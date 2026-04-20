嘉義木材之都美名從何開始？聽見山林之聲：阿里山開發、嘉義木業與自然的交會

圖‧文｜Rendezvous Studio

阿里山林業的開端，始於林學博士河合鈰太郎在1902年的遠見與堅持。儘管開發計畫屢遭國會否決與資金困局，他仍積極促成山地鐵路的構想，最終在1912年正式通車，奠定了台灣林業的基石。這段一波三折的歷程，不僅讓河合博士成為漫畫中能「聽見樹木聲音」的傳奇原型，更隨著鐵路運輸，讓嘉義製材所成為產業核心。全盛時期，嘉義林森路一帶木業商行林立，從業人口高達七千人，使嘉義躍升為繁榮的「木材之都」。

然而，這段發展史不僅關乎技術與經濟，漫畫《小灰的等待》透過臺灣朱雀的視角，提醒我們在人類開發的同時，山林原是生命的棲地。從河合博士的理想、嘉義木業的興衰到自然生態的共存，阿里山的歷史是一場關於人類、產業與自然如何交織的深刻反思。

若要理解阿里山林業的開端，就不得不提一位關鍵人物——林學博士河合鈰太郎。1902年，他受臺灣總督府之邀來臺進行林業資源調查，發現阿里山林相優良，具備高度開發潛力，於是積極建議展開開發計畫。他更提出興建山地鐵路的構想，希望藉此建立完整的林業運輸系統，讓山林資源得以有效利用。

河合鈰太郎林學博士。 圖片來源：寫真帖『東京帝國大學』明治37年（1904年）版。

然而，這項計畫的推動並不順利。河合對於鐵路與開發經費的估算，屢次遭到日本國會否決，使計畫一再延宕。為了讓構想得以實現，他轉而尋求民間力量，促成藤田組於1906年投入阿里山鐵路的開發。但最終仍因成本過高，計畫被迫中止。直到1909年，在國會議員實地視察後，才決議由官方接手，並於1912年完成阿里山鐵路的建設。

這段歷程一波三折。對河合而言，自己最初提出的理想，並未在手中實現，而是分散於不同階段之中完成。今日在阿里山仍可見其紀念碑，靜靜矗立於山林之間，成為這段歷史的見證。而在漫畫中，那位能「聽見樹木聲音」的林博士，正是以河合鈰太郎為原型，透過帶有孤獨感的角色設定，使讀者更貼近這段充滿理想與挫折的歷史經驗。

阿里山上的「琴山河合博士旌功碑」。 圖片來源：維基百科。

隨著阿里山鐵路通車，山林資源開始大量輸送至平地，嘉義也因此成為木材產業的重要據點。其中，「嘉義製材所」更是整個林業體系的核心。當時的製材所範圍廣大，約落在今日森林之歌、阿里山林業村與文化局之間的區域。原木經由鐵路運抵後，在此進行裁切、貯藏與乾燥等處理，形成一套完整的工業化作業流程。

「嘉義製材所」要運送給嘉義製材工廠的木材，會在阿里山林鐵道用美國製架空式卷立機和德國製蒸氣起重機共同操作，進行卸貨、在貯水池蓄水或堆積於貯木場。 圖片來源：中研院。

製材所不只是工廠，更帶動了整個城市的發展。大量木材產業的興起，吸引商人、工人與相關產業進駐，形成以木業為核心的城市經濟。例如今日的林森路，在當時便是木材商行匯集之地，像是振昌木業、德豐木材商行等，都見證了嘉義木業的繁榮。此外，運輸業、家具製造業，以及供應工人生活的旅社與商店，也隨之發展。全盛時期，從事相關產業的人口甚至高達七千人，顯示出其規模之大。

圖片來源：集合018〈小灰的等待〉，頁42。

即使到了戰後，嘉義木業仍持續以不同形式延續。隨著時代變遷與產業轉型，傳統製材工廠逐漸式微，取而代之的是以文化保存與教育推廣為導向的空間。如今的嘉義製材所，已不再只是生產場域，而是讓人重新認識木業歷史的重要據點。

陳澄波，〈木材工廠〉，1921。

然而，在這些關於開發與產業的故事之外，還有另一個同樣重要的面向——自然本身。在《集合！RENDEZVOUS》第18集〈小灰的等待〉中，出現的朱雀角色，讓我們重新看見山林中原本就存在的生命。

《集合！RENDEZVOUS 018 小灰的等待》書籍內頁。

臺灣朱雀是一種體型不大的鳥類，雄鳥通體暗紅，雌鳥則為黑褐色帶有縱紋，常棲息於海拔兩千公尺以上的針葉林中。牠們會隨季節在高山與中海拔之間移動，是典型的高山留鳥。對牠們而言，山林並非單一地點，而是一條隨時間流動的生活路徑。

阿里山森林遊樂區意晴晴間休園滿月，已成為野生動物天堂。圖為臺灣朱雀自在覓食中。 圖片來源：嘉義林管處

當人類開始鋪設鐵路、建立聚落、進行林業開發時，原本屬於這些動物的棲地也逐漸被改變。活動範圍被壓縮，與人類的距離被迫拉近，原本平行存在的兩種生活方式開始交錯，有時甚至產生衝突。漫畫中朱雀的激烈反應，正是這種張力的象徵。

從河合鈰太郎的調查與理想，到嘉義木業的興盛，再到山林中靜靜存在的生命，《小灰的等待》所呈現的，不只是單一事件的再現，而是一段關於人、產業與自然如何交織的歷史。這些故事讓我們理解，所謂的開發，從來不只是技術與經濟的問題，也包含了記憶、感受與共存的思考。

或許，下次當我們走進山林，看見那抹迅速閃過的紅色時，可以稍微停下腳步想一想：在我們到來之前，這些生命早已在這片土地上生活了很久很久。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0018：小灰的等待，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

書名：集合漫畫第18集《小灰的等待》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化股份有限公司

出版時間：2026-02-10