從〈車站附近〉看臺中驛鐵道的前世今生：渡邊忠雄──#名單之後189

撰文｜曾郁真（國立中央大學藝術學研究所碩士）

渡邊忠雄 入選 臺展第9回

19世紀末的臺灣，在日本的統治之下，除了內政教育之外，日本政府對於臺灣的基礎建設也十分重視，當中最為積極的一件就是鐵路及公路的建設。除了將原有的公路延長之外，在鐵道建設方面積極開發，於1908年完成縱貫鐵路的貫通，縮短南北往來的距離，也是臺灣史上首次的空間革命。而位於臺灣中心位置的臺中市（舊時稱臺中州），從最早1905年設立臺中車站開始，直到2016年第三代臺中車站站體完工，經過三次變革，當中還歷經1935年新竹-臺中地震、二戰空襲、1999年九二一大地震等天災人禍，卻是臺灣唯一將各代車站變遷的站體留存下來的車站。（註1）而歷久彌新的臺中車站，對於生活在不同時代的臺中人而言，就像是屹立不搖的標幟，車行至此，在外的遊子就知道前方即是家鄉。也因此，舊時的臺中車站成為許多藝術家、鐵道迷畫筆和鏡頭之下的主角，以它為主題的作品還曾入選臺展西洋畫部，也就是本篇文章的主角——渡邊忠雄入選1935年第九回臺展的作品：〈驛の附近〉（車站附近）（圖1）。

圖1. 渡邊忠雄，〈驛の附近〉，1935年第九回臺展 圖片來源：財團法人學租財團《第九回臺灣美術展覽會圖錄》，臺北：財團法人學租財團，1935。

渡邊忠雄的生平資料並不多，大約得知其活躍範圍是在臺中州敷島町，並曾任教於明治小學（現今臺中市西區大同國小），繪畫師從松本光治、松ヶ崎亞旗（本名松崎明長），也是臺灣美術聯盟的成員之一。臺灣美術聯盟是松ヶ崎亞旗在1934年所發起的繪畫聯盟，成員包含繪畫、雕塑、造型美術、文藝等，是一綜合性美術團體。（註2）因此與松ヶ崎亞旗有師承關係、活動地緣也相近的渡邊忠雄參與其中，似乎也是合乎情理的事情。

而比較渡邊忠雄〈驛の附近〉和現今留存的舊資料照片〈1910年代臺中停車場西側的事務室〉（圖2）、〈臺中停車場，第一代臺中火車站〉（圖3）（註3）可以發現畫面中心都有一木造建築，此建築物為跨線橋，（註4）跨越鐵道上方聯通兩個月臺，從1910年開始的木造，到後來演變成RC鋼骨結構，始終是鐵軌上的一道風景。另外，在〈驛の附近〉這幅作品的左邊可以看到有一帶有文藝復興後期建築風格的建築物，那便是1917年完工的第二代臺中車站站體，也是最為大眾所知的紅磚與灰瓦飾帶的「辰野風格」（註5）（圖4）。紅磚木構銅瓦的第二代臺中車站在陪伴臺灣人近一世紀之後，因為鐵路高架化的啟用而走入歷史，在地方政府和文史團體的努力之下，保留原先的站體成為新的廣場地標，結合周遭文化資產轉型成文化設施，成為舉辦藝文活動的藝術展場（圖5），使老場所發揮新價值。

圖2. Taichung station in 1910s. 圖片來源：維基百科，共享資源， https://zh.wikipedia.org/wiki/臺中火車站_(古蹟)。

圖3. 臺中停車場，第一代臺中車站，《臺灣鐵道史》下卷（臺灣總督府鐵道部）。 圖片來源：維基百科，共享資源，https://zh.wikipedia.org/wiki/臺中火車站_(古蹟)。

圖4. The old TRA Taichung station. 圖片來源：Wikimedia Commons/Y.-C. Tsai。

圖5. 〈啟動．綠空1908〉。 圖片來源：https://www.wowlavie.com/article/ae1802143。

生活在3C時代的我們都習慣透過手機拍照、相機攝影來記錄周遭的人、事、物，一幅幅的照片為生活留下紀錄，能夠時時翻找出來回味。然而在影像紀錄還沒有那麼發達的年代，藝術家們所留下的繪畫作品，往往都是後人在尋找史料時，通往前世今生的鑰匙，就如同這幅〈驛の附近〉，渡邊忠雄為我們留下質樸的初代臺中驛的影像，更能夠反映出如今風華正茂的新臺中車站。

#名單之後189 註釋 1. https://zh.wikipedia.org/wiki/臺中火車站_(古蹟) 。 2. https://twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw/TW/Literature/fagGrowSummary.aspx。 3. 同註1。 4. 陳豐文，《由地圖分析日治時期台灣車站地區空間之變遷─以台中及台南車站為例》，東海大學建築學系碩士論文，第三章，頁3-1、3-6。 5. https://zh.wikipedia.org/wiki/辰野金吾。 參考資料 1. 維基百科，〈臺中火車站（古蹟）〉，網址：https://zh.wikipedia.org/wiki/臺中火車站_(古蹟)。 2. 台灣美術知識庫，林明賢〈聚合．綻放——台灣美術團體與美術發展〉，網址：https://twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw/TW/Literature/fagGrowSummary.aspx。 3. 陳豐文，《由地圖分析日治時期台灣車站地區空間之變遷─以台中及台南車站為例》，東海大學建築學系碩士論文，第三章，頁3-1、3-6。 4. 維基百科，〈辰野金吾〉，網址：https://zh.wikipedia.org/wiki/辰野金吾。