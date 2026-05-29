吊人胃口的阿里山打卡圖？畫家杉岡上苑〈阿里山〉領先80年的限時動態畫風藏玄機──#名單之後194

撰文│黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

杉岡上苑 入選 府展第6回

如果他們的作品，是一則則好友限定的限時動態

在1943年，杉岡上苑留下了〈阿里山〉，一幅足以指標時代的精彩作品。若曾到過阿里山，也許能辨識出作品裡的風景；未曾去過的話，在畫作人物後方流動般的物體，又使人產生「那究竟是什麼？」的好奇。在橫跨十七年的臺府展歷程裡，杉岡上苑的〈阿里山〉於最後一回出現，出現得如一則限時動態讓人眼睛一亮。但是，想期待後續更多風景，卻又僅此一幅、吊人胃口。

佔有〈阿里山〉大部分篇幅的，是阿里山著名的塔山斷崖，其令人印象深刻的便是大塊且粗獷的裸露岩塊，讓人忍不住驚嘆於造化自然的力量。同樣的主題，在常久常春1934年入選第八回臺展的〈塔山〉以及陳澄波1935年入選第九回臺展的〈阿里山之春〉也能看到。

陳澄波，〈阿里山之春〉，1935 圖片來源：陳澄波文化基金會

阿里山營林所。出自陳澄波收藏之老照片，中央研究院臺灣史研究所典藏 圖片來源：陳澄波文化基金會

常久常春，〈塔山〉，1934 圖片來源：《第八回臺灣美術展覽會圖錄》

然而，雖然岩塊堅硬、銳利，杉岡上苑選擇的表現方法，創造了新一層的驚喜。透過膠彩的細膩層次，讓岩塊呈現出柔軟、流動的感覺，如同日光折射在岩壁變幻萬千的波紋。另外，紋理流動也有種神秘旋律感，彷彿看見Suede（麂皮合唱團）1999年發行的《Head Music（頭號酷樂）》的專輯封面（https://en.wikipedia.org/wiki/Head_Music）。在距今近80年前，杉岡上苑留下了他對塔山斷崖的詮釋，讓我們現在到依然能看見相同景物，對照自己的見解。

塔山斷崖。 圖片來源：國立臺灣大學圖書館

阿里山，有條由平地通往山林的森林鐵道，不僅用來經營林業、伐木，同時在1920年後開放載客後，遊人數量便逐漸上升。搭配著諸多因素，例如倡議成立國家公園的宣傳、日益興盛的登山風氣、政府展現番地治理成果、學校規劃的修學旅行等，都可以藉由森林鐵道，讓許多人可以用更輕鬆的方式，抵達阿里山一覽新高山的壯闊山勢和周遭山谷裡的美麗雲海。杉岡以及〈阿里山〉畫裡人物，或許也身在遊人之中，搭上火車抵達阿里山，成就了畫裡的美麗一景。

金子常光〈國立公園候補地新高阿里山〉1934。圖片來源：國立臺灣歷史博物館

登山風氣興起，社會各界均開始登山運動。圖片為張春鐘與友人登玉山，來源：國家文化記憶庫

這名〈阿里山〉的畫中人物，應也是乘著登山風氣而來。一襲舒適打扮，淺色短袖上衣配深色寬褲，小腿或許纏上綁腿，頭上頂著圓型遮陽帽。似乎有點沉的雙肩背包，放著途中所需的物品，而一只及腰高度的登山手杖，讓行走時能更加輕鬆，也讓人聯想到現今登上日本富士山途中可購買的登山手杖。從人物的姿態看來，似乎正在休息，眺望遠處及後方的塔山風景。髮型沒有一絲紊亂，神情看來游刃有餘。杉岡上苑讓〈阿里山〉有種內斂深度，成熟而不張揚，一如曾在千百年時光裡所孕育的臺灣山林。

杉岡上苑的存在，對我們來說，或許就像是那種稱不上親近，但始終在持續關注的有才華好友，很偶而才會看到他發一則有些意味深遠的動態。若有機會聊天，他總能提出些不曾想過的觀點。〈阿里山〉畫面中央，他刻意安排了一棵細瘦而筆直的枯木，從天至地徹底將畫面分為兩半。不僅帶出臺灣中高海拔森林所特有的蒼涼，也帶出一種美學裡遺缺而未完全的詩意。

在1943年，杉岡上苑留下了〈阿里山〉，一幅足以指標時代的精彩作品。之所以這麼說，來自於他唯一一次的入選，就是官辦美展的最後一回。這其中的故事性，能讓人產生許多聯想。特別在於，〈阿里山〉作畫的「現在」，當時的社會從太平洋戰爭爆發以來，各個層面的力量都須為國家服務。

藝術創作者已演變至有需要回應官方政策的壓力。除了飯田實雄等意志鮮明的畫家（註1），多數畫家畫作的主題則更顯低調。杉岡上苑的〈阿里山〉，並未能看見任何直涉戰爭的相關內容。但是要能夠在那樣時代裡，秉持意志完成一幅足夠獨特的作品，也已經是一種選擇了。

後續的世界，一切都將被捲入戰爭的煙塵之中。即使是撰寫本文的2022年3月初，烏克蘭國境中的戰火也未止歇。現在的我們，80年前的杉岡上苑，我們都是時代裡的人，持續用自身力量做些什麼。〈阿里山〉裡，這名凝望遠方的登山者，透過清澈的空氣所看見的，或許便是在濃厚雲霧之上的美麗雲海。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。