匈牙利經濟心臟「佩斯」城必訪的7大藝文寶地──國家歌劇院、國家博物館、英雄廣場、中央市場等

文_張慧萱/旅讀

圖_陳育陞/旅讀

「這種奇妙的多樣性，或許唯有在君士坦丁堡才能尋得。無數民族在此和諧相遇！匈牙利曾一度是中東歐的『美洲』，是周邊所有落難者的避風港；她是一片神奇的殖民地，用她寬闊且豐饒的母性胸懷，欣然且耐心地擁抱每一位異鄉人。正因如此，佩斯在轉瞬之間，便從荒蕪中拔地而起，蛻變成一座大都會。」

──20世紀的匈牙利作家Antal Szerb在《Száz éves dolgok Pest-Buda（佩斯布達百年歷史）》一書遙想昔年光景。

匈牙利的經濟心臟

若說布達是王公貴族的領地，那麼佩斯就是平民百姓的地界。阿爾帕德王朝的匈牙利國王貝拉四世，在蒙古人離開後積極重建佩斯區，他下令給予棲居於城內的旅人（Hospes，彼時從西歐來的人們）特許狀，同時恢復佩斯設立貿易市場的權利。佩斯在15世紀成為由皇帝直接管轄的自由皇家城市，意味著她是重要的經濟中心。隨後，鄂圖曼土耳其帝國的統治與接連的戰爭，近乎把城市消滅殆盡，現代的佩斯區城鎮建設主要奠基於哈布斯堡王朝。戰事告一段落後，哈布斯堡領導者推動境內日耳曼人搬遷至匈牙利，進行重建發展。

佩斯相較布達更加人聲鼎沸，早在18世紀便成為全國商業中心。彼時佩斯主要居民以匈牙利人、日耳曼人、塞爾維亞人、猶太人為主，還有希臘人、阿羅馬尼亞人和斯洛伐克人共同居住於此，人口是布達的兩倍。

布達佩斯藝術廳。圖／旅讀Or

19世紀的黃金年代

佩斯在哈布斯堡王朝時期快速發展，成為匈牙利政治、商業和金融中心，奠定其現代化大都會的基調。許多重要建築接連在19世紀築成，像是連接佩斯區與布達區的第一座現代大橋塞切尼鎖鏈橋（Széchenyi Lánchíd）於1849年完工；1870年代安德拉什大道正式興建，也成為比擬巴黎香榭大道的文化聖地。同時期，匈牙利皇家大學的設立與匈牙利國家歌劇院的落成，更讓佩斯成為人文薈萃之所。1896年，僅次於倫敦地鐵的歐洲第二條地鐵在佩斯通車，不僅引進最新科技緩解擁擠人潮，更代表著匈牙利強盛的國力。

布達佩斯美術館。圖／旅讀Ｏr

佩斯在19世紀快速發展，儘管城內建築不如羅馬、巴黎歷史悠久，但憑藉著薈萃人才，從建築到風貌都使其足以與西歐主要首都媲美，在20世紀初獲得了東方小巴黎的美名。

在哈布斯堡王朝統治下，許多日耳曼人遷居布達佩斯，帶來了奧地利帝國的飲食文化與藝術風貌。除了咖啡館文化在布達佩斯發揚光大，在文化藝術發展上更帶來深遠影響。奧地利帶來的西歐音樂風格，也間接孕育出對匈牙利來說舉足輕重的鋼琴大師李斯特‧費倫茨。在其生長的年代，民族主義正盛，匈牙利對於自身文化如語言、服裝、飲食的傳承格外重視。如早在19世紀，馬札爾語便是匈牙利中學的必修課程之一，促成人民高度的國家認同。因此，李斯特的〈匈牙利狂想曲〉既有著匈牙利民族音樂元素，也融入國際古典音樂風格，是文化結合的最佳代表。

在歷史洪流中茁壯

19-20世紀的佩斯日新月異，猶太民族是佩斯不可或缺的重要助力，推動經濟與文化大力發展。今日又被稱為猶太區的第七區，諸多重要的猶太機構坐落於此，像是歐洲最大的猶太教堂煙草街會堂。猶太區小巷中生命力湧動，街頭市集、塗鴉藝術和獨立設計商店林立，曾被遺棄的老建築經過轉型再造，現在是所有旅人必訪的廢墟酒吧。設計風潮如噴泉般湧現，充滿個性的選物店與二手市集，共同形塑出佩斯叛逆、新潮又充滿個性的不羈形象。

匈牙利詩人約瑟夫‧阿提拉（József Attila）在其詩作〈A Dunánál〉寫道：「多瑙河流淌著過去、現在與未來，溫柔的波浪緊緊相擁。」屹立河旁的佩斯順著多瑙河的波瀾，在過去、現在與未來交織的浪潮中，堅定地邁向更寬廣的世界。

文章目錄 匈牙利國家歌劇院 Magyar Állami Operaház

聖伊什特萬聖殿 Szent István-bazilika

布達佩斯美術館 Szépm vészeti Múzeum

英雄廣場 Hsök tere

中央市場 Központi Vásárcsarnok

匈牙利國家博物館 Magyar Nemzeti Múzeum

布達佩斯藝術廳 Mcsarnok

匈牙利國家歌劇院 Magyar Állami Operaház

安德什大街上的匈牙利國家歌劇院，是哈布斯堡王朝時期建成的重要建築。匈牙利的知名建築師Miklós Ybl採用新文藝風格設計，於1884年在匈牙利國王弗朗茨‧約瑟夫一世的見證下開幕，是彼時城中貴族們的重要娛樂場所。

匈牙利國家歌劇院。圖／旅讀Ｏr

匈牙利國家歌劇院。圖／旅讀Ｏr

聖伊什特萬聖殿 Szent István-bazilika

聖伊什特萬聖殿是一座新文藝復興風格的羅馬天主教教堂，於19世紀建成，紀念為匈牙利建立基督教信仰的首位國王伊什特萬一世。如今，這座教堂店內收藏著聖物──伊什特萬國王不朽的右手，並繼續保持著教堂的實際功能。

聖伊什特萬聖殿。圖／旅讀Ｏr

聖伊什特萬聖殿。圖／旅讀Ｏr

布達佩斯美術館 Szépm vészeti Múzeum

英雄廣場左側的布達佩斯美術館，採用新文藝復興和新古典主義風格，於20世紀初建成，同屬世界文化遺產。除了收藏不同時代的歐洲藝術作品，最知名的還是展廳設計。其中，羅馬式大廳按照羅馬式教堂風格建造，宏偉的立柱上方繪有各種基督教畫像與匈牙利歷史人物。這座大廳曾作為倉庫使用達70年之久，經修復後於近十年重回世人眼前。

布達佩斯美術館。圖／旅讀Ｏr

布達佩斯美術館。圖／旅讀Ｏr

英雄廣場 Hsök tere

1896年，隨著安德拉什大街的落成，在其末端的英雄廣場也應運而生。彼時為了慶祝匈牙利馬札爾人征服喀爾巴阡盆地1000週年，打造出屹立於廣場正中央的千年紀念碑，帶有濃厚民族精神。

英雄廣場。圖／旅讀Ｏr

英雄廣場。圖／旅讀Ｏr

中央市場 Központi Vásárcsarnok

西元1894-1896年建成的中央市場，是歷史主義時期的磚砌建築，在彼時為佩斯區最繁忙的市場。往昔的中央海關大樓（如今是布達佩斯考文紐斯大學）坐落在自由橋旁，負責辦理多瑙河貨物的清關手續，市場便在一旁發展。現在市場內一樓販售各種匈牙利珍品如鵝肝、紅椒粉，二樓則能品嘗匈牙利傳統小吃古拉什、漁夫湯、捲心菜捲。

中央市場。圖／旅讀Ｏr

中央市場。圖／旅讀Ｏr

中央市場。圖／旅讀Ｏr

匈牙利國家博物館 Magyar Nemzeti Múzeum

1802年設立的匈牙利國家博物館，是歐洲第三間以國家名義設立的國家級博物館，建立原因與啟蒙運動、浪漫主義息息相關。裡頭講述著馬札爾人於千年前抵達喀爾巴阡盆地的源起、鄂圖曼土耳其人與哈布斯堡王朝統治的歷史。

匈牙利國家博物館。圖／旅讀Or

匈牙利國家博物館。圖／旅讀Or

匈牙利國家博物館。圖／旅讀Or

匈牙利國家博物館。圖／旅讀Or

布達佩斯藝術廳 Mcsarnok

英雄廣場右側的布達佩斯藝術廳，同樣於1896的千年紀念工程中完工。這座巴西利卡式建築，入口處由六根科林斯式柱組成，牆上有關於雕塑的起源、繪畫的起源與藝術之泉等古老傳說繪畫。而1941年完成的馬賽克鑲嵌畫，更是展現出此地的精湛工藝。藝術廳現今是各種匈牙利當代文化展覽的舉辦場所。

布達佩斯藝術廳。圖／旅讀Or

布達佩斯藝術廳。圖／旅讀Or

布達佩斯藝術廳。圖／旅讀Or

布達佩斯藝術廳。圖／旅讀Or

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第169期：布達Intro／佩斯Extro，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第169期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-03-01