文字記錄故事，然後把沿途的見聞與感動，紀錄在我的琅琅專欄裡面，誠摯地送給大家。

●專欄「徒步隨香」：宴平樂，熱愛文字創作，曾鼓起勇氣去補習班說要插大考中文系，結果被班主任表示不願意誤人子弟後當場掃地出門，只能乖乖拿電機工程系文憑畢業，目前擔任編輯，同時創作小說、散文、劇本，希望能離電機有多遠就多遠。更多內容，敬請期待。