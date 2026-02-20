懶人包／柑橘圖鑑大搜查：14種台灣常見柑橘類水果的特點與滋味

琅琅悅讀／ 鄉間小路
圖／鄉間小路
圖／鄉間小路

文字 孫維揚╱攝影 吳尚鴻
照片提供 國立嘉義大學園藝學系果樹研究室

家族高手雲集，常見的椪柑、桶柑之外，好多成員輪番上桌與大家亮相，以下提供一些特色柑橘與風味表現，下次見到就可以柑心享用、擇橘所愛！

寬皮柑

不知火

柑橘裡的醜橘，甜酸感都高、風味濃厚。

圖／鄉間小路

紅美人

柑橘愛馬仕，味甜低酸，口感酷似果凍。

圖／鄉間小路

溫州蜜柑

好剝皮而且柔軟多汁高甜，也適合加工。

圖／鄉間小路

帝王柑

看似柳丁但好剝皮，多汁並有特殊香氣。

圖／鄉間小路

酸用柑橘

粉紅檸檬

果肉呈現粉色，風味帶著獨特花香。

臺灣香檬

臺灣原生種，又稱扁實檸檬，酸香獨特。

柳橙

紅江橙

果肉色澤變化大，果肉細嫩甘甜帶酸香。

木瓜臍橙

外觀像小木瓜，果肉鬆散但細緻好入口。

玫瑰橙

也稱紅肉柳丁，果肉淡紅，清甜低酸。

西施柚

果實較扁，果肉帶粉色且風味甜美。

三寶柑

又稱甜檸檬，風味像香甜柳橙，無酸勁。

金柑

圓實金柑

又稱圓果金柑，果皮脆甜、低酸好入口。

其它

佛手柑

外型像手指，主要熏香或萃取精油用。

虎頭柑

果實大但皮厚味酸，經常製成酸柑茶。

●本文節錄自《》雜誌2026年2月號年柑大橘，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年2月號
出刊頻率：月刊
出版時間：2026-02-01

柑橘 懶人包

鄉間小路

《鄉間小路》，創刊於1975年，是臺灣第一本生活風格雜誌，關注在地文化、農業飲食、環境生態，及貼近讀者生活的多元議題，除了現場報導、人物專訪、對談，嘗試徵文活動、問卷分析、趣味測驗等增加互動，點燃讀者對不同主題的興趣火苗。以樸實溫暖並富含知識性的圖文呈現，傳遞你所不知道的臺灣日常，共同發掘這片土地的美好。
每月1日出刊。看更多內容

