寫作這條路上的殘酷福利：資深出版人三島中尉帶你直擊 5 大退稿現場真相

歡迎來到會員專屬的殘酷福利！我們從網路 募集近百則會員提問，並精選其中十四道題目，並特邀資深出版人三島中尉現身，進行關於「退稿」的疑難解答 。以下意見可能不盡正確，偶爾有點囉唆，但絕對是來自產業第一線的真心回饋。

Q1 當一篇散文 在文字、敘事與結構上都已相對完整，編輯最後仍決定不留用時，最常見的原因是什麼？編輯通常如何判斷「作品本身沒有明顯問題，只是不適合本期」，以及「作品其實還差最後一段距離」？

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提問者：雙子嘉嘉／服務業／投稿UnitasYouth小說新人賞／被退稿四次／寫作資歷一年

A 「作品本身沒有明顯問題，只是不適合本期」這就是客氣話，禮貌的拒絕。實際的退稿理由可能很多：也許編輯覺得作品不夠好，也許稿擠，也許覺得你不夠有名，甚至可能單純不喜歡你（當然，你的寫作資歷淺，應該不至於有什麼壞名聲），但如果是資深的作者，很有可能被編輯討厭。至於「作品其實還差最後一段距離」，意思就是你寫得還不夠好。

Q2 編輯部是否更傾向選擇以前從未看過、題材、意象或角度更新穎的作品？這樣的作品會比較容易中選嗎？

提問者：小婷／學生／投稿線上媒體（短篇小說）／被退稿三次／寫作資歷一年

A 新穎只是一個選項，沒有「愈新穎愈容易中選」這種規則，與其一直為了猛攻某個刊物、勉強自己寫新穎的東西，累都累死了，不如盡量寫自己拿手的東西。事實上很多厲害作家不一定寫得出新穎的東西，他只要把自己最好的東西寫出來，編輯就願意登。

Q3 文學獎規定四千字以內，如果只寫二千五百字，真的一定會被刷掉嗎？這位提問者也曾以大約上限一半的字數投稿小說新人賞，但被退稿。

提問者：山貓／麻瓜／投稿線上平台、文學獎（短篇小說、散文）／被退稿八次／寫作資歷五年

A 請盡量寫到規定的字數，至少接近上限的八成。只寫一半，會讓人懷疑你是不是能力不夠。越短的東西越難寫，而橫空出世的天才則沒這麼多。

Q4 小說被退稿的原因會和當代文壇潮流有關嗎？例如現實主義比較主流時，現代主義寫法可能比較容易被退？

提問者：簡佑丞／學生／投稿雜誌（短篇小說）／被退稿二次／寫作資歷一年

A 編輯每天累得跟鬼一樣，沒有時間去想「因為他是寫實主義，所以不登；因為他是現代主義，所以也不登」。至於有沒有引領潮流、具前衛性？這是文學獎評審比較會出現的的考量，或是刊物有特別的企劃與傾向。

Q5 坊間流傳各種文學獎補習班、師徒派系的黑暗傳說，也讓一般人難以擠進各種投稿管道。編輯評估的是作者將來的熱度和背景，還是真的以文字決勝負？

提問者：BL寫手aka文學獎分母／鏟屎官／投稿雜誌（短篇小說）／被退稿三次／寫作資歷二十年

A 以雜誌的一般投稿而言，「文學獎補習班」的影響力不大。文學獎的邏輯和刊物投稿不同，文學獎必須讓一批作品互相比較，即使作品沒有那麼好，只要比同一批作品好那麼一點點就能得獎（除非整批差到決定從缺）；刊物邏輯則不同，稿子不好編輯大不了選擇不刊，多會補習也沒用。

我認為師徒制度的影響不能說完全沒有影響力，但已經非常式微了。不過我必須提醒寫作者，刊物投稿是一個社會化的過程，這不是一個純粹神聖領域，它更接近商業性的權力場域、名利場，沒辦法完全排除作者的知名度、最近熱不熱門、與編輯有沒有交情等外在因素。這一點和文學獎（匿名式的）真的很不一樣。

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《聯合文學》雜誌2026年10月號（NO.504期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2026年10月1日

出刊頻率：月刊