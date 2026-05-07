歸鄉遊子的當代餐桌：澎湖牡蠣三吃 創意爆改在地食材新風味

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經典的蘇格蘭炸魚球融入澎湖風土，細節中處處可見主廚用心。
經典的蘇格蘭炸魚球融入澎湖風土，細節中處處可見主廚用心。

文字╱攝影 呂宛霖

近年回到，我總能感覺餐桌上的氣氛正在改變。過去談起這座島嶼的飲食，腦海中浮現多半是熱氣騰騰的海鮮熱炒，或是鋪著塑膠桌巾的老鋪辦桌菜。那是現撈上桌、直球對決的豪氣，也是澎湖最原始、也最迷人的生命力。然而，隨著潮汐更迭，島上出現了一批風格迥異的餐酒館。經營者多半是離鄉多年後返家的遊子，浸潤過歐陸料理的技法，如今回到熟悉的潮間帶，帶回的不只是廚藝，還有一種將世界語彙與故鄉風土整合的心意。

從餐車起家的「癮餐廳」，是這股風潮裡最為沈穩且醒目的存在。我每次必點澎湖鮮魚製成的蘇格蘭炸魚球；選用鮮撈上岸的紅甘，細細刮取魚肉，僅拌入少量香料，接著包入雞蛋炸至外層酥脆、內裡柔軟。搭配的白醬更是一絕，入口先是奶香溫潤，接著浮現淡淡辛香，原來主廚在醬裡混入澎湖野生羅勒，在鹹風中生長的草本氣息，比一般香料更顯清亮，亦讓魚球的鮮美更立體。這道菜輪廓來自歐洲，靈魂卻是百分之百的海島。

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同樣展現克制美學的，還有小管與明蝦為主角的海鮮義大利麵。小管切圈快炒，精準鎖住脆彈，明蝦略煎至殼色轉紅；至於輕裹麵條的靈魂醬汁，則以大量蝦頭熬製精華，再經橄欖油與白酒乳化收汁。麵體筋性與海產嚼勁依序展開，沒有繁複堆疊，卻讓人感受到餐廳對食材新鮮度的絕對自信。

若是轉入更隱密的巷弄，尋找座落於民宅裡的「小島一隅」，則會遇見另一種實驗精神。這裡菜單隨當日漁獲更換，最讓我難忘的是澎湖牡蠣三重奏。主廚選用在地肥美牡蠣， 賦予三種表情：第一種輕汆燙，佐檸檬皮屑與海鹽；第二種佈上細緻白酒果凍， 湧出清涼海汁；第三種搭配酸口醬汁與細碎香草。這不僅是料理，更是味覺的對照實驗。

海鮮義大利麵是新鮮海味的直球對決，簡單卻是經典。

澎湖牡蠣三重奏嚐得到海水的鮮美滋味，配上風茹草康普茶，豐富味覺體驗。

本文作者：

呂宛霖
土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《》雜誌2026年4月號：好客家味，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年4月號
出刊頻率：月刊
出版時間：2026-04-01

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