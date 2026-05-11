漫畫搶先看！《集合！RENDEZVOUS 013 小灰的等待》：人與自然之間的成長課題

圖‧文｜Rendezvous Studio

故事從一次校外旅行開始。吳志成在登山途中，不小心弄掉了媽媽早上親手準備的便當──越南春捲。這份來自媽媽家鄉的料理，卻也映照出他內心深處，對於母親越南籍身分的遲疑與難以啟齒。

隨著劇情推進，能夠聽見動物說話的吳志成，為了幫助酒紅朱雀進入方塊世界，展開新的任務──協助田所長為「山下製材所」興建森林鐵路。

在一次與眾人進行枕木採集時，吳志成與工人們一同陷入朱雀操控的「迷夢陣」，內心的自卑與不安也隨之被揭開。面對眼前出現的樹怪，吳志成不得不正視自己曾將軟弱與自卑，怪罪於媽媽的外籍身分，甚至透過輕視她來換取一絲優越感。這樣的轉嫁與逃避，也映照出人們在面對自然時，如何將自身的問題外推，讓憤怒變得理直氣壯。

然而，也正是在直面內心的過程中，吳志成逐漸看見——比起世界帶來的自卑，他對媽媽的愛，其實更加真實而強烈。就在此時，迷夢陣中的藤蔓不斷收緊，讓他逐漸失去意識，所幸小灰及時出現，才將他救出。

回到任務之中，眾人得知，朱雀之所以失控，與人類開發森林、破壞神木息息相關。那份來自山林的憤怒與悲傷，最終化為對人類的反擊。而小灰，正是與朱雀有著深刻牽繫的存在。為了阻止悲劇持續擴大，小灰做出了選擇——以自身的犧牲，換回朱雀的清醒。那份長久的等待，也在此刻畫下句點。

當一切結束，吳志成回到現實世界，卻發現那份掉落的春捲早已被同學們吃光。同學們一邊推託是誰偷吃，一邊忍不住稱讚著料理的美味。就在這一刻，他心中浮現的，不再是羞愧，而是一點點難以言說的驕傲與喜悅。

「小灰的等待」以藤田村的歷史為背景，描繪林業開發與森林鐵路建設的艱辛歷程，也呈現人在文明推進之中，與自然之間反覆拉扯的關係。當山林被開發、資源被取用，人與自然是否只能站在對立的兩端？還是仍有可能尋找出共生的方式？

在這段穿梭歷史與現實的旅程中，我們不只是看見一段關於開發的故事，也陪著吳志成，慢慢學會理解自己的家庭，與那份原本難以說出口的愛。

翻開《小灰的等待》，或許你也會在故事裡，找到屬於自己的答案。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0018：小灰的等待，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

書名：集合漫畫第18集《小灰的等待》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化股份有限公司

出版時間：2026-02-10