懶人包／柑橘圖鑑大搜查：14種台灣常見柑橘類水果的特點與滋味

柑橘家族高手雲集，常見的椪柑、桶柑之外，好多成員輪番上桌與大家亮相，以下提供一些特色柑橘與風味表現，下次見到就可以柑心享用、擇橘所愛！

寬皮柑

不知火

柑橘裡的醜橘，甜酸感都高、風味濃厚。

紅美人

柑橘愛馬仕，味甜低酸，口感酷似果凍。

溫州蜜柑

好剝皮而且柔軟多汁高甜，也適合加工。

帝王柑

看似柳丁但好剝皮，多汁並有特殊香氣。

酸用柑橘

粉紅檸檬

果肉呈現粉色，風味帶著獨特花香。

臺灣香檬

臺灣原生種，又稱扁實檸檬，酸香獨特。

柳橙

紅江橙

果肉色澤變化大，果肉細嫩甘甜帶酸香。

木瓜臍橙

外觀像小木瓜，果肉鬆散但細緻好入口。

玫瑰橙

也稱紅肉柳丁，果肉淡紅，清甜低酸。

柚

西施柚

果實較扁，果肉帶粉色且風味甜美。

三寶柑

又稱甜檸檬，風味像香甜柳橙，無酸勁。

金柑

圓實金柑

又稱圓果金柑，果皮脆甜、低酸好入口。

其它

佛手柑

外型像手指，主要熏香或萃取精油用。

虎頭柑

果實大但皮厚味酸，經常製成酸柑茶。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年2月號年柑大橘，未經同意，請勿轉載。

