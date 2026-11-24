文字╱攝影 呂宛霖

霜降 一過，澎湖 的風便像換了性子；空氣裡夾著鹹澀的浪沫與細砂，掠過島嶼平坦乾瘠的荒原，直颳得人耳朵生疼。島上的人稱這風叫鹹水煙，萬物被它舔上一口，都要焦枯發黑。

在這般連林投樹都長不高的惡地裡，島人偏有辦法向天奪食。一塊塊由灰黑玄武岩與白褐咾咕咕石堆砌起的菜宅，如蜂巢般錯落鑲嵌在臺地上，朝向東北方的那一面，砌得尤其敦實厚重。

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那是阿嬤 的陣地。

阿嬤個子極小，終年包著一條洗褪了色的花布巾，只露出一對被烈日與海風淬得極亮的小眼睛。自我懂事以來，她的一天都是從天濛濛亮的菜宅開始。天未全光，她便挑著兩桶自深井汲來的淡水，踩著膠鞋在石縫間仄仄地走。菜宅裡的土瘠薄，沙多泥少，留不住水，全靠她一擔一擔照料。那土畦給她理得像尺量過一般筆直齊整，四周的石牆將狂暴的季風牢牢擋住；牆外是呼嘯摧折的野地，牆內卻靜得出奇，自成一方溫柔微氣候。

我曾問阿嬤：「風這麼大、土這麼鹹，菜怎麼還長得這麼甜？」

她蹲在菜宅裡拔雜草，指甲縫裡全是洗不淨的黑泥，頭也不抬，淡淡答我：「土地 雖然歹，但人若勤，石牆若起得牢，菜就自己知影要爭氣。」那時我不懂，只道是種菜的門道。許多年後回看，阿嬤那一生，自己何嘗不就是一座石牆。

西嶼小門臺地上的蜂巢田以咾咕石與玄武岩錯落砌成一人高的菜宅石牆，用以抵禦東北季風攜來的鹹水煙，現已登錄為文化景觀。

阿公長年在外工作，家裡大小事與七個兒女的照料全落在阿嬤一人肩上，孩子們沒一個缺了頓飯，沒一個荒廢了學業。生活巨浪咆哮得像冬天的北風，可只要踏進阿嬤家那個用泥磚與咾咕咕石圍起的屋裡，灶上永遠有熱番薯籤稀飯，空氣裡永遠飄著炸丁香魚乾的焦香。

她以極其單薄的肉身，為整個家族壘出了一座刀槍不入的菜宅。把貧窮與世態嚴寒全擋在厚實的背後，也將所有的溫潤與養分，一滴不剩地灌溉給了膝下的兒女。

然而，風沒能吹垮石牆，時間卻輕易將它蝕成碎末。

八十歲那年起，阿嬤的記憶開始出現了細碎的裂縫。最初是忘了瓦斯爐上還煨著的湯，接著是叫錯了兒孫們的名字，到後來，記憶裂縫蔓延成深谷，那座一生替眾人遮風擋雨的心智堡壘，無聲無息地坍塌了下來。最後那幾年，她坐上了輪椅，原本如咾咕咕石牆的身軀縮小得像一截乾癟的枯枝。如今阿嬤已經離開好幾年，菜宅也荒了，石牆縫裡長了些野草與仙人掌，冬天的九降風依舊一年一度、不依不饒地刮過澎湖的海面。

老家菜宅的西牆爬滿絲瓜，初夏開花時生氣勃勃。

本文作者 呂宛霖

土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的美食文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《鄉間小路 》雜誌2026年11月號：秋汛海味誌，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年11月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-11-01