櫻花季必訪東京300年歷史的藏前神社：「元犬」、金黃與粉紅交織的幻彩春景

文、圖_Trista

3月的東京是等待櫻花盛開的季節，而在台東區的一個靜謐精緻的神社裡，一場早春視覺交響樂已悄然上演。若搭乘地鐵都營大江戶線於藏前站下車，前往淺草寺的途中，定會被這溫柔的色彩吸引，那是藏前神社獨有，金黃亮眼的金合歡與粉嫩櫻花所繪出的粉彩世界。

「元犬」。圖／旅讀Or

走入神社，除了置身花瀑中，正門鳥居右側佇立的一尊「元犬」像更是亮點。不仔細看，可能還以為是澀谷的忠犬八公。其實這裡是著名落語段子〈元犬〉的舞臺。故事敘述一隻白犬因嚮往人類生活，向社內的八幡大人許願後幻化成人，卻因改不掉狗的習性而鬧出不少笑話。在日文中，「元犬」正是「原本是狗」的意思。在繁花簇擁下，元犬石像顯得格外療癒，彷彿牠也正沉浸在春光中，為這靜謐畫作增添了幾分俏皮的生命力。

創建於西元1693年，已有超過300多年的歷史，這裡主祀應神天皇、神功皇后、倉稻魂命等神祇，可以同時祈求開運、家內安全與商業繁榮等項目。更曾是江戶時代著名的「勸進相撲」的舉行地，至今仍保有著「力持」的石碑。

抬頭仰望，小毛球狀金合歡黃色的花朵，與粉色的櫻花瓣在古樸的神社前躍動，背景的青空同時納入兩種明亮的色彩與心情。而這幅限時的3月粉彩畫，正等待著每一位偶然途經的旅人。

藏前神社的本殿。圖／旅讀Or

櫻花與金合歡和諧且療癒的景象。圖／旅讀Or

如畫的藏前神社。圖／旅讀Or

藏前神社

地址_東京都台東区蔵前3丁目14-11

時間_9:00-16:00

本文作者： Trista

東京二年目，日本和服店工作之餘，探尋感受日本的四季之美。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第169期：布達Intro／佩斯Extro，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第169期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-03-01