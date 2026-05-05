母親節將至！南美館「黑色香格里拉的曙光」張肅肅個展　看見女力藝術家新視野與色彩饗宴

臺南市美術館近日於展覽室A與工作坊舉辦「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」First Light in Shangri-La Noir — A Feast of Colors。本展由簡學義策劃，金光裕協同策展，築點設計 archicake 執行，梳理藝術家張肅肅橫跨四十餘年的創作歷程，並從女性視角切入，重新指認臺南戰後現代藝術中長期被忽略的敘事線索，使個人創作與城市藝術史產生更清晰的對話。

「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」即日起於臺南市美術館展覽室Ａ展出。圖／南美館提供

從建築到色彩的華麗轉身

張肅肅1942年生於臺南，受建築訓練出身，曾就讀東海大學與美國猶他大學，並於哈佛大學都市設計系深造。她曾任教於東海大學，在1979年選擇離開建築體系，轉而全心投入繪畫。這個轉身，不只是媒材的改變，更是觀看世界方式的轉換，也為其日後的創作奠定了獨特的結構基礎。

在張肅肅的作品中，建築並未消失，而是轉化為另一種存在：空間成為畫面的節奏，比例內化為色彩的秩序。她從素描出發，經歷寫實與超現實的過渡，最終走向抽象，將對形體的理解推進為如交響般展開的視覺語言，使畫面在理性與感性之間持續張力運作。

藝術家張肅肅。圖／南美館提供

「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」展覽現場。圖／南美館提供

「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」展覽現場。圖／南美館提供

一間畫室，牽動一段臺南藝術史

本次展覽亦回溯其藝術養成的起點。展區中的「歷史的客廳」，重現張家畫室作為交流場域的文化意義。此處不僅連結張常華、郭柏川所發起的「南美會」，亦曾延請廖繼春指導，成為青年藝術家聚集與學習的重要空間。透過這一場域的再現，展覽將個人創作置回臺南藝術發展的歷史脈絡之中，也讓觀眾得以看見一段從家庭延伸至群體的藝術生成現場。

此外，展覽亦聚焦其母、畫家康碧珠對其創作的深遠影響。康碧珠對色彩「具生命力」的理解，形塑了張肅肅對顏色本質的認知，使色彩不再只是表現工具，而是成為承載經驗與情感的語言，並持續在其創作中轉化為具體的視覺表現。

「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」展覽現場。圖／南美館提供

壓軸之作：〈黑色香格里拉的曙光〉

本次展覽的主題作品〈黑色香格里拉的曙光〉，是張肅肅近期完成的代表作。在這件作品中，黑色不再指向虛無，而是一種匯聚能量的狀態，如同吞納萬象的核心。畫面從幽暗走向光明，既是形式上的推進，也隱喻著現實與想像、理想與毀滅之間的拉扯與轉化，呈現藝術家長年創作所累積的內在辯證。

「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」，透過作品與歷史脈絡的交織，不僅回望藝術家張肅肅的創作歷程，也讓臺南現代藝術的發展脈絡，提供另一種觀看角度。更多展覽資訊可至南美館官網，或臉書社群查詢。

臺南市美術館龔卓軍館長在開幕式中致詞。圖／南美館提供

展覽資訊： 「黑色香格里拉的曙光——色彩的饗宴：張肅肅展」

展出時間：2026年4月23日至2026年6月14日

展覽地點：臺南市美術館1館 1樓展覽室A、工作坊（臺南市南門路37號）