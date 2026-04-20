嘉義木材之都美名從何開始？聽見山林之聲：阿里山開發、嘉義木業與自然的交會
圖‧文｜Rendezvous Studio
阿里山林業的開端，始於林學博士河合鈰太郎在1902年的遠見與堅持。儘管開發計畫屢遭國會否決與資金困局，他仍積極促成山地鐵路的構想，最終在1912年正式通車，奠定了台灣林業的基石。這段一波三折的歷程，不僅讓河合博士成為漫畫中能「聽見樹木聲音」的傳奇原型，更隨著鐵路運輸，讓嘉義製材所成為產業核心。全盛時期，嘉義林森路一帶木業商行林立，從業人口高達七千人，使嘉義躍升為繁榮的「木材之都」。
逛書店
然而，這段發展史不僅關乎技術與經濟，漫畫《小灰的等待》透過臺灣朱雀的視角，提醒我們在人類開發的同時，山林原是生命的棲地。從河合博士的理想、嘉義木業的興衰到自然生態的共存，阿里山的歷史是一場關於人類、產業與自然如何交織的深刻反思。
若要理解阿里山林業的開端，就不得不提一位關鍵人物——林學博士河合鈰太郎。1902年，他受臺灣總督府之邀來臺進行林業資源調查，發現阿里山林相優良，具備高度開發潛力，於是積極建議展開開發計畫。他更提出興建山地鐵路的構想，希望藉此建立完整的林業運輸系統，讓山林資源得以有效利用。
然而，這項計畫的推動並不順利。河合對於鐵路與開發經費的估算，屢次遭到日本國會否決，使計畫一再延宕。為了讓構想得以實現，他轉而尋求民間力量，促成藤田組於1906年投入阿里山鐵路的開發。但最終仍因成本過高，計畫被迫中止。直到1909年，在國會議員實地視察後，才決議由官方接手，並於1912年完成阿里山鐵路的建設。
這段歷程一波三折。對河合而言，自己最初提出的理想，並未在手中實現，而是分散於不同階段之中完成。今日在阿里山仍可見其紀念碑，靜靜矗立於山林之間，成為這段歷史的見證。而在漫畫中，那位能「聽見樹木聲音」的林博士，正是以河合鈰太郎為原型，透過帶有孤獨感的角色設定，使讀者更貼近這段充滿理想與挫折的歷史經驗。
隨著阿里山鐵路通車，山林資源開始大量輸送至平地，嘉義也因此成為木材產業的重要據點。其中，「嘉義製材所」更是整個林業體系的核心。當時的製材所範圍廣大，約落在今日森林之歌、阿里山林業村與文化局之間的區域。原木經由鐵路運抵後，在此進行裁切、貯藏與乾燥等處理，形成一套完整的工業化作業流程。
製材所不只是工廠，更帶動了整個城市的發展。大量木材產業的興起，吸引商人、工人與相關產業進駐，形成以木業為核心的城市經濟。例如今日的林森路，在當時便是木材商行匯集之地，像是振昌木業、德豐木材商行等，都見證了嘉義木業的繁榮。此外，運輸業、家具製造業，以及供應工人生活的旅社與商店，也隨之發展。全盛時期，從事相關產業的人口甚至高達七千人，顯示出其規模之大。
即使到了戰後，嘉義木業仍持續以不同形式延續。隨著時代變遷與產業轉型，傳統製材工廠逐漸式微，取而代之的是以文化保存與教育推廣為導向的空間。如今的嘉義製材所，已不再只是生產場域，而是讓人重新認識木業歷史的重要據點。
然而，在這些關於開發與產業的故事之外，還有另一個同樣重要的面向——自然本身。在《集合！RENDEZVOUS》第18集〈小灰的等待〉中，出現的朱雀角色，讓我們重新看見山林中原本就存在的生命。
臺灣朱雀是一種體型不大的鳥類，雄鳥通體暗紅，雌鳥則為黑褐色帶有縱紋，常棲息於海拔兩千公尺以上的針葉林中。牠們會隨季節在高山與中海拔之間移動，是典型的高山留鳥。對牠們而言，山林並非單一地點，而是一條隨時間流動的生活路徑。
當人類開始鋪設鐵路、建立聚落、進行林業開發時，原本屬於這些動物的棲地也逐漸被改變。活動範圍被壓縮，與人類的距離被迫拉近，原本平行存在的兩種生活方式開始交錯，有時甚至產生衝突。漫畫中朱雀的激烈反應，正是這種張力的象徵。
從河合鈰太郎的調查與理想，到嘉義木業的興盛，再到山林中靜靜存在的生命，《小灰的等待》所呈現的，不只是單一事件的再現，而是一段關於人、產業與自然如何交織的歷史。這些故事讓我們理解，所謂的開發，從來不只是技術與經濟的問題，也包含了記憶、感受與共存的思考。
或許，下次當我們走進山林，看見那抹迅速閃過的紅色時，可以稍微停下腳步想一想：在我們到來之前，這些生命早已在這片土地上生活了很久很久。
●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0018：小灰的等待，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！