懶人包／柑橘圖鑑大搜查：14種台灣常見柑橘類水果的特點與滋味
文字 孫維揚╱攝影 吳尚鴻
照片提供 國立嘉義大學園藝學系果樹研究室
柑橘家族高手雲集，常見的椪柑、桶柑之外，好多成員輪番上桌與大家亮相，以下提供一些特色柑橘與風味表現，下次見到就可以柑心享用、擇橘所愛！
寬皮柑
不知火
柑橘裡的醜橘，甜酸感都高、風味濃厚。
紅美人
柑橘愛馬仕，味甜低酸，口感酷似果凍。
溫州蜜柑
好剝皮而且柔軟多汁高甜，也適合加工。
帝王柑
看似柳丁但好剝皮，多汁並有特殊香氣。
酸用柑橘
粉紅檸檬
果肉呈現粉色，風味帶著獨特花香。
臺灣香檬
臺灣原生種，又稱扁實檸檬，酸香獨特。
柳橙
紅江橙
果肉色澤變化大，果肉細嫩甘甜帶酸香。
木瓜臍橙
外觀像小木瓜，果肉鬆散但細緻好入口。
玫瑰橙
也稱紅肉柳丁，果肉淡紅，清甜低酸。
柚
西施柚
果實較扁，果肉帶粉色且風味甜美。
三寶柑
又稱甜檸檬，風味像香甜柳橙，無酸勁。
金柑
圓實金柑
又稱圓果金柑，果皮脆甜、低酸好入口。
其它
佛手柑
外型像手指，主要熏香或萃取精油用。
虎頭柑
果實大但皮厚味酸，經常製成酸柑茶。
●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年2月號年柑大橘，未經同意，請勿轉載。
