過熟柿子怎麼辦？你也可以吃得像個義大利老饕：甜柿提拉米蘇

文字╱攝影 曹天晴

冰箱是一個時間感錯亂的地方，尤其是對我這樣缺乏計畫的P型人格來說。

剛買回來的食材和不小心煮太多的晚餐，隔著一層保鮮盒的蓋子疊在一起，調味料各自走在不同生命週期，昨天與前天並排站好，明天的計畫和上週的猶豫共存。越往裡推，日期越模糊，狀態也越曖昧。

我找到那顆柿子的時候，它已經靜靜地躺在蔬果抽屜的角落超過一週，被一包幾天前剛入住的菠菜壓著，看起來有點委屈。

沒有了初來乍到時，光鮮的模樣。風乾的表皮佈滿細紋，顏色也深了一階，是夕陽沉落前那種，熟到不能再熟的深橘色澤。

輕輕一戳，留下了一個淺淺的凹陷。果皮只是象徵性地撐著形狀，薄薄一層底下可以感受到瀕臨崩塌的果肉和果汁在流竄。若以一般蔬果的標準來看，大概是只能嘆口氣，就此放棄治療的程度。但我卻壓抑不住眼裡的興奮。

我想起好幾年前某個秋天的旅行，義大利的青果市場裡，那些熟過了頭的柿子。

紅橘色的熟軟柿子被小心翼翼安放在透明塑膠容器中，一顆顆熟透到近乎半透明，繃緊的果皮好像隨時會裂開。

對義大利人來說，這似乎才是柿子的完成型態！他們將透著甜香的柿子橫向切半，或淋點初榨橄欖油後，用湯匙直接挖取果肉抹在烤得酥香的麵包上；或擠一點檸檬或利口酒，當成完美的飯後點心。

只能說人算不如天算，眼前這顆被遺忘的柿子，正處於這樣美妙的巔峰！為了紀念義大利人給我的靈感，我打算拿它做成即席提拉米蘇，吃得像個義大利老饕！

圖／鄉間小路

食材（2 人份）

完熟柿子1顆、香料餅乾（Lotus）8 片、濃縮咖啡少許、馬士卡彭100g、鮮奶油50g、蛋黃1 顆、可可碎適量

調味料

檸檬汁、蜂蜜、糖、蘭姆酒

圖／鄉間小路

料理步驟

1 完熟甜柿去皮切塊，拌入少許檸檬汁、蜂蜜和蘭姆酒（可省略）後冷藏待用。

2 將鮮奶油加糖，打發至提起打蛋器，奶霜尖端略微下垂的狀態。

3 蛋黃打發，加入馬士卡彭攪拌均勻。

4 將步驟2 分次加入步驟3，用切拌或摺疊方式混合，輕輕拌均，直到顏色均勻、質地蓬鬆。

5 2 片香料餅乾鋪在盤底，塗上極少量的濃縮咖啡，讓餅乾略為浸潤。舀上馬士卡彭奶霜，重複堆疊兩次。

6 盛上柿子，撒上可可碎即完成。

本文作者： 作者 曹天晴Tenco愛吃愛煮也寫字的料理家。社群「私廚家家酒」版主，現居東京。市場的新奇食材、文化混搭的樂趣、自由的靈感調味—家常菜可以不只是柴米油鹽，我窩在廚房，探索家常菜在安心健康之外的第N種可能，帶著玩心重新思考「家」的味道。



●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年2月號年柑大橘，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年2月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-02-01