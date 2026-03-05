來一場無聊又開心的旅程：《葬送的芙莉蓮》中的時間與選擇

勇者討伐魔王的故事有許多，但《葬送的芙莉蓮》勇者團隊打魔王之前，先沿途幫村民送貨、協尋失物、清掃道路還把迷途的孩子送回家，此外一面探索迷宮寶藏（所謂勇者就是要把一層踏遍才能進入下一層喔）、蒐集許多沒用的魔法（能變出刨冰的魔法變不出糖水怎麼辦呢），好像旅途尾聲打倒魔王只是順便而已——其實出發前，也沒自信完成前所未有的功勞，只是如果一路上開開心心，那結果是否成功，大概也沒那麼重要了。

旅途中具體來說，到底為了哪些事開心呢？一行人似乎總在繞遠路，盡做些沒必要的事。好比為了山頂的祕湯溫泉一起找路，爬得一身狼狽才抵達，結果發現只能泡腳。想到之後還要原路回程就快昏倒！但，當時覺得無聊、想略過的那些辛苦，回憶起來卻好溫暖。幸好祕湯只能泡腳，因為疲勞之後和同伴一起看過的風景，一輩子忘不了。

和你們一起旅行的時間，只占我生命百分之一的長度，但那百分之一確實改變了我，我想知道為什麼。故事開始時，芙莉蓮踏上找尋自己的旅途。

有限的時間與選擇

《葬送的芙莉蓮》是關於時間的故事，開始時，已是魔王被討伐的八十年後，勇者欣梅爾也過世將近三十年了。欣梅爾當年說過的話，芙莉蓮遲到現在才能感受，身為能活千年的精靈，對於時間的流逝感，和只活百年的人類不同，精靈可以慢吞吞，人類的壽命卻眨眼間已到尾聲。但正因為領悟了死亡不可避免，許多事才能勇敢決定。

時間有限，所以必須選擇，剩下的人生如何不再後悔呢？矮人弗爾爺爺決定把記憶帶到未來，即使已經老到忘記妻子的容貌與聲音，但與妻子的約定仍然能繼續遵守，保留一片家園讓故事說下去；過去想冒險的少年贊恩已經拖成了一位骯髒大叔，但現在啟程為時不晚，最好的出發時間是十年前，但第二好就是現在；也有承諾守護料理美味的廚師，將食譜傳給下一代時，叮嚀味道不能變，因為將來勇者會再度品嚐，然而每一代廚師都是對技藝有堅持的人，還是忍不住添加了一點自己的味道。不過，沒人規定改變等於變得不好，八十年後再次拜訪相同餐廳的芙莉蓮，覺得這道料理比以前更好吃了。

八十年，足以改變許多事，過去強大的殺人魔法，如今已普及成一般攻擊魔法；當年無法想像的飛行魔法，如今對魔法使已不再困難。雖然遺憾的是，八十年足以讓世界遺忘戰爭的記憶、愈來愈少人提起還被魔法控制的黃金鄉；但或許能安慰的是，新時代的魔法使，也不需要討伐魔王時代的戰鬥魔法了。

魔法是想像的世界

芙莉蓮的世界有魔法，但魔法不是什麼都做得到。比如我告訴你，有一種花叫蒼月草，花朵六到七瓣，花瓣外側是藍色、愈內側愈接近白色，花語是感謝、原諒與憐愛。雖然我可以繼續描述下去，但如果你沒有看過這種花，就不可能用魔法變出蒼月草。「無法充分想像的事情，就無法以魔法來實現」，因為這層限制，魔法成為想像的世界、想像力的對決，故事展開得非常有趣。

人的想像力（也就是他擅長的魔法）和他是哪種個性、經歷過怎樣的人生很有關係。比如出生在戰爭前線的威亞貝爾，戰場上殺敵毫不遲疑，但他擅長的卻只是束縛魔法，因為在殺人之前，想留給自己一絲猶豫的空間。畢竟他踏上戰場並非天性好鬥，只因當初對喜歡的女孩子誇口，等自己打倒魔王軍之後，希望你也搬回村莊一起住。

至於芙莉蓮的師父、傳說中的大魔法使弗蘭梅，最愛的是「變出一片花田的魔法」，她夢想中的未來，是一個人人都能使用魔法的時代，基於對這門技藝毫無保留的愛，她決定在有限的人生中，留給世界一輩子都學不完的有趣魔法。

然而芙莉蓮喜歡的卻是「能恰到好處搔到背後癢處的魔法」「澈底清除衣服髒污的魔法」「讓身體變得暖和一點點的魔法」「把銅像擦乾淨的魔法」這些說不清到底有用還是沒用的魔法。芙莉蓮雖然魔力強大，活了千年，然而有個新手失誤一直改不掉（而且怕丟臉不好意思說出口），還常常被寶箱怪陷阱吞下肚，聽起來就很可愛吧（只是我個人感覺啦）。

雖然也有人學魔法是為了財富、權力、甚至延長壽命，但活過無數次宮廷鬥爭的老練魔法使鄧肯，始終認為魔法在探究的過程當中最有趣。雖然他已經是白髮蒼蒼的老者，但心裡的火焰尚未熄滅，還渴望著繼續鑽研魔法、精進技藝，變得更厲害，再更厲害。

找自己的生存之道

從擅長的魔法刻畫出角色性格與人生，故事線也因此豐富起來，魔法戰的勝負之外，還能看見他們的慾望與堅持、限制與遺憾。因為魔法是想像的世界，就不會只是強者贏、弱者輸那麼簡單，你可以持續觀察環境、思考情勢演變，從中找出自己的優點，完成屬於自己的想像。

芙莉蓮的徒弟費倫曾陷入苦戰，面對魔力、技術、控制力都比自己更強的魔族時，首先要冷靜判斷，直到發現自己發動魔法的速度比對手更快，可以巧妙運用時間差，使用最基本的魔法就能讓對手來不及阻擋。費倫的同伴戰士修塔爾克，雖然膽小但有打不死的耐力，也在戰鬥中體會到，無論倒下多少次，只要還能站起來就好，能站著到最後的才是贏家。修塔爾克不知道自己很強，所以每次戰鬥前都害怕到發抖，不過也沒人規定強者就不會害怕，又有誰說害怕的人就不能繼續戰鬥呢？師父告訴他，只要努力過的都是勇者。

說到底，重點還是你的個性和你做出的決定。好想贏的時候，欺騙對手、讓對方誤判自己的實力，躲起來再出其不意攻擊也沒關係。就算耗盡魔力，脫下盔甲和對方肉搏，打一場醜到不行的架也可以。如果真的打不過，就大家一起夾著尾巴逃走當然也是選項之一，看準時機全力逃跑，可是非常珍貴的才能喔。逃走之後好好休息，吃一頓好料理，養足精神再繼續冒險吧！魔法是想像的世界，在想像裡沒有一座迷宮是無法攻略的。

聰明的人有知識，不聰明的人還可以靠感覺，魔法世界裡，想像力或許比知識重要。比如搞不懂魔法原理的尤蓓爾，用的是「大概什麼都能切斷的魔法」，為什麼說大概呢？因為凡是她覺得能切斷的，都能切斷（即使是能防禦一切的魔法外套都能切斷）；但反過來說，只要她主觀覺得切不斷的，就算只是基礎防禦魔法也切不斷。一切基於想像，只要運用本能的感性來戰鬥，依靠與人的共鳴來學習，持續保持好奇，如果想探究哪個人的魔法，就去探究他的經歷與個性，直到了解對方的故事，能充分想像自己運用一樣的魔法⋯⋯這說起來簡單也簡單，說困難也困難，然而冒險，不就是這樣的嗎？

勇者欣梅爾說，你想要辛苦又難過的旅行嗎？我想要無聊又開心的旅行喔！快樂冒險、潛入迷宮、打倒魔物、尋找寶藏，等回過神來時才發現已經拯救了世界——有樂趣的話，即使殘酷的迷宮也能盡情享受，所以他喜歡誇獎芙莉蓮蒐集的無聊魔法，老是繞遠路給人小小的幫助，他的勇者自傳寫的只是無比普通的日常，他甚至只拿一把冒牌的寶劍——但又有誰敢說，拿冒牌寶劍的假勇者，沒機會打倒魔王？

本文作者 撰文｜劉揚銘

每天只努力三小時的慵懶系寫作者，想寫才寫的電子報《斑馬通信》完全不定期發刊。雜誌編輯出身，過勞辭職後減速生活，自由工作。喜歡UCC咖啡套維大力汽水，沉迷戀綜。二〇二五年起擔任尾道觀光大使。擁有把食物變好吃的魔法。

《聯合文學》雜誌2026年2月號（NO.496期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2026年2月1日

出刊頻率：月刊